Digital Workplace Experience Virtual Conference
4.–5. Mai 2022 – Virtuelle Online-Veranstaltung
Die Teilnehmenden haben die einmalige Gelegenheit, einen Blick in die erfolgreichsten digitalen Arbeitsplätze der Welt zu werfen und die neuesten digitalen Arbeitsplatztrends, Best Practices und Forschungsergebnisse zu entdecken.
Während dieser vierteljährlichen virtuellen Konferenzreihe haben die Teilnehmenden die einzigartige Gelegenheit, einen Blick in die weltweit erfolgreichsten digitalen Arbeitsplätze zu werfen und die neuesten digitalen Arbeitsplatztrends, Best Practices und Forschungsergebnisse zu entdecken. Michelle Burrows, CMO von Splashtop, wird um 13:40 Uhr ET über die Lösung des Remote-Dilemmas sprechen.
Digital Workplace Experience Conference | Splashtop Enterprise