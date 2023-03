Maximierung des Potenzials und der Gleichstellung von Schülern durch hybrides Lernen

Die Vision des hybriden Lernens

Alexander Draaijer, Splashtop General Manager von EMEA, erinnert sich, dass akademische Einrichtungen bis 2020 stark auf traditionellen persönlichen Interaktionen und Lernmethoden beruhten, genau wie die Unternehmenswelt. Nur etwa 30% der Unternehmen, die Support und Kundenservice anbieten, hätten jegliche Art von Arbeit von zu Hause aus zugelassen.

Als COVID-19 den Bildungs- und Unternehmenssektor traf, mussten beide Sektoren die digitale Transformation unterstützen und neue Arten des Arbeitens oder Lernens von zu Hause aus implementieren. Wie viele von uns lesen, fiel es dem akademischen Sektor schwerer, sich an diese veränderte Realität anzupassen, und er war weniger vorbereitet als viele Unternehmensorganisationen.

Laut einem UNESCO-Bericht waren 1,3 Milliarden Schüler auf der ganzen Welt im März 2020 nicht in der Lage, Schulen oder Universitätskurse zu besuchen. Diese bedauerlichen Ereignisse haben die Bildungseinrichtungen herausgefordert, umgehend zu reagieren und hybride Arbeitslösungen zu implementieren, um sicherzustellen, dass die Schüler weiterhin lernen konnten und würden.

„Im November 2020 wurden hybride Lern- und Arbeitsmodelle als „normal“ akzeptiert. Die Umstellung vom traditionellen Arbeiten und Lernen hat in ein paar Monaten stattgefunden und sie ist gekommen, um zu bleiben „, sagte Alexander.

Laut einer Gartner-Umfrage erlaubten bis November 2020 90% der Unternehmen ein bestimmtes Modell der Arbeit von zu Hause aus. Alexander erklärte weiter, dass die neue Norm für Bildungseinrichtungen auch darin bestehe, vollständig auf ein Hybridmodell umzusteigen, bei dem physisches Lernen mit Remote-Lösungen kombiniert wird.

Wie können akademische Einrichtungen eine hybride Lernumgebung nutzen, die es ihnen ermöglicht, das Potenzial ihrer Schüler zu maximieren und gleichzeitig Kosten zu sparen und Bildungsgerechtigkeit zu erreichen?

Die Frage, wie die Hochschulbildung hybrides Lernen nutzen kann, kam während des Webinars einige Male auf. Während Schulen ein VPN (Virtual Private Network) implementieren können, können VPN-Lösungen teuer sein und die Leistung kann durch Latenz beim Streaming beeinträchtigt werden. Eine bessere und kostengünstigere Methode besteht darin, die aktuelle Infrastruktur des Bildungsinstituts mit einer leistungsstarken Fernzugriffslösung zu nutzen, um den Schülern das beste Erlebnis zu bieten.

Der Einsatz einer Fernzugriffslösung wie Splashtop es Einrichtungen ermöglicht, den Unterricht aus der Ferne fortzusetzen und den Studierenden einen planmäßigen Fernzugriff auf spezielle Software und kreative Anwendungen auf dem Campus zu gewährleisten. Dieser neue Weg ist ein besserer studierendenzentrierter Ansatz und erfüllt die Bedürfnisse der verschiedenen Lernenden, während er gleichzeitig die Kontinuität des Lernens in der akademischen Welt gewährleistet.

Eine hybride Lernumgebung bietet auch mehr Möglichkeiten, da Bildungseinrichtungen die erhöhten Betriebszeiten ihrer aktuellen Infrastruktur mit einem Zugriff rund um die Uhr nutzen können. Diese neue Art des Lernens führt zu einem höheren ROI und senkt die Kosten, wenn die Infrastruktur, die bereits gekauft wurde, vollständig genutzt wird.

Ein weiteres aktuelles Thema in der akademischen Welt ist Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit. Das beinhaltet, dass alle Schüler die gleichen Möglichkeiten haben sollten, egal was passiert. Einige haben begonnen, den Zugang zu Software, Computern und Computerräumen als Teil dieser Definition des „gleichen Zugangs für alle“ aufzunehmen.

Alexander hob während des Webinars auch hervor, dass Bildungseinrichtungen mit der Möglichkeit, von jedem persönlichen Gerät aus hochleistungsfähigen, planmäßigen Fernzugriff auf Campus-Computer bereitzustellen, endlich Gleichheit aus technologischer Sicht erreichen können, indem sie den Schülern den Zugriff auf wichtige Ressourcen ermöglichen, wenn sie sie am dringendsten benötigen, und zwar zu einer für sie passenden Zeit.

Die Zukunft des Lernens — Was die Schüler sagen

„Basierend auf unseren neuesten Untersuchungen unter mehr als 500 Studierenden erwarten 92% der Studierenden nach der Pandemie, dass sie rund um die Uhr Zugang zu den Computern auf dem Campus haben werden, um weiter zu lernen“, sagte Alexander.

Laut der Umfrage gaben 85% an, dass sie effizienter wären, wenn sie von zu Hause oder von einem anderen Ort aus Zugriff auf einen Campus-Computer hätten, und 83% glauben, dass eine Mischung aus Online- und Lernen auf dem Campus die Zukunft für Studierende ist.

