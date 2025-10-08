Rückblick der Woche —" Fantastisch! Funktioniert nahtlos mit der Bluetooth-Tastatur. "

5 Sterne von AudioMechanicsFantastic!
Funktioniert nahtlos mit der Bluetooth-Tastatur.
Ich kann jetzt mein iPad mit Logitech-Tastaturhülle mitnehmen und mich mit sehr wenig Ärger mit meinem Computer bei der Arbeit verbinden. Es ist so nah dran, einen Desktop-Computer zu benutzen, wie man es auf einem iPad nur kann. Es gibt sogar eine „Leinwand“-Funktion, die verhindert, dass Personen im Büro sehen, was Sie tun, während Sie remote verbunden sind. Gerade heute musste ich zeitkritische Arbeiten erledigen, die nur von meinem Bürocomputer aus möglich waren, aber ich konnte nicht dorthin gelangen... Splashtop zur Rettung! Die Arbeit wurde genauso schnell erledigt, als wäre ich dort gewesen, und ich habe Berichte usw. direkt auf den Drucker meiner Assistentin gedruckt. Fantastisch! Danke Splashtop! Fünf Sterne!