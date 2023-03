Kann Hybrid es retten?

4 Millionen.

Laut einer aktuellen Studie des US-Arbeitsministeriums ist dies die Zahl der Arbeitnehmer, die seit April 2021 ihren Job gekündigt haben. Die massive Mitarbeiterfluktuation hat die USA zu den höchsten freiwilligen Kündigungen seit Generationen geführt und wurde als „die große Kündigung“ bezeichnet.

Eine vollständige Änderung der Denkweise in unserer Arbeitsweise

Während mehrere kollidierende Trends die „große Resignation“ vorantreiben, ist der Hauptfaktor ein vollständiger Bewusstseinswandel in Bezug auf die Schnittstelle von Arbeit und Privatleben.

In einem kürzlichen Interview mit Axios sagte die Wirtschaftswissenschaftlerin Betsey Stevenson von der University of Michigan, dass die Menschen aufgrund der langen Zeit, in der sie während der Pandemie von zu Hause aus gearbeitet haben, etwas mehr Raum hatten, sich zu fragen: „Ist das wirklich das, was ich tun möchte?“ '

Arbeitnehmer definieren nicht nur neu, was sie tun wollen, sondern auch, wie sie es tun wollen.

„Ich würde meine derzeitige Position definitiv aufgeben, wenn ich wieder Vollzeit ins Büro berufen würde“, sagt S. Poore, ein Ingenieur, der seit 15 Jahren in einem Büro arbeitet. „Und der Grund dafür ist, dass ich die Tage satt habe, an denen wir im Büro sitzen, nur um zu sagen, dass wir es getan haben. Ich möchte, dass es hybrid ist, wenn wir zu bestimmten persönlichen Treffen oder Demos kommen.“

Wie S. Poore denkt eine wachsende Zahl von Angestellten darüber nach, das Unternehmen zu verlassen, um flexiblere Arbeitsregelungen und -möglichkeiten zu haben.

Während es im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie viele, viele Tiefpunkte gab, hat unsere vorgeschriebene Heimarbeitsbedingung gezeigt, dass Menschen sehr produktiv von zu Hause aus arbeiten und gleichzeitig Vorteile wie den Wegfall der Pendelzeit genießen können die Einsparungen bei Maut-, Benzin- und/oder Zug- oder Busfahrkarten. Zu den weiteren Vorteilen gehörten eine größere Flexibilität bei der Kinderbetreuung sowie eine geringere Exposition gegenüber COVID-19 und anderen leicht übertragbaren Krankheiten wie der Grippe.

Fernarbeit ist nicht jedermanns Sache

Während einige Mitarbeiter erwägen, ihre Position aufzugeben, wenn ihr Unternehmen sie zurück in ein physisches Büro ruft, wollen wieder andere kündigen, wenn ihre Organisationen sich entscheiden, vollständig remote zu arbeiten.

Eine kürzlich von Sharp Corp. durchgeführte Studie ergab, dass 60 % von 6.000 Angestellten die Zusammenarbeit mit Kollegen im Büro vermissen und sich Sorgen über den Kompromiss machen, dass sie für Möglichkeiten übergangen werden, wenn sie ein Fernarbeitsmodell vollständig annehmen.

Was bedeutet das für den großen Rücktritt? Wenn es darum geht, Arbeit neu zu definieren, gibt es Optionen, Herausforderungen und sogar Chancen. Ein vollständig entferntes oder nicht entferntes Büro könnte Angestellte dazu bewegen, aufgrund ihrer Affinität zur Fernarbeit zu kündigen.

Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen sich auf halbem Weg treffen. Hier kann ein hybrides Arbeitssetup Abhilfe schaffen.

Das Hybridbüro – Kann es den großen Rücktritt retten?

Das Hybridbüro gibt Mitarbeitern die Flexibilität, sowohl von ihrem Firmenbüro als auch von zu Hause oder von einem beliebigen Ort aus zu arbeiten.

Organisationen können entweder hybride Arbeitszeitpläne festlegen, die die Daten und Zeiten festlegen, zu denen Mitarbeiter im Büro arbeiten sollen, oder Mitarbeitern Autonomie bei der Auswahl ihres hybriden Zeitplans einräumen.

Während das häufigste Hybrid-Büro-Setup das „3-2-2“ ist (drei Tage zu Hause arbeiten, zwei Tage im Büro), geht es bei Hybrid darum, Flexibilität zu bieten, um nach Bedarf ins Büro zu kommen. Das könnte dann bedeuten, dass ein Mitarbeiter einen Tag im Büro und vier Tage zu Hause wählen kann.

