Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Telearbeitspolitik: Flexibilität

Unternehmen erkennen, dass die Bereitstellung von flexiblen Fern-Arbeitsoptionen für Mitarbeiter zu besseren Ergebnissen und einer zufriedeneren Belegschaft führen kann.

Bis vor kurzem waren die Arbeitsrichtlinien eher definiert und starr. Gemäß den Richtlinien müssen die Mitarbeiter speziell im Büro und während eines bestimmten Zeitrahmens arbeiten.

Trotz technologischer Fortschritte, die es vielen Büroangestellten ermöglicht haben, ihre Arbeit von überall aus zu erledigen, zögerten Unternehmen, ihre Richtlinien zu ändern. Führungskräfte waren besorgt, dass, wenn die Mitarbeiter zu bestimmten Zeiten nicht im Büro arbeiten würden, das Unternehmen insgesamt an Effizienz verlieren würde.

Die COVID-19-Pandemie hat die Unternehmen jedoch gezwungen. Da viele während eines Großteils des Jahres 2020 von zu Hause aus arbeiteten, entdeckten Führungskräfte und Mitarbeiter gleichermaßen viele Vorteile der Flexibilität von Telearbeit und stellten fest, dass Mitarbeiter auch dann produktiv sein können, wenn sie aus der Ferne arbeiten.

Infolgedessen ändern viele führende Unternehmen jetzt ihre Richtlinien für Telearbeit, um sich weniger darauf zu konzentrieren, wann und wo die Mitarbeiter arbeiten, sondern mehr auf Ergebnisse und Flexibilität.

Den Mitarbeitern die Flexibilität geben, ihren Arbeitsplan zu wählen

Der Computergigant Microsoft machte Schlagzeilen mit einer neuen Richtlinie für Fernarbeit, die die Flexibilität der Mitarbeiter fördert. In einem Beitrag auf dem Unternehmensblog mit dem Titel "Embracing a flexible workplace", umreißt Microsoft das Ziel seiner neuen Richtlinie für Fernarbeit:

„Flexibilität kann für jeden von uns unterschiedliche Dinge bedeuten, und wir sind uns bewusst, dass es angesichts der Vielfalt der Rollen, Arbeitsanforderungen und Geschäftsanforderungen, die wir bei Microsoft haben, keine Patentrezeption gibt. Um dem entgegenzuwirken, haben wir Mitarbeitern Leitlinien gegeben, damit sie fundierte Entscheidungen in Bezug auf Szenarien treffen können, die Änderungen an ihrem Arbeitsplatz, ihrem Arbeitsplatz und/oder ihren Arbeitszeiten beinhalten könnten...“

Das bedeutet, dass Microsoft seinen Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, Entscheidungen darüber zu treffen, wo und zu welchen Zeiten sie arbeiten. Die Richtlinie für Fernarbeit legt diese Dinge nicht mehr für die Mitarbeiter fest, sondern dient als Anleitung, um den Mitarbeitern zu helfen, die bestmöglichen Entscheidungen bezüglich ihrer eigenen Arbeitszeiten zu treffen.

Flexibilität ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Fernarbeitspolitik in einer Post-COVID-Welt, da sie es den Mitarbeitern ermöglicht, ihren Arbeitsplan so zu gestalten, wie es für sie am besten funktioniert. Jeder hat seine eigenen Verpflichtungen (sowohl in seinem Berufs- als auch in seinem Privatleben) und seine eigenen Vorlieben. Eine flexible Fern-Arbeitsrichtlinie erkennt an, dass Standardlösungen nicht für jeden funktionieren.

Manager könnten zögern, eine solche Flexibilität zu gewähren, weil sie befürchten, dass die Arbeitseffizienz sinken könnte. Manager können diese Fallstricke jedoch vermeiden, indem sie klare Erwartungen bei der Umsetzung flexibler Richtlinien für Telearbeit setzen. Zu den Erwartungen können gehören:

Die Quantität / Qualität, die der Mitarbeiter erledigen soll und bis wann

Wann und über welche Kanäle sollten Mitarbeiter, die im Homeoffice arbeiten, für die Kommunikation mit anderen Mitarbeitern zur Verfügung stehen?

Tage und Zeiten, an denen die Teilnahme für persönliche oder virtuelle Treffen/Veranstaltungen obligatorisch ist

Am Ende des Tages müssen Manager es den Mitarbeitern ermöglichen, Verantwortung selbst in die Hand zu nehmen. Anstatt dich darauf zu konzentrieren, wann und wo deine Mitarbeiter arbeiten, gib ihnen die Flexibilität, selbst zu wählen und sich auf ihre Ergebnisse zu konzentrieren.

Erfolgreiche Richtlinien für Telearbeit werden zu einer glücklicheren Belegschaft führen, da deine Mitarbeiter in der Lage sein werden, ihr Berufs- und Privatleben besser in Einklang zu bringen. Es wird dir auch helfen, die besten Mitarbeiter zu rekrutieren, da Flexibilität am Arbeitsplatz für Bewerber immer mehr zur obersten Priorität wird.

Lösungen für Telearbeit

Ein weiterer Schlüssel, um Mitarbeitern die Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen, besteht darin, sicherzustellen, dass sie Zugriff auf alle Ressourcen haben, die sie benötigen, wenn sie nicht im Büro sind. Wenn deine Mitarbeiter auf ihre Arbeitscomputer zugreifen MÜSSEN, um bestimmte Softwareanwendungen ausführen oder auf Dateien für ihre Arbeit zugreifen zu können, dann kannst du ihnen helfen, indem du ein Tool für den Fernzugriff wie Splashtop implementierst, damit sie ihre Arbeitscomputer von jedem anderen Gerät aus und von überall aus fernsteuern können.

Erfahre mehr über Splashtops Fernzugriffslösungen für die Arbeit von zu Hause aus.