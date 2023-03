Wo passt der Fernzugriff auf Computer in die neue Cloud-Landschaft?

Wir leben in einer Welt, in der der Zugang zu Informationen besser ist als je zuvor. Willst du wissen, wie viele Menschen es auf dem Planeten gibt, oder wie man eine Krawatte bindet? "Google es einfach". Kannst du dich nicht an den Geburtstag deines Onkels erinnern? Schau auf Facebook nach. Musst du auf deine Arbeitsdokumente zugreifen, während du von zu Hause aus arbeitest? Melde dich einfach bei Dropbox an.

Beicloud basiertem Arbeiten können Geschäftsinhalte auf Remote-Servern gespeichert werden, sodass sie jederzeit verfügbar sind. Und mit dem gleichzeitigen Wachstum mobiler Geräte (allein in den USA gibt es fast 225 Millionen Smartphone-Nutzer), kannst du von fast jedem Ort der Welt aus auf diese Inhalte zugreifen. Das ist die neue,cloud aktivierte Landschaft:cloud Speicherplattformen machen den Zugriff auf die Arbeit von zu Hause aus genauso einfach wie vom Büro aus.

Also, was ist die Rolle des Remote-Computerzugriffs in einercloud Landschaft, in der der Zugriff auf Dateien einfacher als je zuvor ist?

, vorausgesetzt, es ist mit demselben Netzwerk verbunden. Beim Remote-Computerzugriff hat ein Benutzer Zugriff auf die Programme, Software, Dateien und Netzwerkressourcen auf dem Remote-Computer und steuert ihn, als ob er direkt davor sitzen würde.

In diesem Beitrag werden wir untersuchen, wie der Remote-Computerzugriff in der neuencloud Landschaft funktioniert — und ob dein Unternehmen mitcloud Computer oder Remote-Computerzugriff besser bedient ist.

Die Bedeutung des Remote-Computerzugriffs

Cloud-Computing ist möglicherweise eine der größten geschäftlichen Veränderungen der letzten Zeit. Wenn voncloud Computer die Rede ist, ist es sinnvoll, auf Office 365 zu verweisen,Microsoft die allumfassende Plattform für Unternehmensproduktivität. Es ist der beliebtestecloud Unternehmensservice auf dem Markt und bietet Benutzern die Möglichkeit, den Großteil ihrer täglichen Aufgaben auf einer einzigen Plattform zu erledigen, von E-Mail über die Zusammenarbeit an Dokumenten bis hin zur Datenanalyse.

Aber bietet Office 365 mehr Funktionen als Remote-Computerzugriff? Die Breite des Angebots kann zwar nicht bestritten werden, aber Unternehmen, die incloud Computer investieren, können durch den Remote-Computerzugriff zusätzliche Funktionen finden, ganz zu schweigen von der Sicherheit.

Kosteneinsparungen

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie der Remote-Computerzugriff die Geschäftskosten senken kann. Du vermeidest es, in mehrere Kopien derselben Softwarepakete zu investieren, da auf sie von einem einzigen Computer aus zugegriffen werden kann. Tatsächlich müssen die Maschinen, die für den Zugriff auf den Host-Computer verwendet werden, nicht so leistungsstark (und teuer) sein, solange der Host-Computer leistungsstark ist. Ebenso kannst du mit sinkenden Wartungskosten rechnen, da du insgesamt mit weniger Software zu tun hast.

Einfacher Zugang

Der Remote-Computerzugriff bietet ein reibungsloseres Erlebnis als der Zugriff auf Dateien in dercloud, insbesondere wenn es um Zusammenarbeit geht. Der Fernzugriff ermöglicht es Benutzern, sich direkt mit einem gemeinsamen Gerät oder Netzwerk zu verbinden, wodurch das Hin- und Hersenden von Arbeitsdokumenten entfällt. Unabhängig von den Programmen oder Dateien, die zur Erledigung der Arbeit benötigt werden, können Benutzer dies tun, wo auch immer sie sich befinden, auf dem Gerät ihrer Wahl.

Sicherheit von Inhalten

Es gab schon immer Sicherheitsbedenken beim Cloud Computing, insbesondere in Bezug auf die Speicherung von benutzer- und geschäftskritischen Daten auf entfernten Cloud-Servern. Für Organisationen, bei denen die Sicherheit von personenbezogenen Daten (PII) und geschäftskritischen Inhalten an erster Stelle steht, kann die Cloud einfach als ein zu großes Risiko erscheinen – insbesondere angesichts von Vorschriften wie dem HIPAA, die Unternehmen Strafen auferlegen, die nicht in der Lage sind, die Integrität und Vertraulichkeit sensibler Informationen zu schützen.

Der Fernzugriff auf Computer verhindert, dass der Benutzer (oder jemand anderes) direkten Zugriff auf den Server des Unternehmens hat, und schafft stattdessen eine sichere Zwei-Wege-Schnittstelle zwischen der Person und dem Inhalt. Hochentwickelte Lösungen für den Fernzugriff auf Computer stellen diese Art der Sicherheit in den Vordergrund und können Organisationen tatsächlich dabei helfen, die HIPAA-Richtlinien und andere Vorschriften bezüglich des Datenschutzes und der Sicherheit beim Fernzugriff auf sensible Informationen zu erfüllen.

Erhalte direkten Remote-Desktop-Zugriff mit Splashtop

Splashtop Business Access bietet schnellen, einfachen und sicheren Remote-Computerzugriff für deine Geschäftsbenutzer und bietet:

Umfassende Geräteunterstützung: Fernzugriff auf Computer von praktisch jedem Gerät aus: Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook und Chrome-Browser.

Einfache Bereitstellung: Erstelle dein eigenes Konto, um dich einzuloggen, wann immer du willst. Du kannst auch problemlos von anderen Remote-Lösungen zu Splashtop migrieren.

Robuste Sicherheit: Alle Remote-Sitzungen sind mit TLS- und 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt. Der Fernzugriff ist auch durch Geräteauthentifizierung, zweistufige Überprüfung und mehrere Passwortoptionen der zweiten Ebene geschützt, um die Sicherheit zu maximieren.

Benutzerverwaltung: Laden Sie Geschäftsbenutzer ein und legen Sie ihre Rollen und Zugriffsberechtigungen manuell fest, sodass das gesamte Unternehmen den Fernzugriff nutzen kann, ohne dass das Risiko besteht.

Und Splashtop ist deutlich kostengünstiger als alternative Lösungen wie LogMeIn und GoToMyPC. Also, schließe dich heute den 20 Millionen anderen Splashtop-Nutzern an.

Nimm an einer kostenlosen Testversion von Splashtop Business Access teil, um zu sehen, was der Remote-Computerzugriff für dein Unternehmen tun kann. Alternativ kannst du dich noch heute mit uns in Verbindung setzen, um weitere Informationen zu erhalten.