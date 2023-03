Video: Splashtop SOS: Die beste On-Demand-Remote-Support-Lösung

Splashtop SOS ist einfach gemachter Fernsupport. Stellen Sie mit einem einfachen Sitzungscode in dem Moment, in dem es benötigt wird, eine Verbindung zum Mac-, Windows-, iOS- und Android-Gerät Ihres Benutzers her. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie die Kontrolle über das Gerät des Benutzers übernehmen und das Problem beheben. Die leistungsstarke Plattform von Splashtop gewährleistet schnelle Verbindungen in Echtzeit, sodass Sie das vorliegende Problem einfach lösen und Ihrem Benutzer einen erstklassigen Service bieten können.

