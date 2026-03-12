CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit
18.–22. April 2022 – Virtueller Online-Gipfel
Splashtop freut sich, Sponsor des exklusiven CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit von Quartz Event zu sein.
Splashtop freut sich, Sponsor des exklusiven CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit von Quartz Event zu sein. Es sind Präsentationen von Fachleuten rund um digitale Transformation, Cloud-Strategie, Datenmanagement, künstliche Intelligenz sowie IT-Führung und -Schulungen geplant.
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