Coronavirus-Update – Arbeiten Sie von zu Hause aus mit Splashtop

Arbeiten Sie von zu Hause aus, um die Ausbreitung der Coronavirus-Infektion zu verhindern
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus
Ein neuer Typ von Coronavirus (offizieller Name: COVID-19), der Anfang Dezember letzten Jahres in Wuhan, China, gemeldet wurde, hat sich in Länder auf der ganzen Welt ausgebreitet und hat noch keine Anzeichen einer Verlangsamung gezeigt.
Ursache für die Ausbreitung der neuartigen Coronavirus-Infektion soll ein enger Kontakt mit der infizierten Person sein. Enger Kontakt bedeutet das Zusammenleben mit anderen, wie Kleidung, Essen und Wohnen, und das lange Zusammenbleiben in einem geschlossenen Raum. Insbesondere besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für starken Kontakt an überfüllten Orten, wie z. B. beim Transport mit Zug, Bus, Auto, Flugzeug (Pendeln, Pendeln), Veranstaltungen und Einkaufszentren.
Arbeiten Sie von zu Hause aus (WFH), um eine Virusinfektion zu verhindern
Aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus haben viele Unternehmen, darunter die Technologiegiganten Google und Apple, vorübergehend ihre Türen geschlossen, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten .
Um die weitere Ausbreitung der Krankheiten zu verhindern und den Bankrott von Unternehmen zu verhindern, ermutigen mehrere Regierungen und Organisationen ihre Mitarbeiter, von zu Hause aus zu arbeiten und sicherzustellen, dass sie sich die Hände mit Alkohol desinfizieren und Masken tragen.
WHF benötigt eine Vielzahl von Tools, um Bildschirme freizugeben, Zeitpläne/Aufgaben zu verwalten und Daten wie Dokumente freizugeben – eine Infrastruktur, die vielen Unternehmen fehlt.
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Coronavirus-Ressourcenzentrum für Remote-Arbeit