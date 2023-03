Splashtop erweitert Splashtop SOS um „Screen Sharing“-Funktion und unbeaufsichtigte Betreuung für iOS 11

Ermöglicht IT- und Support-Mitarbeitern den Fernzugriff auf Computer und Mobilgeräte auf neue Art und Weise

„Splashtop bietet jetzt zwei neue SOS-Pakete mit Live-Remote-Ansicht von iOS 11-Bildschirmen, On-Demand-Support für eine unbegrenzte Anzahl von Computern/Geräten sowie unbeaufsichtigten Support für bis zu 200 verwaltete Windows- und Mac-Computer.“

San Jose, Kalifornien – 9. November 2017

Splashtop Inc. hat die Erweiterung seiner Splashtop On-Demand Support (SOS)-Produktlinie um die Übertragung von iOS 11-Gerätebildschirmen (iPhone und iPad) und den unbeaufsichtigten Fernzugriff angekündigt, um IT-Teams, MSPs und Support-Mitarbeitern den Fernzugriff, die Anzeige und Unterstützung von Computern und Mobilgeräten zu ermöglichen.

Techniker können sich die iOS 11-Bildschirme in Echtzeit ansehen, um Support-Probleme schnell zu lösen

Splashtop SOS bietet jetzt die Remote-Ansicht von iOS-Bildschirmen in Echtzeit. Diese zeitsparende neue Funktion ermöglicht es Technikern, den iPhone- oder iPad-Bildschirm von Remote-Benutzern in Echtzeit zu sehen, während sie Unterstützung leisten. Sie müssen nicht mehr raten, was die Benutzer gerade tun, und keine Zeit mehr damit verschwenden, ihnen erneute Anweisungen zu geben, falls sie einen Fehler machen. Mit der Live-View-Technologie in Splashtop SOS können Techniker genau sehen, was der Benutzer gerade tut.

SOS+ Pakete enthalten unbeaufsichtigten Support für Fernzugriff auf Computer, auch wenn der Benutzer nicht anwesend ist

"Splashtop On-Demand Support (SOS) hat sich zu einer beliebten Lösung für den Zugriff auf entfernte Computer oder Geräte für den betreuten / On-Demand-Support entwickelt, bei dem der Benutzer eine schnelle Anwendung herunterlädt und ausführt und dem Techniker einen Zugangscode für den Zugriff auf seinen Computer gibt", sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. "Aufgrund des Feedbacks von Splashtop-SOS-Benutzern, die um unbeaufsichtigten Zugang gebeten haben, bietet Splashtop jetzt zwei neue SOS+ Pakete an - SOS+10 und SOS+200 - die On-Demand-Support für eine unbegrenzte Anzahl von Computern/Geräten + unbeaufsichtigten Support für bis zu 10 bzw. 200 verwaltete Windows- und Mac-Computer bieten".

Unbeaufsichtigter Support ist nützlich für Szenarien wie die Installation neuer Software oder Updates für die Computer oder Kioske von Mitarbeitern oder Kunden, ohne dass ein Benutzer am Computer anwesend sein muss.

Preise und Verfügbarkeit

Die Fernanzeige von iOS 11-Bildschirmen (iPhone und iPad) ist im SOS Mobile-Add-On-Paket verfügbar, das für eine begrenzte Zeit kostenlos bei SOS-, SOS+10- und SOS+200-Käufen enthalten ist. Die Preise für Splashtop SOS beginnen bei €189 pro gleichzeitig arbeitendem Techniker pro Jahr. Der mobile Support unterstützt auch die Fernanzeige von Bildschirmen von Android-Geräten sowie die Steuerung einiger Android-Geräte.

Die Einführungspreise für SOS+10 und SOS+200 beginnen bei €199 pro gleichzeitig arbeitendem Techniker pro Jahr, weitere Details sind auf der Splashtop SOS-Website verfügbar.

Zusätzliche Informationen und kostenlose Testversion von Splashtop SOS: https://www.splashtop.com/sos

Aktuelle Splashtop SOS-Abonnenten können sich an sales@splashtop.com wenden oder 1-408-886-7177 anrufen, um Informationen über ein Upgrade für mobilen Support und/oder unbeaufsichtigten Computerzugriff zu erhalten.

Für unbeaufsichtigten Support, der auf der Grundlage der Anzahl der Computer und nicht der Anzahl der Techniker lizenziert ist, bietet Splashtop auch Splashtop Remote Support an.

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet die klassenbeste Lösung für bildschirmübergreifende Produktivität, Unterstützung und Zusammenarbeit. Mit den Remote-Desktop-Services von Splashtop können Sie von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zugreifen. Die Fernunterstützungslösung von Splashtop ermöglicht es IT und MSP, Computer, Mobilgeräte, Industrieanlagen und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Die Kollaborationsdienste von Splashtop, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive, geräteübergreifende 1-to-Many-Bildschirmfreigabe. Mehr als 25 Millionen Benutzer nutzen heute Splashtop-Produkte, und Herstellerpartner wie Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten gebündelt. Erfahren Sie mehr unter https://www.splashtop.com.