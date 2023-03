Dinge, von denen Sie nicht wussten, dass Sie sie mit Fernzugriffssoftware tun können

Hast du dich jemals gefragt, wie die Welt ausgesehen hätte, wenn wir vor langer Zeit Fernzugriffs-Softwaretechnologie zur Verfügung gehabt hätten? Das tun wir! So hätte das Szenario „Houston, wir haben ein Problem“ aussehen können, wenn es in den 1970er Jahren einen Fernzugriff wie Splashtop gegeben hätte.

Ja, wir dehnen das vielleicht ein bisschen aus. Aber das letzte Jahr war ziemlich weit hergeholt, wenn es um Anwendungsfälle für Fernzugriffssoftware geht. Mit der Revolution von Telearbeit und Hybridarbeit 2020 haben wir ungewöhnliche neue Möglichkeiten entdeckt, wie unsere Remote-Desktop-Software genutzt wurde.



Ungewöhnliche Anwendungen von Splashtop's Fernzugriff

1. Fernübertragung von einem Boot aus

Bryan Huges von WOWK ist ein Meteorologe, der aufgrund von COVID-19 komplett aus der Ferne gegangen ist. Bryan hat sein Remote-Setup auf ein anderes Level gebracht.

Er hat sein Boot in eine Remote-Nachrichtenredaktion umgewandelt und die Splashtop-Fernzugriffssoftware verwendet, um die Grafiken von Weather Lynx auszuführen! In einem Interview mit TVSpy sagte Brian begeistert: „Es ist wie ein wahr gewordener Traum“, da es ihm ein Gefühl von Freiheit gab, das er in Bezug auf Meteorologie nicht für möglich gehalten hatte.

2. Fernüberwachung der Vitalwerte von Patienten

Koen Van Dulmen, Projektmanager der Sensing Clinic des Slingeland Hospitals, hat seinem Krankenhaus geholfen, die Patientenversorgung neu zu erfinden und zu verbessern, indem er die Vitaldaten kontinuierlich aus der Ferne mit der Splashtop On-Prem Fernzugriffssoftware überwacht.

Dies half der Sensing Clinic, unnötige Fahrten zu Patienten zu reduzieren und Patientenbesuche effizienter zu gestalten, indem ein Kliniker den Status eines Patienten im Voraus kennen konnte.

die Fallstudie durchsuchst.

3. Fernzugriff auf die Anwendungen von Adobe

Wenn es um Software wie Adobe Photoshop geht, greifen die meisten Menschen in der Regel auf die Software in der Cloud zu, wenn sie nicht an ihrem primären Computer sind. Die Pandemie hat uns gelehrt, dass der Fernzugriff auch ähnlich genutzt werden kann und oft eine effizientere Methode ist, um aus der Ferne auf Adobe-Software zuzugreifen. In diesem letzten Jahr wurde es von vielen Fachleuten im kreativen Bereich genutzt, um von außerhalb des Büros auf Adobe-Software zuzugreifen, die auf ihren Bürocomputern gehostet wird - ohne Verzögerung!

So hat es funktioniert. Nach der Installation der Fernzugriffssoftware sowohl auf Geräten vor Ort als auch auf externen Geräten konnten Kreativprofis Fernzugriffssoftware verwenden, um von jedem Gerät aus sofort und in Echtzeit aus der Ferne auf Adobe Creative Cloud-Desktop-Anwendungen zuzugreifen und ihren leistungsstarken Remote-Computer zu verwenden, als ob sie davor sitzen würden.

Dieser Anwendungsfall wurde besonders bei Schulen beliebt, die ihren Fernschülern Zugriff auf die Campus-Computer und die darauf gehostete leistungsstarke Software gewähren mussten.

4. Einen Horrorfilm aus der Ferne produzieren und Regie führen!

Aufgrund des Lockdowns wurde Katherine Sweetman engagiert, um einige Inhalte aus der Ferne zu produzieren. Nachdem sie versucht hatte, herauszufinden, wie man aus der Ferne produziert, fand sie die Splashtop-Fernzugriffssoftware.

Nachdem Katherine es für Remote Viewing für Fernregie getestet hatte, stellte Katherine fest, dass es ziemlich gut funktionierte. Also gut, dass sie aus der Ferne einen Halloween-Kurzfilm mit der Splashtop-Fernzugriffssoftware produziert hat. Katherine erklärt in ihrem Blog" Wie man einen Film zu 100% aus der Ferne führt. "

Wie wirst du den Splashtop-Fernzugriff verwenden?

Fernübertragung, Fernüberwachung für das Gesundheitswesen, Remote-Design auf Adobe und Fernproduktion eines Horrorfilms mit Fernzugriff können zwar seltsam erscheinen, aber wir können davon ausgehen, dass mehr ungewöhnliche Anwendungsfälle auftauchen werden, da Telearbeit die Welt weiter verändert. Also warum nicht Astronomie? Unser frühestes Beispiel ist doch nicht so weit gestreckt.

Hörst du zum ersten Mal von Remote Access? Erfahre mehr darüber, was es ist und probiere unsere Software kostenlos aus. Du verwendest es vielleicht nicht, um einen Horror-Kurzfilm aus der Ferne zu drehen, aber du wirst feststellen, dass der Fernzugriff sehr praktisch sein kann, wenn es darum geht, produktiv von zu Hause aus zu arbeiten — oder von einem beliebigen Ort aus.