Splashtop veröffentlicht verbesserte Leistungsmerkmale zur Unterstützung hybrider Fernarbeits- und Bildungserlebnisse

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 FPS und minimierter Latenz können Kreativteams aus den Bereichen Gaming, Medien und Unterhaltung sowie Bildung ohne Frustration aus der Ferne arbeiten und lernen

SAN JOSE, Kalifornien, 26. Oktober 2021 — Splashtop, ein führender Anbieter von Fernzugriffs- und Fernsupportsoftware der nächsten Generation, kündigte heute seine verbesserten Leistungsmerkmale an. Die in Verbindung mit Adobe® Max 2021 angekündigten neuen Leistungsfunktionen sind darauf ausgelegt, Kreativteams aus allen Branchen bei der Arbeit und dem Lernen aus der Ferne zu unterstützen, indem die Drosselung auf bis zu 60 Bilder pro Sekunde (FPS) aufgehoben und die Latenz reduziert wird.

„Kreative Mitarbeiter wie Spieleentwickler, Videoeditoren, 3D-Designer, Animatoren usw. benötigen große Mengen an gemeinsam genutztem Speicherplatz und Petabyte an Filmmaterial. Das Filmmaterial kann zu groß sein, um es hochzuladen, oder es ist Computer vor Ort erforderlich“, sagte Annie Chen, VP of Product bei Splashtop. „Während andere Remote-Mitarbeiter oder Hybridarbeiter keine hohe Rechenleistung benötigen, um ihre Arbeit aus der Ferne zu erledigen, benötigen Kreative Tools mit verbesserter Remote-Leistung, die es ihnen ermöglichen, zusammenzuarbeiten, eine starke A/V-Synchronisierung zu haben und schnell zu arbeiten — ohne Frustration. Deshalb haben wir viel in die Steigerung der Leistungsfähigkeit unserer Fernzugriffslösungen investiert.“

Chen fuhr fort: „Darüber hinaus können Schüler und Lehrer aus der Ferne und nahtlos in Echtzeit und ohne Verzögerung auf Videobearbeitung, Animation, 3D-Design, CAD und andere ressourcenintensive Software zugreifen und diese steuern, sodass nicht mehr Softwarelizenzen und Computerinfrastruktur gekauft werden müssen, um den Zugriff zu Hause zu ermöglichen.“

Zu den neuen Leistungsmerkmalen für Splashtop Enterprise gehören:

Höhere FPS: Das Upgrade erhöht die Bildraten auf bis zu 60 FPS

Latenz minimieren: Minimiert automatisch sowohl die Latenz als auch die Latenzvariabilität

Leistungsindikator: Leistungsstatus in Echtzeit anzeigen, einschließlich Framerate pro Sekunde (FPS) und Bits pro Sekunde (BPS)

„So wie sich die Arbeitswelt in den letzten 18 Monaten dramatisch verändert hat, hat sich auch der Bedarf an Remote-Lösungen für Benutzer von Adobe Creative Cloud® -Apps verändert“, sagte Sue Skidmore, Head of Partner Relations für Video bei Adobe. „Jetzt können Kreative die Grenzen der Kreativität und Zusammenarbeit überschreiten, indem sie Aufgaben wie Videobearbeitung und Audio-Video-Synchronisierung ausführen und gleichzeitig remote auf gemeinsam genutzten Speicher und andere Hardware zugreifen, die sie benötigen. Mit Splashtop können Adobe-Benutzer ihre PCs, Android-, iOS- und Chromebook-Geräte sicher verwenden, um produktiv zu arbeiten, unabhängig davon, wo sie sich befinden.“

„Künstler, die Wacom-Geräte in Postproduktionsworkflows verwenden, können Splashtop verwenden, um sicher und nahtlos eine Verbindung zu lokalen odercloud Umgebungen herzustellen, um mit Programmen wie Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects usw. zu arbeiten“, sagte Arvind Arumbakkam, Director Business Alliance and Partnership bei Wacom. „Künstler können die leistungsstarken Funktionen von Wacom Cintiq Pro und Wacom Intuos Pro nahtlos nutzen, um visuelle Effekte produktiv zu bearbeiten, zusammenzusetzen und zu erstellen, wenn sie nicht im Büro sind — ein großes Plus für den heutigen, ferngesteuerten Arbeitsplatz.“

Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet Fernzugriff und Fernsoftware und -dienstleistungen der nächsten Generation für Unternehmen, akademische und Forschungseinrichtungen, Regierungsbehörden, kleine Unternehmen, MSPs, IT-Abteilungen und Einzelpersonen. Splashtops cloudbasierter, sicherer und einfach zu verwaltender Fernzugriffsansatz ersetzt zunehmend herkömmliche Ansätze wie virtuelle private Netzwerke (VPNs) und erzielt gleichzeitig einen beeindruckenden Net Promoter Score (NPS) von 93, einen Standard zur Bewertung der Kundenzufriedenheit. Mehr als 30 Millionen Nutzer, darunter 85 Prozent der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit. Weitere Informationen findest du auf splashtop.com.