Von Mark Lee, Chief Evangelist

Splashtop hat gerade eine neue Finanzierung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar abgeschlossen, angeführt von unserem langjährigen Investor Sapphire Ventures, was unsere Bewertung auf über 1 Milliarde US-Dollar anhebt!

Der Weg zum Unicorn (zu Deutsch: Einhorn) verlief nicht immer gerade; wir mussten mehrfach im Zickzack fahren und unser Unternehmen mit unterschiedlichen Produkten und Geschäftsmodellen umgestalten. Dabei haben wir jedoch immer eines im Blick gehabt, und zwar die Bestrebung, stets innovativ zu sein und erstklassige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, mit denen wir unsere Kund*innen begeistern können.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Geschichte von Splashtop zu erzählen. Hier sind ein paar davon.

Splashtop nutzte einige wichtige technologische Innovationen und Marktkenntnisse, um ein agiles, reaktionsschnelles und solides Unternehmen aufzubauen.

Eine chronologische Aufmache der Splashtop-Geschichte:

In den letzten zehn Jahren hat sich Splashtop zu einem weltweit führenden Unternehmen entwickelt, welches einen einfachen, sicheren, zuverlässigen und erschwinglichen Fernzugriff auf die Computerressourcen ermöglicht, die für Arbeit, Lernen, Gaming und den IT-Support benötigt werden - überall, jederzeit und von jedem Gerät aus.

Auf der CES 2012 führte Jensen Huang, CEO von NVIDIA, auf der Hauptbühne der CES vor, wie Splashtop Remote Desktop Remote-Gaming möglich macht; und ein professioneller Gamer nutzte ein NVIDIA Tegra-betriebenes Tablet, um sich per Fernzugriff mit einen NVIDIA GeForce-betriebenen Gaming-PC zu verbinden und ein Spiel mit 1080p bei 60fps mit einer Latenz von unter 30ms über Wi-Fi zu streamen. Dies war der Vorläufer der Remote-Gaming-Welle, die durch NVIDIA Shield, Google Stadia und andere ausgelöst wurde.

Mit dem Aufkommen von iPhones, iPads und Android-Mobilgeräten wurde uns klar, dass wir eine neue Richtung einschlagen mussten, die eine Brücke zwischen der PC- und der mobilen Welt schlagen und gleichzeitig unsere Kernkompetenz in der Bereitstellung von Hochleistungssoftware nutzen würde, um unsere Anwender*innen zu begeistern.

Unser Instant-On Browser-Betriebssystem war sehr beliebt und wurde von 2007 bis 2011 für über 300 Millionen PCs und Netbooks von großen OEMs wie ASUS (Express Gate), Acer (Instant View), HP (QuickWeb), Dell (Latitude ON), Lenovo (Quick Start), LG (Smart On), Sony (VAIO Quick Web Access) usw. zur Verfügung gestellt.

Dieses Betriebssystem nannten wir Splashtop. Der Name ist eine Kombination aus dem Wort "Splash" vom BIOS Splash Screen, der vor dem Start des Betriebssystems bootet, und "Top" von Desktop. Später wurde Splashtop auch der Firmenname.

Splashtop wurde 2006 unter dem Namen DeviceVM gegründet. Den Anstoß für die Gründung gab die Frustration einiger von uns darüber, wie lange Windows auf unseren PCs zum Booten brauchte und dass Windows immer langsamer wurde, je mehr Anwendungen und Treiber wir installierten (bekannt als "windows rot", zu Deutsch: Windowszerfall). Also entwickelten und verkauften wir das erste browserbasierte Betriebssystem (OS) der Branche, ein sicheres, sofort einsatzbereites Browser-OS, mit dem Benutzer*innen in weniger als 5 Sekunden online gehen konnten.

Splashtop ist seit der COVID-19-Pandemie nicht mehr nur wichtig, sondern unverzichtbar.

Die Einschränkungen der Bewegungen und Zusammenkünfte von Menschen durch die COVID-19-Pandemie lösten eine schnelle, dramatische Umstellung auf Telearbeit und Fernunterricht aus. Vor 2020 arbeiteten laut 451 Research nur 13% der Mitarbeiter vollständig remote. Bis Mai 2020 hatten 65% der Unternehmen umfassende Richtlinien für die Arbeit von zu Hause aus eingeführt.