Laut einer US-amerikanischen PwC-Studie aus dem Jahr 2021, wenn es um die Präferenzen der Mitarbeiter für ihren Arbeitsort geht:

28 % möchten fünf Tage die Woche aus der Ferne arbeiten

35 % bevorzugen zwei oder drei Tage

10 % tendieren zu vier Tagen

10 % wollen einen Tag im Büro arbeiten

8 % wollen den ganzen Tag im Büro arbeiten

Dann scheint es, als gäbe es kein Patentrezept für das hybride Büro.

Beim hybriden Büro geht es darum, die richtige Balance für das Unternehmen und die Mitarbeiter zu finden und das Beste aus beiden Welten anzubieten: die Flexibilität, Teilzeit von zu Hause aus zu arbeiten, und die Vorteile der Interaktion im Büro.

Dies macht das Hybridbüro zu einer potenziellen Lösung, um einige der durch die große Kündigung erwarteten Fluktuationen abzumildern.

Laut einer kleinen LinkedIn-Umfrage, die Splashtop durchführte, antworteten 86 % bejahend, als wir siebenundfünfzig Fachleute fragten, ob hybride Arbeit uns vor der „großen Resignation“ „retten“ könne.

Einige Mitarbeiter wie Jamie Hickey, Webdesigner von Coffee Semantics, setzen sich stark für das hybride Büro ein. Jamie startete eine Arbeitspetition, in der er erklärte, dass er und seine zweiundzwanzig Kollegen zu anderen Unternehmen wechseln würden, wenn ihnen keine hybride Option angeboten würde, weil sie fest davon überzeugt sind, dass sie von überall aus ihre beste Arbeit leisten können.

Was ist die beste Technologie für die Einrichtung eines Hybridbüros?

Während Unternehmen überall darüber nachdenken, wie sie am besten hybride Arbeits- und Büroumgebungen ermöglichen können, stehen viele vor der Herausforderung, wie sie Flexibilität durch und mit der von ihnen eingesetzten Technologie bieten können.

Wir haben festgestellt, dass der Schlüssel darin besteht, die Verbindung zwischen dem Heimbüro und dem entfernten Büro so nahtlos und schmerzlos wie möglich zu gestalten.

Da die Arbeit von zu Hause aus oft ein Ausreißer war, boten viele IT-Abteilungen vor der Pandemie VPNs (Virtual Private Networks) an, um sich aus der Ferne mit dem Büro zu verbinden.

Als jedoch Millionen von Arbeitnehmern zur Arbeit nach Hause geschickt wurden, zeigten VPNs ihre Unzulänglichkeiten. VPNs wurden ursprünglich für Benutzer entwickelt, die für kurze Zeit Zugriff auf die Unternehmensnetzwerke benötigen, wurden jedoch überfordert, wenn ganze Belegschaften den ganzen Tag über VPN verbunden blieben. Da VPNs weit über ihr ursprüngliches Design hinaus verwendet werden, empfanden IT-Abteilungen sie oft als langsam, kompliziert für Benutzer zu nutzen und kostspielig in der Bereitstellung.

Eine Alternative zu VPNs für Tausende von Unternehmen war die Fernzugriffssoftware von Splashtop. Mit superschnellen Verbindungen, Unterstützung aller Arten von Betriebssystemen und integrierter Benutzerfreundlichkeit ist es für viele Unternehmen eine erschwingliche Alternative zu herkömmlichen VPNs.

Was ist Fernzugriffssoftware und wie funktioniert sie?

Fernzugriffs- (oder Remote-Desktop-) Software bietet die Möglichkeit, jeden Computer fernzusteuern. Benutzer installieren die Remote-Desktop-Software auf ihren Bürocomputern und verbinden sich zu Hause über ihre Laptops aus der Ferne. Benutzer haben Zugriff auf alle Software und Dateien, als würden sie im Büro vor ihrem Computer sitzen.

Splashtop bietet eine der leistungsstärksten und erschwinglichsten Fernzugriffssoftware für die Einrichtung eines Hybridbüros . Es ist die vertrauenswürdige Wahl für viele große Marken, darunter Marriott, FedEx, UPS, Toyota, Stanford Health Care, Harvard Medical School, Turner Broadcasting und Tapestry.

Wenn Sie den Wechsel zu einem hybriden Büromodell in Betracht ziehen, empfehlen wir Ihnen dringend, unsere Remote-Desktop-Software auszuprobieren. Probieren Sie es kostenlos aus , um zu testen, wie es funktioniert, und sehen Sie sich das Video unten für eine High-Level-Demo an.