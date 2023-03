Rückblick der Woche —" Fantastisch! Funktioniert nahtlos mit der Bluetooth-Tastatur. "

5 Sterne von AudioMechanicsFantastic!

Funktioniert nahtlos mit der Bluetooth-Tastatur.

Ich kann jetzt mein iPad mit Logitech-Tastaturhülle mit auf Reisen nehmen und bei der Arbeit eine Verbindung zu meinem Computer herstellen, ohne dass es zu Problemen kommt. Es ist so nah an der Verwendung eines Desktop-Computers, wie man es auf einem iPad bekommen kann. Es gibt sogar eine" Funktion zum" leeren Bildschirm, die die Leute im Büro davor schützt, zu sehen, was du tust, während du aus der Ferne verbunden bist. Erst heute musste ich einige zeitkritische Arbeiten erledigen, die nur von meinem Bürocomputer aus erledigt werden konnten, aber ich konnte nicht dorthin gelangen... Splashtop eilt zu Hilfe! Die Arbeit wurde genauso schnell erledigt, als wäre ich dort gewesen, und ich habe Berichte usw. direkt auf den Drucker meines Assistenten gedruckt. Fantastisch! Danke Splashtop! Fünf Sterne!