Für viele Mitarbeiter*innen, Student*innen, Dozent*innen, Forscher*innen, IT-Support-Mitarbeiter*innen und andere bedeutete dieser Wandel, Wege zu finden, um remote auf wichtige Softwareanwendungen und Computerressourcen zuzugreifen. Dieser Wandel brachte einen enormen Anstieg in der Nachfrage nach Splashtop-Lösungen mit sich.

Einige aktuelle Beispiele, wie Splashtop geholfen hat, Tätigkeiten während der Pandemie am Laufen zu halten:

Dozent*innen und Student*innen an Hochschulen sowie im Primär- und Sekundarbereich in ganz Nordamerika erhielten Zugang zu den Ressourcen der Computerräume auf dem Campus, einschließlich hoch entwickelter Softwareanwendungen, die für Kurse in so unterschiedlichen Bereichen wie Architektur, Musik, Theaterdesign, Chemie, bildende Künste, Kommunikationswissenschaften, Biologie, Modedesign und beruflicher und technischer Bildung (CTE) benötigt werden. Sie nutzten Adobe Creative Suite, AutoCAD, Revit, Avid Pro Tools und eine ganze Reihe weiterer Anwendungen für 3D-Design und -Modellierung, Animation, Videobearbeitung, Musikproduktion und anderes.

Splashtop hat eine Geschäftsstrategie verfolgt, die sowohl auf Wachstum als auch auf Profitabilität setzt.

In der Investmentwelt ist die 40er-Regel eine Möglichkeit, die Investitionsaussichten von Softwareunternehmen zu bewerten. Wenn die Summe aus Umsatzwachstum und Gewinnmarge gleich oder größer als 40 ist, gilt das Unternehmen als potenziell gesunde Investition.

Splashtop hat eine Wachstumsrate von 160 % und eine Gewinnmarge von 60 % - macht zusammen 220 %. Das ist mehr als das Fünffache der 40er-Regel! Und wir sind seit 2015 profitabel, es handelt sich also nicht nur um temporären Erfolg.

Das Erreichen einer 200+-Regel hebt uns stark von den anderen Unternehmen ab, die den Unicorn-Status erreichen. Wir sind stolz darauf, dass wir diesen Weg eingeschlagen haben, denn er prophezeit eine langfristige Gesundheit unseres Unternehmens.

Splashtop lässt seinen Worten Taten folgen, wenn es um unsere Grundwerte geht.

Wenn ich die Grundwerte von Splashtop in einem Satz zusammenfassen sollte, dann wäre es: Unsere Kunden weltweit begeistern.

Im Detail bedeutet das, wir glauben an:

Kundenzufriedenheit. SplashtopDie allgemeine Benutzerzufriedenheitsbewertung von 97 von Capterra ist die beste der Branche.

Vergleiche Splashtop mit einem unserer Konkurrenten und du wirst den Unterschied sofort sehen. Wir bieten erstklassige Lösungen zu günstigen Preisen.

Sicherheit, Zuverlässigkeit und Konformität. Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir ihre sensiblen und privaten Daten schützen. Wir haben mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von leistungsstarken Fernzugriffs- und Remote-Supportlösungen für mehr als 30 Millionen Benutzer in Hunderten von Millionen von Sitzungen. Wir halten uns an die neuesten Sicherheitsstandards und -vorschriften, einschließlich GDPR, HIPAA, SOC2 und PCI, und wir haben kürzlich eine zusammengestellt von breit gefächerten Experten, die uns dabei helfen, unsere immer strengeren Sicherheits- und Compliance-Ziele zu erreichen.

Keine versteckten Kaufbedingungen. Keine Überraschungen bei dem, was wir liefern oder wie viel es kostet: Wir pflegen eine konsistente, stabile Preisstruktur ohne jährliche Erhöhungen. Und wenn uns irgendwas in der Welt dazu veranlasst, etwas an unserem Geschäft zu ändern, kommunizieren wir dies klar, ehrlich und schnell.