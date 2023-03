Splashtop erreicht wichtige Meilensteine auf dem Weg zur 1-Milliarde-Dollar-Bewertung

Erzielung eines die Kundenzufriedenheit messenden Net Promoter Score (NPS) von 93, basierend auf einem Fremdbericht von G2 - der höchste NPS-Wert aller Unternehmen in der Remote-Access-Branche.

Betreute 85 % der Fortune-500-Unternehmen – darunter FedEx, GE, Marriott und Toyota – sowie Regierungs- und Bildungseinrichtungen wie die U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), die Harvard University, Stanford Healthcare und ein Forschungslabor, das die COVID-19-Impfstoffforschung großer Pharmaunternehmen ermöglicht.