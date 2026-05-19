Verwenden von Revit mit Remote Desktop für die Remote-Arbeit

Arbeiten Sie von zu Hause aus, indem Sie remote auf Ihren Computer zugreifen, um Revit auszuführen, als ob Sie mit Splashtop davor sitzen würden. Probieren Sie es kostenlos aus!
Revit ist ein BIM-Softwareprogramm (Building Information Modeling), das von Architekten, Ingenieuren, Designern und anderen zum Erstellen von Modellen verwendet wird. Revit wird auch häufig in Colleges und CTE-Kursen verwendet, um Studenten die notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln, die sie in diesen Bereichen benötigen.
Die meisten Geschäftsleute, die Revit verwenden, tun dies an ihrem Bürocomputer. Und Schüler können Revit normalerweise nur im Computerraum ihrer Schule verwenden.
Die COVID-19-Pandemie hat uns gezeigt, dass es wichtig ist, die Tools bereitzustellen, um die Benutzer produktiv zu halten, falls sie nicht physisch auf ihre Arbeits- oder Schulcomputer zugreifen können.
Revit ist für viele Fachleute und Studenten unverzichtbar. Wie kann Ihr Unternehmen oder Ihre Bildungseinrichtung den Benutzern Zugang zu Revit gewähren, während sie remote arbeiten? Schließlich sind viele persönliche Geräte nicht leistungsstark genug, um Revit auszuführen, und die Lizenzierung auf persönliche Geräte kann teuer sein.
Die gute Nachricht ist, dass Sie Ihre vorhandene IT-Infrastruktur (von Hardware bis hin zu Softwarelizenzen) nutzen können, indem Sie Ihren Benutzern Fernzugriff auf Arbeits- oder Schullaborcomputer gewähren, sodass sie Revit von überall aus mit jedem anderen Gerät verwenden können.
Führen Sie Revit mit der Splashtop Remote Desktop Software aus
Splashtop ermöglicht es Benutzern, einen Computer von jedem anderen Gerät aus fernzusteuern. Während Remote-Verbindungen sehen Benutzer den Bildschirm des Remote-Computers auf ihrem eigenen Gerät und können ihn in Echtzeit steuern.
Benutzer können mit dem entfernten Computer so interagieren, als säßen sie direkt davor. Sie können mit der Remote-Desktop--Software von Splashtop auf jede Datei oder Anwendung auf dem Computer zugreifen, einschließlich Revit.
Das bedeutet, dass Ihre Benutzer das volle Desktop-Erlebnis aus Revit herausholen können, während sie aus der Ferne arbeiten. Sie nutzen die leistungsstarken Desktop-Computer im Büro oder im Computerlabor der Schule, um Revit auszuführen, auch wenn die Verbindung über ein Tablet, ein Mobiltelefon oder ein Chromebook-Gerät hergestellt wird.
Vorteile von Splashtop Remote Desktop für Revit
Schnelle Fernverbindungen - Splashtop bietet Benutzern schnelle Fernverbindungen mit geringer Latenz und 4K-Streaming. Die Arbeit mit Revit aus der Ferne wird sich nicht anders anfühlen als die Arbeit mit Revit vor Ort.
Funktioniert mit jedem Gerät – Splashtop funktioniert vollständig plattformübergreifend. Benutzer können Windows- und Mac-Computer von ihren Windows-, Mac-, Android-, iOS- und Chromebook-Geräten aus fernsteuern. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter ihre persönlichen Geräte verwenden und ermöglichen Sie Schülern, ihre eigenen oder von der Schule bereitgestellten Geräte zu verwenden, um Revit aus der Ferne auszuführen.
Produktivitätssteigernde Funktionen – Die Funktionen von Splashtop umfassen das Übertragen von Dateien zwischen Computern, das Aufzeichnen von Sitzungen, Remote-Drucken, Remote-Wake-on-LAN, Multi-Monitor-Unterstützung und vieles mehr.
Branchenführende Sicherheit – Die sichere Infrastruktur von Splashtop, Intrusion Prevention rund um die Uhr und mehrere Sicherheitsfunktionen, darunter Zwei-Faktor-Authentifizierung, Geräteverifizierung, 256-Bit-AES-Verschlüsselung und vieles mehr, schützen Ihre Geräte und Daten.
Besser als VPN – insbesondere beim Ausführen ressourcenintensiver Anwendungen wie Revit. VPNs sind auch weniger sicher als Fernzugriffssoftware.
Splashtop kostenlos ausprobieren
Splashtop bietet Pakete für einzelne Benutzer, kleine Teams und sogar ganze Organisationen an. Sehen Sie sich alle Optionen für die Telearbeit an und beginnen Sie jetzt mit Ihrer eigenen kostenlosen Testversion. Für Ihre kostenlose Testversion ist keine Kreditkarte erforderlich und Sie gehen keine Verpflichtungen ein.
Wenn Sie nach einer Lösung für Ihre Bildungseinrichtung suchen, um Schülern den Fernzugriff auf Revit und andere Anwendungen zu ermöglichen, sehen Sie sich Splashtop for remote labs an .