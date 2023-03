Splashtop gibt die Mitglieder seines MSP-Beirats bekannt

Ralph Joedicke, Mitbegründer und CEO von GoCloudOffice — Joedicke gründete GoCloudOffice 2003 (als AUCCESS), um kleinen Unternehmen als „dein Büro in der Cloud“ zu dienen. Er hat seit 1981 in IT-bezogenen Branchen gearbeitet, unter anderem bei Ricoh Business Systems und Applied Materials.

Evan Jones, CEO vonJones IT — Jones IT ist ein führender IT-Supportspezialist in San Francisco. Jones IT bietet technischen Support für Kunden, von Startups bis hin zu etablierten Unternehmen. Evan Jones besitzt CompTIA-Zertifizierungen für IT und Netzwerke und ist als primärer Ingenieur für Jones IT tätig.