Darüber hinaus verwenden 72% während ihres Studiens/Kurses spezialisierte Software und 56% von ihnen ziehen es vor, nach COVID mehr als 50% an Online-Kursen teilzunehmen.

Ein Student bemerkte : „Es sollte mehr Live-Streaming geben. Vorlesungen können zu 100% gestreamt werden. Seminare können eine Mischung aus Online- und Offline-Seminaren sein. Workshops sollten offline sein und sich online vorbereiten. Prüfungen sollten meistens offline sein.“

Eine der wichtigsten Umfragen zum Lernen der Schüler ist, dass hybrides Lernen die Zukunft ist. „Universitäten müssen jederzeit und überall Zugriff auf alle Lernmaterialien bieten.“

Hybrides Lernen ist die Zukunft, aber die häufigsten Probleme bestehen weiterhin

1) Häufige Probleme beim hybriden Lernen

Einige Universitäten haben bereits ein Hybridmodell, „aber ich hoffe, dass die Zukunft einige Elemente beinhalten wird, in denen man online sein muss, wenn nötig, aber auch von Angesicht zu Angesicht, weil noch Anpassungen vorgenommen werden müssen“, sagte einer der Teilnehmer.

Die größten Probleme sind, wie man sicherstellt, dass alle Schüler einen guten Internetzugang haben. Alternativ benötigen sie ihr eigenes Gerät, das sie verwenden können. Darüber hinaus müssen sie manchmal die Interaktionen während Remote-Sitzungen verbessern. Aufgrund des knappen Budgets im Bildungssektor — insbesondere für die kleineren Universitäten — kann in einigen Fällen staatliche Unterstützung erforderlich sein. Viele Bildungseinrichtungen müssen eine kostengünstige hybride Lernlösung finden, die ihnen helfen könnte, ihre Ausgaben zu senken.

James R. von City, University of London, gab Studenten, die sowohl auf dem Campus als auch online sind, einen sehr interessanten Einblick in ihre neue pädagogische und technische Methode für den Live-Unterricht. Es heißt Inclusive Synchronous Learning Activities (ISLA), bei dem das akademische Personal seiner Klasse gleichzeitig Präsenzveranstaltungen und online mit Zoom präsentiert. Eine Kamera überträgt sie an das Online-Publikum und Mikrofone nehmen die gesamte Sprache im Raum für die Fernlernenden auf. Das wird oft als hybrider oder dualer Unterricht bezeichnet.

2) Hybrides Lernen und Maximierung des Schülerpotenzials

Laut dem tollen Gespräch unter den Teilnehmern müssen sie, da viele ein knappes Budget haben, eine Fernzugriffslösung nutzen, bei der die Schüler ihre eigenen — manchmal alten — Geräte verwenden können.

Alle Teilnehmer waren sich im Allgemeinen einig, dass hybrides Lernen die Zukunft ist, um das Potenzial der Schüler zu maximieren. Ein Problem bleibt jedoch bestehen: die Zeit, die Universitäten benötigen, um Online-Kurse zu erstellen und sicherzustellen, dass alle Lernmaterialien für die Schüler verfügbar sind.

3) Technologie zur Beschleunigung der Zukunft des Lernens

James R. von City, University of London, sagte während der Veranstaltung: „Hybrider Unterricht erfordert eine grundlegende Änderung der Art und Weise, wie man mit Studierenden online interagiert, insbesondere, wenn die Schüler nicht auf den Campus zurückkehren können. Nicht nur im Bereich Technologie, sondern auch in der Kommunikation mit Schülern und der Überlegung, wie die Interaktion mit Schülern von zu Hause aus verbessert werden kann.“

Luke D. von der Teesside University erklärte weiter : „Die Arbeitskultur in der EMEA-Region muss anfangen, über die Unterrichtskultur von 9 bis 5 Uhr hinauszuschauen. Die Technologie ist kein Problem...“ . Er wies darauf hin, dass die Pandemie unsere Arbeitsweise verändert, um Gleichheit und Chancengleichheit mit Bildungstechnologie zu erreichen.

„Wir haben die Technologie dafür, aber wir müssen mit hybriden Lernwerkzeugen über den Tellerrand hinaus denken, und es ist ein kultureller Wandel erforderlich “, so alle Teilnehmer des Webinars.Während des Webinars demonstrierte Natalia Rodrigues Milanesi, eine Toningenieurin vom Abbey Road Institute London, live, wie sie Splashtop in der Musikproduktion einsetzen und wie sie ihren Schülern rund um die Uhr Zugang zu Audiobearbeitungs- und Mischsoftware gewährleisten können.Sehen Sie sich die Aufzeichnung der Veranstaltung hier an, um das gesamte Erlebnis zu sehen.

Zusammengefasst

Die Umstellung auf Online-Lernen im letzten Jahr war eine taktische Reaktion. Wir sehen jedoch die Notwendigkeit, mehr Online-Kurse zu erstellen, als einen enormen Bedarf. Die Zukunft des Lernens ist hybrid, aber viele haben festgestellt, dass es notwendig ist, mit innovativen Lösungen und hybriden Lernwerkzeugen über den Tellerrand hinauszuschauen.

Splashtop unterstützte über 200 Bildungseinrichtungen durch die Implementierung einer hybriden Lernumgebung.