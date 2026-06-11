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NRF 2022: Das große Einzelhandels-Event

16.-18. Januar 2022 – New York City, NY

NRF 2022

Splashtop freut sich sehr, zum ersten Mal auf der NRF 2022 auszustellen!

Splashtop freut sich sehr, zum ersten Mal auf der NRF 2022 auszustellen! Unser Team freut sich darauf, Splashtop Remote Support Premium, die beste Lösung für robuste und IoT-Fernsupport, vorzustellen. Splashtop IoT Fernsupport ist in Ivanti Avalanche (powered by Wavelink) für das Management robuster Geräte eingebettet und kann Geräte von Zebra, Honeywell, Sonim, Panasonic, Kyocera, Samsung, LG, Lenovo, Blackberry und anderen fernzugreifen und zu steuern.

NRF 2022 | Fernzugriff für IoT-Geräte