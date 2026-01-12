Direkt zum Hauptinhalt
Blue background with white text that reads ASK THE EXPERTS Webinar Series. On the right, a black vertical bar with white dots and the word SPLASHTOP written vertically.

Fernsupport- und AEM-Webinar

Thema: Optimale Nutzung von Splashtop Remote Support und AEM

Datum: 11. Februar 2026

Zeit: 9:30 Uhr PT / 12:30 Uhr ET / 17:30 Uhr GMT 

Dauer: 30 Minuten  

Beschreibung: Erfahren Sie in diesem Webinar, das exklusiv für neue Benutzer entwickelt wurde, wie Sie Splashtop Remote Support und Lösungen für Autonomes Endpunktmanagement (AEM) optimal nutzen können. Unsere Experten aus dem Produktteam stellt Ihnen leistungsstarke Funktionen vor, geben Tipps und Tricks und demonstrieren Best Practices, die Ihnen helfen, Ihre Erfahrung zu optimieren.

In Expertengesprächen und Live-Demonstrationen erfahren Sie mehr über folgende Themen: 

  • Entdecke die wichtigsten Funktionen und Anwendungsfälle  

  • Nutze Best Practices, um eine nahtlose Einführung zu gewährleisten 

  • Fragen und Antworten mit unseren Experten, um deine spezifischen Fragen zu beantworten  

Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht, um eine nahtlose und erfolgreiche Einführung von Splashtop zu gewährleisten. 