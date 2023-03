Warum der Fernzugriff Teil Ihres Geschäftskontinuitätsplan sein sollte

Die Implementierung eines Fernzugriffstools für die Geschäftskontinuität ermöglicht es Ihrem Team, produktiv zu bleiben, wenn die Büros geschlossen oder schwer zu erreichen sind.

"Business Continuity Planning (BCP) ist der Prozess, der zur Schaffung eines Systems zur Vorbeugung und Wiederherstellung von potenziellen Bedrohungen für ein Unternehmen beiträgt. BCP stellt sicher, dass Personal und Vermögenswerte geschützt sind und im Katastrophenfall schnell funktionieren können. - Investopedia

Wenn Sie keinen Plan zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs als Teil Ihres Krisenmanagements oder Ihres Notfallwiederherstellungsplans haben, kann dies schwerwiegende Folgen haben. Wenn man die Anzahl der Bedrohungen bedenkt, denen ein Unternehmen heute ausgesetzt sein kann, ist es überraschend zu erfahren, dass die Mehrheit der Unternehmen keinen Geschäftskontinuitätsplan hat.

Zum Beispiel hat die Coronavirus-COVID-19-Pandemie Tausende von Firmen gezwungen, ihre Mitarbeiter zu bitten, von zu Hause aus zu arbeiten. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Situation verschlimmerte, erwischte viele Organisationen auf dem Boden der Tatsachen und drängten darauf, einen Weg zu finden, ihren Mitarbeitern zu helfen, effizient von zu Hause aus zu arbeiten.

Diese Situation hat gezeigt, wie wichtig es ist, über die richtigen Instrumente zu verfügen, die es den Mitarbeitern ermöglichen, dort weiterzumachen, wo sie aufgehört haben, und kurzfristig nahtlos von zu Hause aus weiterzuarbeiten.

Geschäftskontinuitätspläne müssen eine Lösung beinhalten, die es Mitarbeitern ermöglicht, remote zu arbeiten. Aus diesem Grund sollte Fernzugriffssoftware Teil des Plans jedes Unternehmens sein, um die Kontinuität des Betriebs zu gewährleisten.

Geschäftskontinuität mit Fernzugriff

Der Fernzugriff gibt Benutzern die Möglichkeit, von einem anderen Gerät aus auf ihre Computer zuzugreifen. Während Sie in einer Fernverbindung sind, können Sie Ihren Remote-Computer in Echtzeit steuern und ihn so benutzen, als säßen Sie direkt davor. Sie können jede beliebige Datei öffnen und jede beliebige Anwendung verwenden, genau so, wie Sie es tun würden, wenn Sie noch in Ihrem Büro wären.

Der Fernzugriff stellt sicher, dass Mitarbeiter auch dann auf ihre Arbeitscomputer zugreifen können, wenn sie plötzlich nicht mehr in der Lage sind, sie persönlich zu benutzen. Das bedeutet, dass, selbst wenn Ihr gesamtes Team von zu Hause aus arbeiten muss, können sie trotzdem auf alles zugreifen, was sie benötigen.

Durch den Fernzugriff können Ihre Geschäftsabläufe auch in Situationen wie der, die wir jetzt mit COVID-19 erleben, ununterbrochen fortgesetzt werden.

Holen Sie sich die beste Software für den Fernzugriff

Splashtop bietet die vertrauenswürdigsten, zuverlässigsten und sichersten Fernzugriffstools für Geschäftsleute und große Teams. Mit Splashtop können Benutzer immer mit ihren Arbeitscomputern von zu Hause oder sogar von unterwegs aus in Verbindung bleiben, da Splashtop auch den Fernzugriff von Tablets und mobilen Geräten unterstützt.

Splashtop bietet Teams bis zu 50% Rabatt zur Unterstützung von Initiativen zur Arbeit von zu Hause aus. Du kannst dich jetzt schnell und einfach mit einer kostenlosen Testversion einrichten. Erfahre mehr über das Arbeiten von zu Hause aus mit Splashtop oder starte jetzt deine kostenlose Testversion.

Kostenlos testen