CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit
8.–12. November 2021 – Online-Gipfel
Splashtop freut sich, vom 8. bis 12. November 2021 Sponsor des exklusiven CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit von Quartz Event zu sein.
Splashtop freut sich, vom 8. bis 12. November 2021 Sponsor des exklusiven CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit von Quartz Event zu sein. Es sind Präsentationen von Fachleuten rund um digitale Transformation, Cloud-Strategie, Datenmanagement, künstliche Intelligenz sowie IT-Führung und -Schulungen geplant.
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