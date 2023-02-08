Infrastructure Providers and Subprocessors

Infrastrukturanbieter und Subprozessoren
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Dieses Dokument beschreibt die Infrastrukturumgebung, Unterauftragsverarbeiter und bestimmte andere Einheiten („Lieferanten“), die für die Splashtop-Dienste wesentlich sind, wenn solche Lieferanten personenbezogene Daten im Auftrag von Splashtop verarbeiten, um die Bereitstellung der Dienste für den Kunden zu ermöglichen (solche Daten, „Kundendaten“). Splashtop-Infrastruktur-Anbieter und Unterauftragsverarbeiter Im Folgenden werden die Rechtseinheiten beschrieben, die von Splashtop mit der Bereitstellung von Diensten und der Speicherung von Kundendaten für die Dienste beauftragt sind:
Amazon Web Services Inc.
Oracle Corporation
Folgendes beschreibt die juristischen Personen, die bei der Verarbeitung von Kundendaten durch Splashtop für die Dienste beteiligt sind:
Salesforce.com
ZENDESK
Intercom.io
Microsoft Corporation
HubSpot
RingCentral
Zoom
Osano
Snowflake
Rightwave
OpenAI
Diese Richtlinie wurde zuletzt am 10. April 2026 aktualisiert.