Schulen bieten Remote-Labore nach dem Covid an und das ist der Grund

Ferngesteuerte Computerlabore liegen im Trend, auch wenn die Campus wieder geöffnet werden

Während sich Pädagogen und IT-Administratoren auf die Rückkehr des Lernens auf dem Campus vorbereiten, erkennen sie, dass sie einige der neuen Praktiken, die sie im vergangenen Jahr eingeführt haben, beibehalten wollen — und müssen, um ihre Bildungsprogramme für Fernunterricht zu verbessern. Ein Beispiel ist das Anbieten von Fernzugriff auf Laborcomputer auf dem Campus, sodass Studenten und Fakultätsmitglieder auch nach den Laborstunden von überall aus weiterarbeiten können. Wir haben von Dozenten und Mitarbeitern an Schulen und Universitäten auf der ganzen Welt von den Vorteilen gehört, die der Betrieb dieser Remote-Computerlabore als ständige Praxis für Fernunterricht und hybrides Lernen bietet.

Was sie während der Pandemie gelernt haben

Fernschüler benötigen Zugang zu den Computerräumen der Schule, um leistungsstarke Softwareprogramme (wie 3D-Modellierungs-, CAD-, Grafikdesign- und Videobearbeitungswerkzeuge) ausführen zu können, die viele Schüler auf ihren Heimcomputern nicht ausführen können. Viele der Studenten können sich auch ihre eigenen Softwarelizenzen nicht leisten. Dies sind einige der Probleme, mit denen sich IT-Administratoren während der Pandemie auseinandersetzen mussten.

Mit Splashtop Enterprise waren IT-Administratoren in der Lage, die Computerräume der Schule für Schüler aus der Ferne zugänglich zu machen. Mithilfe der Planungsfunktion konnten sie auch Zeitfenster planen, in denen Gruppen von Schülern auf der Grundlage ihrer Stundenpläne auf bestimmte Labore zugreifen konnten.

Die Schüler waren dann in der Lage, die Laborcomputer fernzusteuern, als würden sie im Computerraum sitzen. Die Schüler könnten Videos sogar aus der Ferne bearbeiten, da Splashtop die Fähigkeit hat, den Ton des Remote-Computers an das lokale Gerät des Schülers zu senden.

Es gibt Tools, die dir die Arbeit erleichtern, und der Kauf von Splashtop war mein Tool, das, ehrlich gesagt, unser Schuljahr gerettet hat. — Chris Gilbert, Wayne State University

Warum Remote-Computerlabore kommen, um zu bleiben

Pädagogen und die IT-Abteilung wollen auch weiterhin Fernlabore für Schüler anbieten. Es ist vorteilhaft für die Schüler, Lehrer und IT-Administratoren. Schüler, die sich in einer Situation befinden, die sie eines Tages vom Campus fernhält — ein krankes Kind, ein platter Reifen oder ein Arzttermin — können immer noch per Fernzugriff in die Klasse gehen, um ihre Arbeit an den Laborcomputern zu erledigen, auch wenn sie Unterricht über Zoom erhalten, als ob sie persönlich anwesend wären. Mit der Möglichkeit, Computerräume aus der Ferne anzubieten, können sie rund um die Uhr laufen, nicht nur zu den Laborzeiten. Die Schüler müssen während der begrenzten Laborzeiten keine Zeit mehr einplanen.

Die Schüler können außerhalb dieser (Computerraum-) Stunden auf die Computer zugreifen. Es ist einfach sehr, sehr praktisch. -Natalia Milanesi, Abbey Road Institute

Zusätzliche Kreditpunkte

Besuche unsere Seite Remote Computer Labs, um mehr über den Schlüsselzugriff für Schüler und Lehrer zu erfahren: