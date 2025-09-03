Cryptic Studios ermöglicht die weltweite Remote-Spielentwicklung mit Splashtop
Hochleistungs-Fernzugriff für kreative Teams, strikte Datenkontrolle und globale Zusammenarbeit für erfolgreiche Online-Spiele.
Auswirkung
Erhöhte Produktivität für globale Kreativteams
Mehr als 150 Spieleentwickler greifen mit niedriger Latenz und voller Wacom-Stiftunterstützung aus der Ferne auf leistungsstarke Workstations zu und bewahren dabei die gleiche Präzision und Qualität wie im Studio.
Größere Sicherheit für proprietäre Spiel-Assets
Die Integration von Einmalige Anmelden, strenge Zugangskontrollen und MFA sorgten dafür, dass sensibler Quellcode und kreative Assets sicher und privat blieben.
Beschleunigte Projektzeitpläne und Rentabilität
Verteilte Teams auf mehreren Kontinenten arbeiteten nahtlos an US-basierten Systemen zusammen, beschleunigten die Produktionszeitpläne und beseitigten Verzögerungen.
Challenges
Ralph Lacy, Director of Operations at Cryptic Studios, leads IT operations for a global team building online games like Neverwinter, Star Trek Online, Champions Online and more.
The studio’s artists, animators, and developers rely on powerful, multi-terabyte workstations running a proprietary game engine and custom toolsets, resources that cannot simply be installed on a laptop.
Before Splashtop, the studio’s remote workflows were breaking down:
Existing remote tools like VNC failed to transmit stylus data, tilt, or pressure sensitivity from Wacom tablets. RDP ran in a separate session from the user, breaking real-time collaboration and testing.
Legacy tools had no MFA, weak encryption, and limited role-based permissions, creating potential IP leakage risks for proprietary assets.
File transfers were cumbersome and unsafe, requiring VPN-only transfers that slowed down workflows.
Distributed teams around the world struggled with latency, making real-time collaboration difficult.
“We built our own engine. We built our own source control. These aren’t tools you can just install on a laptop. We needed a way to make our on-prem environments accessible - securely and globally.”, explained Ralph.
Cryptic Studios needed a secure, high-performance remote access solution to support Wacom-driven creative workflows, safeguard proprietary game assets, and connect teams worldwide.
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Wir sind in zwei Wochen von 100% vor Ort auf vollständig remote umgestiegen. Splashtop hat das möglich gemacht, und das ohne Kompromisse bei der Sicherheit.
Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Unsere Künstler nutzen Splashtop täglich aus Deutschland, Singapur und Osteuropa, um auf Systeme hier in Kalifornien zuzugreifen. Die Leistung und Zuverlässigkeit waren ausgezeichnet.
Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Wir brauchten etwas, das einfach mit Wacom, mit unseren benutzerdefinierten Tools funktionierte, ohne Risiko des Dateiaustritts. Splashtop hat geliefert.
Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
Auflösung
Fernzugriff mit Wacom- und Stylus-Unterstützung: Splashtops Wacom Bridge bietet volle Stylus-Druck-, Neigungs- und Tastensteuerung, sodass Künstler remote mit der gleichen Präzision wie vor Ort arbeiten können.
Starke Sicherheitskontrollen: Integration mit Active Directory, MFA, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und rollenbasierte Berechtigungen stellten sicher, dass jede Fernzugriffssitzung konform und vollständig prüfbar war, und Aktionen wie Dateitransfers wurden für ausgewählte Benutzer deaktiviert.
Schnelle Einführung und langfristige Akzeptanz: Vorgefertigte Pakete ermöglichten die Bereitstellung auf mehr als 150 Arbeitsplätzen in weniger als zwei Wochen, und Splashtop bleibt heute zentral für Cryptics globale Workflows.
„Das war keine vorübergehende Lösung. Es wurde zum Kernstück der Arbeitsweise unseres verteilten Teams. Splashtop hat einfach funktioniert.
~ Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
Schnelle Kontinente-übergreifende Konnektivität: Verteilte Teams verbinden sich mit in den USA ansässigen Systemen mit der Leistung und Zuverlässigkeit, die für die Echtzeit-Zusammenarbeit erforderlich sind.
Über den Kunden
Cryptic Studios ist ein Branchenführer in der Entwicklung von Free-to-Play-Massively-Multiplayer-Online-Rollenspielen für PC- und Konsolenplattformen. Mit einem Fokus auf Innovation, hochwertigen visuellen Effekten und immersivem Audio bietet das Studio fesselnde und erstklassige Spielerlebnisse für ein globales Publikum.