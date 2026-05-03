Screen Sharing (Bildschirmübertragung) für jedes Gerät — Mirroring360

Bildschirmspiegelung und Bildschirmübertragung für Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Geräte. Großartig für Unternehmen und für den Unterricht! Probiere es kostenlos aus.
Apps zur Bildschirmfreigabe können dazu beitragen, die Zusammenarbeit zwischen Geschäftsleuten, Dozenten und Studierenden zu verbessern. Wenn Sie Ihren Bildschirm mit einem anderen Gerät teilen, können Ihre Zuschauer in Echtzeit sehen, was Sie tun.
In der heutigen Welt, in der Arbeitnehmer und Studenten ihre mobilen Geräte, Tablets und Chromebooks zusätzlich oder anstelle von traditionellen Windows- und Mac-Computern nutzen, ist es wichtig, dass Ihre Bildschirmfreigabe-App mehrere Betriebssysteme unterstützt und plattformübergreifend arbeiten kann.
Nicht nur das, aber da mehr Menschen remote arbeiten, benötigen Sie eine App für die Bildschirmfreigabe, die funktioniert, ob Sie und Ihre Zuschauer im selben Raum oder voneinander entfernt sind.
Aus diesem Grund ist Mirroring360 Pro von Splashtop die beste Screen Sharing App, die erhältlich ist.
Mit Mirroring360 können Sie den Bildschirm Ihres Windows-, Mac-, Android-, iPhone-, Chat- oder sogar Chromebook-Geräts für einen Mac- oder PC-Computer freigeben. Für die Freigabe Ihres Bildschirms sind weder Hardware noch Kabel erforderlich.
Das ist noch nicht alles. Sie können auch Ihren Computerbildschirm mit Mirroring360 Pro an bis zu 40 Teilnehmer gleichzeitig über einen Weblink übertragen! Ideal für Demonstrationen und Vorträge.
Die Benutzerfreundlichkeit, die plattformübergreifende Unterstützung und die leistungsstarken Funktionen von Mirroring360 sind die Hauptgründe, warum Universitäten, Schulbezirke und Unternehmensorganisationen Mirroring360 für ihre Screensharing-Anforderungen verwenden.
Sie können auch Mirroring360 verwenden, um Ihren Bildschirm aufzuzeichnen und später zu teilen.
Mirroring360 ist ein großartiges Tool für:
Lehrer, die den Bildschirm ihres Mobilgeräts auf den Klassencomputer spiegeln möchten
Dozenten, die eine Geräte- oder Softwaredemonstration leiten
Schüler, die eine Präsentation halten
Geschäftsleute, die Vorträge halten
Einzelunterricht, auch aus der Ferne
Screen Sharing: Kostenlos loslegen mit Mirroring360 Pro
Mirroring360 Pro ermöglicht es Ihnen, den Bildschirm Ihres Geräts auf einen Computer zu spiegeln oder zu übertragen oder Ihren Computerbildschirm auf jedes andere Gerät zu teilen.
Beginne jetzt mit einer kostenlosen Testversion, keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich.
Oder erfahren Sie mehr über Mirroring360. Schauen Sie sich die Download-Links für Mirroring360 für Ihre Geräte an.
FAQs – Screen Sharing (Bildschirmübertragung)
Was ist Screen Sharing (Bildschirmübertragung)?
Beim Screen Sharing (Bildschirmübertragung) handelt es sich um eine Funktion, die es einem Benutzer ermöglicht, den Inhalt seines Bildschirms in Echtzeit mit einem anderen oder mehreren Benutzern zu teilen. Dies kann alles umfassen, von Dokumenten, Präsentationen, Videos bis hin zu Softwareanwendungen. Es wird häufig in Online-Meetings, Webinaren, gemeinsamen Arbeitssitzungen und technischen Support-Szenarien verwendet. Mithilfe von Screen Sharing können Teilnehmer den Bildschirm des Präsentators sehen und häufig mit ihm interagieren, was eine klarere Kommunikation und Zusammenarbeit erleichtert.
Welche Arten der Bildschirmfreigabe gibt es?
Mit der Verbreitung von Videokommunikationstools wie Zoom hat sich der Begriff „Screen Sharing“ weiterentwickelt und umfasst zwei verschiedene Arten:
Bildschirmfreigabe für Videokonferenzen
Diese Form der Bildschirmfreigabe ist exklusiv für Videokonferenzplattformen wie Zoom oder Microsoft Teams und wird vorwiegend bei Präsentationen oder Webinaren verwendet.
Remote-Screen Sharing
Für diese Form, die über Software oder Browser funktioniert, ist keine Videokonferenz erforderlich. Sie wird von IT-Teams für Support oder zur Durchführung von Live-Demonstrationen bevorzugt.
Ist Screen Sharing sicher?
Mit Splashtop ist Bildschirmfreigabe absolut sicher. Wir priorisieren Sicherheit auf jeder Ebene. Wir sind konform mit wichtigen Standards wie DSGVO, SOC 2, HIPAA und mehr. Unsere Plattform bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, Ende-zu-Ende-verschlüsselte Datenübertragung und mehrstufige Passwortsicherheit. Gehostet auf robusten Plattformen wie AWS, gewährleisten wir den Datenschutz mit Firewalls, Verschlüsselung und 24×7-Einbruchserkennung.
Wir investieren kontinuierlich in Sicherheitsverbesserungen, arbeiten mit führenden Sicherheitsfirmen für regelmäßige Audits zusammen und versorgen Benutzer mit aktuellen Nachrichten zur Cybersicherheit. Im Wesentlichen macht unser Engagement für Sicherheit das Bildschirmfreigabeangebot von Splashtop zu einem der sichersten auf dem Markt.