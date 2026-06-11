Splashtop freut sich sehr, zum ersten Mal auf der NRF 2022 auszustellen!
Splashtop freut sich sehr, zum ersten Mal auf der NRF 2022 auszustellen! Unser Team freut sich darauf, Splashtop Remote Support Premium, die beste Lösung für robuste und IoT-Fernsupport, vorzustellen. Splashtop IoT Fernsupport ist in Ivanti Avalanche (powered by Wavelink) für das Management robuster Geräte eingebettet und kann Geräte von Zebra, Honeywell, Sonim, Panasonic, Kyocera, Samsung, LG, Lenovo, Blackberry und anderen fernzugreifen und zu steuern.