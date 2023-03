Personalmangel im IT-Support? Adressieren Sie es mit Splashtop

Laut dem jüngsten Artikel von ZDNet wird der Mangel an Tech-Arbeitskräften zu einem noch größeren Problem für alle . Als Unternehmen im Jahr 2020 auf Telearbeit umstellten, entstand ein starker Bedarf an einer IT-Infrastruktur, die eine vollständig virtuelle Belegschaft unterstützen konnte. Dies führte zu einem Fachkräftemangel im IT-Support und in den Helpdesks.

Gartner prognostiziert noch mehr Schmerzen, und im September 2021 veröffentlichte das IT-Analyseunternehmen Umfrageergebnisse , die das Ausmaß des IT-Talentmangels aufzeigen. Yinuo Geng, Research Vice President bei Gartner, sagte über die Situation: „Der anhaltende Trend zur Fernarbeit und die Beschleunigung der Einstellungspläne im Jahr 2021 haben den Mangel an IT-Talenten verschärft.“

Für IT-Führungskräfte ist der beste Weg, einen Personalmangel auszugleichen, der Einsatz einer Remote-IT-Supportlösung , die unglaublich einfach bereitzustellen und zu verwenden ist. Wenn Sie das haben, können Ihre Support-Mitarbeiter ihre Autoschlüssel wegwerfen, von zu Hause oder von einem beliebigen Ort aus arbeiten und dennoch eine unbegrenzte Anzahl von Remote- und Hybrid-Mitarbeitern unterstützen.

Kundenanwendungsfälle zur Optimierung des Supports mit weniger Personal

Viele Splashtop-Kunden nutzen unsere Lösungen, um in dieser herausfordernden Zeit mit weniger Personal mehr zu erreichen. Im Folgenden finden Sie Aussagen von einigen von ihnen, die sich mit den dringendsten Unterstützungsbedürfnissen von heute befassen.

Wenn Ihnen das Personal einfach nicht zur Verfügung steht

Virginia Tech geht dieses Kernproblem mit Splashtop an. "Unser Arbeitsaufkommen ist [aufgrund von Personalveränderungen] so stark gestiegen, dass wir viele Dinge per Telefon erledigen oder mit Splashtop vom Büro aus arbeiten müssen. Mit dem Fernsupport lässt sich ein Problem jetzt viel schneller beheben, als wenn wir darauf warten müssen, dass jemand in zwei Wochen vor Ort ist." - IT-Support-Spezialist Edward O'Dell, Virginia Tech

Einer der IT-Techniker von Virginia Tech hat Splashtop über 1.900 Mal verwendet. Früher war er fast 100 % der Zeit unterwegs und reist jetzt kaum noch.

„Selbst wenn er etwas anspricht, wo er die Leute am Telefon durchgehen könnte, ist es manchmal einfach schneller, es mit Splashtop für sie zu erledigen.“ – IT-Support-Spezialist Edward O'Dell, Virginia Tech

Wenn Sie Produktivität und Work-Life-Balance an Ihrem hybriden Arbeitsplatz sicherstellen müssen

Boxel Studio war entschlossen, einen flexiblen Arbeitsplatz für seine Mitarbeiter zu implementieren, um die Work-Life-Balance zu verbessern, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen.

„Splashtop, und ich übertreibe nicht, hat 80 % der manuellen Arbeitslast unserer IT-Abteilung übernommen.“ – Andres Reyes, Chief Technology Officer, Boxel Studio

Mit Splashtop war Boxel Studio in der Lage, die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern, gleichzeitig Kosten zu senken und die Produktivität seiner weltweiten Belegschaft zu verbessern.

Bei der Unterstützung geografisch verteilter Kunden

„Mit Splashtop können wir Informationen von Kunden sicher und genauer erfassen als zuvor, ohne Zeit zu verlieren, und schnell den erforderlichen nächsten Schritt auf der Ausrüstung des Kunden unternehmen. Die Verwendung von Splashtop für den Fernsupport hat die Belastung unserer Techniker und Kunden erheblich reduziert.“ – Herr Masui, Leiter der Informationsdienste, Yamaha Surface Mount Technology

Wenn Sie eine sichere Unterstützung für mehrere Benutzer benötigen

Das IT-Team von ABCis hatte eine andere Fernzugriffslösung verwendet, um seine Software auf den Computern der Kunden zu installieren und zu unterstützen. Es fehlten jedoch die für eine Mehrbenutzerumgebung erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen.

„[Die andere Lösung] bietet keine Möglichkeit, Benutzer zu verwalten, was für uns ein Problem darstellt, da wir gemeinsame Passwörter für den unbeaufsichtigten Zugriff haben müssen. Es ist überhaupt nicht ideal. Wir haben keine Möglichkeit, den Zugang zu sperren, falls eines unserer Teammitglieder das Unternehmen verlässt. Wir begannen, nach einer alternativen Lösung zu suchen, die Multi-User-Unterstützung bietet und eine viel bessere Sicherheit bietet.“ Braeden Saxon, Manager für integrierte Systeme, ABCis

Mit Splashtop genießt ABCis jetzt robuste Sicherheitsfunktionen und seine Techniker haben individuelle Konten für die beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Nutzung. Darüber hinaus können Kontoadministratoren die Zugriffsberechtigungen und Privilegien von Teammitgliedern auf granularer Ebene verwalten.

Splashtop-Lösungen für IT-Support und Helpdesk

Splashtop ist die Definition von Einfachheit und Flexibilität für IT-Umgebungen. Wir haben zwei Lösungen, die speziell für IT-Teams entwickelt wurden. Splashtop SOS vereinfacht Ihren Helpdesk-Workflow mit On-Demand-Fernunterstützung. Splashtop Enterprise bietet mehr Flexibilität und Kontrolle als All-in-One-Fernzugriffslösung für die IT- und Helpdesk-Teams von heute.

Bieten Sie beaufsichtigten „Helpdesk“-Fernsupport an

Mit Splashtop können Sie anhand eines einfachen 9‑stelligen Sitzungscodes unverzüglich eine Verbindung zu den Geräten Ihrer Benutzer herstellen, sobald Supportbedarf besteht.

SOS+10 und SOS Unlimited ermöglichen unbeaufsichtigte Fernunterstützung

Bezahlung pro gleichzeitig arbeitendem Techniker

Unterstützung einer unbegrenzten Anzahl von Endbenutzergeräten

Unterstützung von Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräten

Bieten Sie beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Remote-Support

Bieten Sie Endbenutzern Fernzugriff auf Arbeitscomputer

Erhalten Sie Single-Sign-On-Integration, granulare Berechtigungskontrolle, gruppenbasierte Zugriffsberechtigungen, geplanten Zugriff und mehr

Flexible Lizenzierung – wählen Sie Endbenutzer- und/oder Remote-Support-Technikerlizenzen für den Fernzugriff

Bezahlen Sie pro gleichzeitigem Techniker und pro Endbenutzer

Um herauszufinden, welches Splashtop-Produkt für Ihr IT-Team am besten geeignet ist, besuchen Sie unsere