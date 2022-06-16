Splashtop gibt die Mitglieder seines MSP-Beirats bekannt
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Unterstützung bei der Ausrichtung und Verbesserung der Remote-Support-Produkte für die MSP-Community
SAN JOSE, Kalifornien, 25. März 2021 — Splashtop Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich Fernzugriff und Fernsupport der nächsten Generation, hat führende Managed Service Provider (MSPs) zu einem MSP-Beirat zusammengeschlossen. Diese Gruppe von Beratern hilft dabei, Splashtop über die neuesten IT-Herausforderungen auf dem Laufenden zu halten, mit denen MSPs konfrontiert sind, und gibt gleichzeitig Feedback und Ratschläge zu den Splashtop-Produktfunktionen und der Roadmap.
"MSPs stellen einen wichtigen Markt für unsere Fernsupportlösungen dar, und die Erfahrungen führender MSPs helfen uns, unsere Angebote für diese IT-Support-Community zu verfeinern und zu verbessern", sagt Mark Lee, Mitbegründer und CEO von Splashtop. "Darüber hinaus können MSPs uns wertvolle Einblicke in die sich entwickelnden Bedürfnisse ihrer Kunden geben, die potenziell von unseren sicheren Fernsupportlösungen der nächsten Generation profitieren können, insbesondere zur Unterstützung von Remote-Arbeit während der COVID-19-Pandemie."
Splashtop Remote Support und Splashtop On-Demand Support wurden landesweit von mehr als 30.000 MSPs übernommen. Neben dem direkten Verkauf an MSPs ist die Splashtop-Fernsteuerung auch in führende Remote Monitoring and Management (RMM)-Plattformen eingebettet – darunter Datto, NinjaOne, Atera, Naverisk und andere – die MSPs zur Unterstützung ihrer Kunden verwenden. Außerdem bietet Splashtop eine nahtlose Integration mit gängigen PSA-Systemen (Professional Services Automation) und Helpdesk-Plattformen, einschließlich ServiceNow, Freshworks, Zendesk und Atlassian Jira.
Zu den Mitgliedern des Splashtop MSP Advisory Council gehören:
Craig Cohen, Präsident und CEO der HCS Technology Group — HCS bietet rund um die Uhr IT-Projektmanagement und Support für eine Vielzahl von Kunden, die sich auf Apple-Systeme spezialisiert haben. Cohen, ein von Apple zertifizierter Trainer, gründete HCS 1990.
Ralph Joedicke, Mitbegründer und CEO von GoCloudOffice — Joedicke gründete GoCloudOffice 2003 (als AUCCESS), um kleinen Unternehmen als „dein Büro in der Cloud“ zu dienen. Er hat seit 1981 in IT-bezogenen Branchen gearbeitet, unter anderem bei Ricoh Business Systems und Applied Materials.
Evan Jones, CEO von Jones IT — Jones IT ist ein führender IT-Supportspezialist in San Francisco. Jones IT bietet technischen Support für Kunden, von Startups bis hin zu etablierten Unternehmen. Evan Jones besitzt CompTIA-Zertifizierungen für IT und Netzwerke und ist als primärer Ingenieur für Jones IT tätig.
Ramin Keyvan, Präsident und CEO von Rhino Network Solutions — Rhino ist seit fast 20 Jahren in den Bereichen IT und Managed Services im Silicon Valley tätig. Keyvan war zuvor im technischen Personal von Teknekron Software Systems und TIBCO Finance Technology tätig.
Sarah Tenisi, CEO, TenisiTech — Unter Verwendung eines bewährten Prozesses bietet TenisiTech vollständig ausgelagerte und gemeinsam genutzte IT-, IT-Compliance-Support und CIO-Beratungsdienste. Vor der Gründung des MSP war Tenisi mehr als 15 Jahre in den Bereichen Systemadministration und IT-Desktop bei Hewlett Packard, Adobe Systems und WageWorks tätig.
Steven Walker, Präsident und Gründer von Fast Break Tech — Seit 1999 bietet Fast Break Tech verwaltete IT-Services für alle Microsoft-Betriebssysteme an, mit dem Ziel, seine Kunden am Laufen zu halten. Walker leitet ein Team von sieben Technikern mit gemeinsamen und einzigartigen Fähigkeiten.
Erfahren Sie, wie die Remote- Fernsupport-Lösungen für MSPs von Splashtop dazu beitragen können, die Servicebereitstellung und die betriebliche Effizienz zu verbessern.
Über Splashtop
Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet Fernzugriff und Fernsoftware und -dienstleistungen der nächsten Generation für Unternehmen, akademische und Forschungseinrichtungen, Regierungsbehörden, kleine Unternehmen, MSPs, IT-Abteilungen und Einzelpersonen. Splashtops cloudbasierter, sicherer und einfach zu verwaltender Fernzugriffsansatz ersetzt zunehmend herkömmliche Ansätze wie virtuelle private Netzwerke (VPNs) und erzielt gleichzeitig einen beeindruckenden Net Promoter Score (NPS) von 93, einen Standard zur Bewertung der Kundenzufriedenheit. Mehr als 30 Millionen Nutzer, darunter 85 Prozent der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit. Besuche www.splashtop.com für weitere Informationen.