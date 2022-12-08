Cookie Policy

Cookie-Richtlinie
Diese Vereinbarung kann in verschiedene Sprachen übersetzt werden. Im Falle von Konflikten oder Unstimmigkeiten zwischen der englischen Version und einer Übersetzung hiervon ist stets die englische Version maßgebend.
Einleitung
Diese Cookie-Richtlinie („Richtlinie“) soll zeigen, dass wir um Offenheit und Klarheit hinsichtlich der Verwendung Ihrer Informationen bemüht sind. Diese Richtlinie gibt Auskunft darüber, wie und wann wir Cookies auf unseren Websites verwenden. Für die Zwecke dieser Richtlinie bezieht sich der Begriff „Websites“ zusammenfassend auf www.splashtop.com, my.splashtop.com, www.mirroring360.com, classroom.splashtop.com, m360.splashtop.com sowie auf unsere anderen Websites, die einen Link zu dieser Richtlinie enthalten.
Splashtop, unsere Marketingpartner, verbundene Unternehmen und Analyse- oder Dienstleistungsanbieter verwenden Cookies und andere Technologien, um ein optimales Erlebnis für alle Benutzer dieser Websites sicherzustellen
Was sind Cookies?
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die von einem Webserver auf Ihrer Festplatte abgelegt wird. Cookies enthalten Informationen, die später von einem Webserver der Domain, die das Cookie an Sie ausgegeben hat, gelesen werden können. Einige der Cookies werden nur verwendet, wenn Sie bestimmte Funktionen nutzen oder bestimmte Voreinstellungen wählen, und einige Cookies werden immer verwendet. Zählpixels, Tags und Skripte können auf den Websites oder in E-Mails verwendet werden, um uns bei der Zustellung von Cookies, der Zählung von Website-Besuchen, der Analyse der Nutzung und der Kampagnenwirksamkeit sowie der Feststellung, ob eine E-Mail geöffnet wurde und Handlungsschritte auf Basis der E-Mail eingeleitet wurden, helfen. Wir können Berichte über die Nutzung dieser Technologien durch unsere Dienstleistungs-/Analyseanbieter auf individueller und aggregierter Basis erhalten.
Warum verwendet Splashtop Cookies?
Wenn Sie unsere Websites besuchen, platzieren wir möglicherweise eine Reihe von Cookies in Ihrem Browser. Diese sind als „First-Party-Cookies“ bekannt und werden benötigt, um Sitzungsinformationen zu speichern, während Sie innerhalb der Website von Seite zu Seite navigieren. Beispielsweise verwenden wir Cookies auf unseren Websites, um ein Verständnis für die Präferenzen der Besucher und Benutzer zu erlangen, ihr Erlebnis zu optimieren und die Nutzung, Navigation und andere statistische Informationen zu verfolgen und zu analysieren. Sie können die Verwendung von Cookies auf für den jeweiligen Browser festlegen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, das Cookie nicht zu aktivieren oder Cookies später zu deaktivieren, können Sie unsere Websites trotzdem besuchen, allerdings kann die Nutzung einiger Funktionen oder Bereiche der Websites dadurch eingeschränkt sein.
So deaktivieren Sie Cookies
Sie können die Verwendung von Cookies in der Regel über eine Funktion in Ihrem Webbrowser aktivieren oder später deaktivieren. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen über Ihren Browser steuern können, finden Sie hier Links, die Ihnen mehr über die privaten Browsing-Funktionen der beliebtesten Webbrowser erläutern: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari.
Wenn Sie mehr über Cookies oder darüber erfahren möchten, wie diese gesteuert, deaktiviert oder gelöscht werden können, finden Sie diesbezüglich detaillierte Informationen unter https://www.aboutcookies.org. Darüber hinaus bieten bestimmte Werbenetzwerke von Drittanbietern, einschließlich Google, den Benutzern die Möglichkeit, die Einstellungen in Bezug auf ihre Browsing-Informationen abzuwählen oder anzupassen. Um mehr über diese Funktion von Google zu erfahren, klicken Sie hier.
Viele Gerichtsbarkeiten verlangen oder empfehlen, dass Website-Betreiber die Benutzer/Besucher über die Art der von ihnen verwendeten Cookies informieren und unter bestimmten Umständen die Zustimmung ihrer Benutzer zur Platzierung bestimmter Cookies einholen.
Unsere Websites können Social-Media-Funktionen von Drittanbietern enthalten, wie z. B. die „Gefällt mir“-Schaltfläche von Facebook, und Widgets von Drittanbietern, wie z. B. Schaltflächen zum Teilen von Inhalten oder interaktive Miniprogramme, die auf den Websites ausgeführt werden. Diese Funktionen können unter Umständen Informationen wie Ihre IP-Adresse sowie zur Seite, die Sie auf den Websites besuchen, erfassen und ein Cookie platzieren, damit die Funktion ordnungsgemäß ausgeführt werden kann. Ihre Interaktion mit diesen Funktionen unterliegt den Datenschutzrichtlinien des Drittunternehmens, das diese zur Verfügung stellt.
Wir können die folgenden Kategorien von Cookies wie unten beschrieben auf den Websites verwenden:
Jedes Cookie fällt in eine der vier folgenden Kategorien:
1. Essenzielle Cookies: Essenzielle Cookies (First Party Cookies) werden manchmal als „unbedingt notwendig“ bezeichnet, da wir ohne sie viele Dienste, die Sie auf der Website benötigen, nicht bereitstellen können. Zum Beispiel helfen essenzielle Cookies, Ihre Präferenzen zu speichern, während Sie sich auf der Website bewegen.
