Einrichtung eines Remote-Rundfunk-Newsrooms inmitten von COVID-19

Mehr als 30 Millionen Fachleute nutzen Splashtop. Mit dem Splashtop-Fernzugriff kann jeder von seinem Smartphone, Tablet oder einem anderen Computer aus auf seine PCs und Macs zugreifen – als ob er direkt vor seinem Computer sitzen würde. Aufgrund von COVID19 ist die Arbeit von zu Hause aus jetzt „die neue Normalität“. Inmitten dieses wachsenden WFH-Trends haben wir einen Anstieg der Fernzugriffsnachfrage in einem bestimmten Segment festgestellt: der Medien- und Unterhaltungsindustrie.

Ist es Zeit für entfernte Sendestationen?

Um besser zu verstehen, wie Medien- und Unterhaltungsprofis Splashtop verwenden, sprachen wir mit Patrick Evans, Meteorologe bei KESQ News Channel 3 und Moderator von Eye on the Desert. Patrick Evans verwendet Splashtop Remote Desktop, um auf seine Wetterstation zuzugreifen und sie ferngesteuert weiter zu betreiben.

F: Wie verwenden Sie den Remote-Desktop von Splashtop?

Patrick: Ich verbinde mich mit unserem Baron Weather System an der Station über Splashtop auf einem IBM ThinkPad-Laptop. Splashtop funktioniert hervorragend. Ich logge mich in das Wettersystem ein, bereite Grafiken vor, richte Sequenzen für Shows ein und bediene das Wettersystem vollständig ferngesteuert.

F: Ist die COVID19-Krise das erste Mal, dass Sie aus der Ferne mit dieser Konfiguration gearbeitet haben? Wenn nicht, wann und warum haben Sie es in der Vergangenheit verwendet?

Patrick: „ Das ist das erste Mal, dass wir das Wetter aus der Ferne machen. Ich habe Splashtop für Dateiübertragungen bei meinem anderen Job bei einem lokalen Radiosender (CV 104.3 FM) verwendet, wo ich Audiodateien hochgeladen habe. Ich habe Splashtop empfohlen, weil ich damit vertraut bin. Bei KESQ hat unsere IT-Abteilung es für alle Wetterbenutzer gekauft. Ich glaube, dass alle unsere Wettermitarbeiter es verwenden, und mehrere unserer Reporter arbeiten remote .

F: Gibt es ein Zitat, das Sie während dieser COVID19-Krise teilen möchten?

Patrick: Splashtop hat entscheidend dazu beigetragen, dass unsere Wetterabteilung aus der Ferne operieren kann, während wir immer noch die vollen Ressourcen unseres Wettersystems nutzen können.

WFH: Ein neues Gefühl von Freiheit?

Obwohl Patricks Verwendung von Splashtop Remote Desktop ungewöhnlich ist, ist es nicht so undenkbar. Radio- und Studioequipment ist bekanntermaßen recht teuer. Stellen Sie sich vor, ein 10K-Gerät nach Hause zu bringen und es kaputt zu machen oder mehrere Geräte kaufen zu müssen, um Benutzern die Möglichkeit zu geben, aus der Ferne zu arbeiten? Das ist nicht nur riskant, sondern auch ziemlich teuer.

Bryan Hughes Meteorologe bei WOWK, Impressum: TVSpy

Mit Splashtop können Fachleute in der Medien- und Unterhaltungsindustrie sicher und einfach für nur €4.58 im Monat in ihre Studios oder Radiostationen ferngesteuern, während sie gleichzeitig eine geringe Latenzzeit und eine 4K-Auflösung genießen. Das ist zwar großartig, aber für viele, die die neue Fernbewegung begrüßen, ist der beste Teil, der mit der Verwendung von Splashtop einhergeht, ein erneuertes Gefühl der Freiheit. Eventuell bleiben die Fernarbeitsstudios.

Bryan Huges von WOWK ist ein weiterer Meteorologe, der aufgrund von COVID19 vollständig in die Ferne gegangen ist. Bryan brachte sein Remote-Setup auf eine andere Ebene: Er verwandelte sein Boot in eine Remote-Nachrichtenredaktion , indem er Splashtop verwendete, um Weather Lynx-Grafiken auszuführen! In einem Interview mit TVSpy sagte Brian begeistert: „Es ist wie ein wahr gewordener Traum.“