2. Analyse-Cookies: Diese Cookies verfolgen Informationen über Besuche auf den Websites, damit wir Verbesserungen vornehmen und unsere Leistung berichten können. Zum Beispiel: Analysieren des Besucher- und Nutzerverhaltens, um relevanteren Inhalt bereitzustellen oder bestimmte Aktivitäten vorzuschlagen. Sie sammeln Informationen darüber, wie Besucher die Websites nutzen, von welcher Seite der Nutzer kam, die Anzahl der Besuche jedes Nutzers und wie lange ein Nutzer auf den Websites bleibt. Wir könnten auch Analyse-Cookies verwenden, um neue Anzeigen, Seiten oder Funktionen zu testen und zu sehen, wie Nutzer darauf reagieren.
3. Funktions- oder Präferenz-Cookies: Während Ihres Besuchs auf den Websites werden Cookies verwendet, um Informationen zu speichern, die Sie eingegeben haben, oder Entscheidungen, die Sie getroffen haben (wie Ihren Benutzernamen, Ihre Sprache oder Ihre Region) auf den Websites. Sie speichern auch Ihre Pr�äferenzen, wenn Sie die Websites personalisieren, um die Nutzung unserer Dienste zu optimieren, zum Beispiel Ihre bevorzugte Sprache. Diese Präferenzen werden über die Verwendung von dauerhaften Cookies gespeichert, und beim nächsten Besuch der Websites müssen Sie sie nicht erneut festlegen.
4. Targeting- oder Werbe-Cookies: Diese Drittanbieter-Cookies werden von Drittanbieter-Werbeplattformen oder Netzwerken platziert, um Anzeigen auszuliefern und deren Leistung zu verfolgen, Werbenetzwerken zu ermöglichen, Anzeigen zu schalten, die für Sie auf Grundlage Ihrer Aktivitäten relevant sein könnten (dies wird manchmal als „verhaltensbezogene“ „Verfolgung“ oder „gezielte“ Werbung bezeichnet) auf den Websites. Sie können anschließend Informationen über Ihren Besuch verwenden, um Sie auf den Websites und anderen Websites mit Werbung zu versorgen, an der Sie interessiert sein könnten. Beispielsweise erinnern sich diese Cookies daran, welche Browser die Websites besucht haben.
Liste der auf den Websites verwendeten Cookies:
Alle Websites
Cookie: Google Doubleclick
Cookie Zweck: Retargeting, Optimierung, Berichterstattung und Attribution von Online-Werbung
Cookie Dauer: 2 Monate bis 2 Jahre
Kategorie: Analysen, Werbung, Zielausrichtung
Alle Websites
Cookie: Facebook
Cookie Zweck: Retargeting, Optimierung, Berichterstattung und Attribution von Online-Werbung
Cookie-Dauer: 1 Jahr
Kategorie: Analysen, Werbung, Zielausrichtung
Alle Websites
Cookie: Google Analytics
Cookie-Zweck: Sammelt Informationen darüber, wie Besucher die Websites nutzen, wie zum Beispiel von welcher Website der Nutzer gekommen ist, die Anzahl der Besuche jedes Nutzers und wie lange ein Nutzer auf den Websites bleibt.
Cookie-Dauer: 2 Jahre
Kategorie: Analysen
www.splashtop.com, my.splashtop.com, m360.splashtop.com, classroom.splashtop.com
Cookie: Microsoft Bing
Cookie Zweck: Optimierung, Berichterstattung und Attribution von Online-Werbung
Cookie Dauer: 6 Monate bis 1 Jahr
Kategorie: Analysen, Werbung
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Cookie: CrazyEgg
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Cookie-Dauer: 1 Jahr
Kategorie: Analysen
www.splashtop.com
Cookie: Microsoft Clarity
Zweck des Cookies: Website-Analyse-Tool, das uns Heatmaps und Klickdaten liefert
Cookie Dauer: 6-12 Monate
Kategorie: Analysen
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Cookie: Youtube
Cookie Zweck: YouTube-Videoplayer
Cookie-Dauer: Bis zu 6 Monate
Kategorie: Analyse, Funktionalität, Präferenz
Alle Websites
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Cookie-Dauer: 1 Jahr
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Kategorie: Essenziell
www.splashtop.com, my.splashtop.com, m360.splashtop.com, classroom.splashtop.com
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Cookie-Zweck: Messung der Website-Leistung
Cookie-Dauer: Sitzung
Kategorie: Analysen
www.splashtop.com
Cookie: Splashtop
Cookie Zweck: Verfolgt die Auswahl der Sprache
Cookie-Dauer: 3 Monate
Kategorie: Essenziell
my.splashtop.com, m360.splashtop.com, classroom.splashtop.com
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Zweck des Cookies: Sitzungsinformationen, um zu verfolgen, wer Sie sind, während Sie ein Dashboard/Web-Console-Portal nutzen
Cookie-Dauer: Sitzung
Kategorie: Essenziell
Alle Websites
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Cookie Zweck: Verfolgt das Besucherverhalten, um Analysen für Marketing- und Personalisierungszwecke bereitzustellen
Cookie-Dauer: 2 Jahre
Kategorie: Analysen, Tracking, Identifikation, Personalisierung
Änderungen der Cookies vorbehalten
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Zuletzt aktualisiert: Februar 2021