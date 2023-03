Wie man Mitarbeiter produktiv hält, während sie von zu Hause aus arbeiten

Die Welt hat sich vom traditionellen Arbeitsmodell in einem physischen Bürogebäude entfernt. Telearbeit gibt es zwar schon eine Weile, aber sie hat an Bedeutung gewonnen, seit die Pandemie Büroangestellte aus Sicherheitsgründen gezwungen hat, von zu Hause aus zu arbeiten.

In einigen Unternehmen war die Produktivität der Mitarbeiter nicht mehr dieselbe, seit sie angefangen haben, aus der Ferne zu arbeiten. Geschäftsführer und Führungskräfte haben verschiedene Maßnahmen ergriffen und Software entwickelt, um die Produktivität ihrer Mitarbeiter zu steigern.

Wenn du nach weiteren Möglichkeiten suchst, wie du Mitarbeitern helfen kannst, produktiv zu sein, während sie remote arbeiten, dann findest du hier einige Tipps, wie du das tun kannst!

Geschäftsführer und Führungskräfte können die Produktivität ihrer Mitarbeiter steigern, indem sie die folgenden Tipps ausprobieren:

Ermutige die Mitarbeiter, eigene Arbeitsplätze zu Hause zu haben

Da sie von zu Hause aus arbeiten, werden sie bestimmt von Dingen zu Hause abgelenkt. Es könnten ihre Haustiere, Fernseher, Ehepartner, Kinder oder irgendetwas anderes sein. Sie können ihre Ablenkungen minimieren, indem sie über dedizierte Workstations verfügen.

Ermutige sie, separate Arbeitsplätze in ihren Häusern zu haben, die für die Arbeit bestimmt sind. Einige Organisationen zahlen ihren Mitarbeitern zusätzliche Gebühren für die Einrichtung ihrer Workstations zu Hause.

Setze dir Teamziele

Das Setzen von Zielen und deren Vereinbarung motiviert Ihre Fernmitarbeiter. Setzen Sie sowohl kurzfristige als auch langfristige Ziele für Sie und Ihr Team, um sicherzustellen, dass sie wissen, was von ihnen erwartet wird und bis wann. Belohnen Sie Mitarbeiter, die ihre Ziele erreicht haben, indem Sie sie bei Teambesprechungen entsprechend würdigen. Eine Projektmanagement-Software kann für das Festlegen von Zielen und das Verfolgen des Fortschritts bei externen Mitarbeitern sehr hilfreich sein.

Ermutige deine Mitarbeiter, gesund zu bleiben

Die Gesundheit und das Wohlbefinden deiner Mitarbeiter sollten dir viel bedeuten, wenn du möchtest, dass ihre Produktivität aufrechterhalten wird. Ermutige sie, auf ihren Körper aufzupassen, gut zu essen und sich gut auszuruhen.

Du kannst ein Wellnessprogramm für dich und deine Mitarbeiter organisieren. Es könnte Yoga, Bewegung, Essgewohnheiten und so weiter sein; alles, um sicherzustellen, dass sie sich um ihren Körper kümmern. Du könntest einen Freundschaftswettbewerb draus machen und einen Anreiz einwerfen! Selbst etwas so Einfaches wie die Ermutigung, sie zu ermutigen, sich jeden Tag ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um einen kurzen Spaziergang zu machen, kann für die geistige und körperliche Gesundheit eines Telearbeiters von Vorteil sein.

Mache die Arbeit für sie flexibler und entspannter

Lass es nicht nur um Arbeit, Arbeit, Arbeit gehen. Führe regelmäßige virtuelle Diskussionen und Treffen mit deinem Team, wo sich alle entspannen und über Dinge reden können, als wärst du in der Pause am Wasserkühler. Bleibe in engem Kontakt mit ihnen und mache dich ihnen zugänglich.

Hilf ihnen, wenn sie dich kontaktieren, um ihnen bei der Lösung von Problemen zu helfen, und tu das für sie, sobald du kannst.

Stelle die richtigen Technologie- und Produktivitätstools für deine Mitarbeiter bereit

Deine Mitarbeiter müssen in der Lage sein, effektiv zu arbeiten, wenn sie zu Hause sind. Und das bedeutet, dass sie die richtigen Tools benötigen, die es ihnen ermöglichen, all ihre beruflichen Funktionen zu erfüllen. Sie benötigen Laptops, Tools und Software für die Zusammenarbeit, Projektmanagement-Tools und Software usw. Hier sind die 5 besten Softwaretools für die Arbeit von zu Hause aus.

Stelle sicher, dass deine Remote-Mitarbeiter Zugriff auf Bürocomputerressourcen haben

Manche Telearbeiter können von zu Hause aus nicht auf alle Softwareanwendungen oder Dateien zugreifen, die sie benötigen. Das könnte daran liegen, dass ihre Geräte nicht in der Lage sind, die Anwendungen auszuführen, die ihre Arbeitscomputer ausführen können, wie Videobearbeitungssoftware, CAD-Programme und Grafikdesign. Oder es könnte daran liegen, dass die Lizenzierung dieser Apps auf den persönlichen Geräten eines Mitarbeiters zu teuer ist.

Mit der Splashtop-Fernzugriffssoftware kannst du es deinen Mitarbeitern ermöglichen, von überall aus sicher auf ihre Arbeitscomputer von ihren persönlichen Geräten aus zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Dadurch können sie von überall auf der Welt aus arbeiten und haben trotzdem das Gefühl, vor ihrem Bürocomputer zu sitzen. Schau dir den Splashtop-Fernzugriff für die Arbeit von zu Hause aus an.

Da immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten, müssen Teams und Organisationen sicherstellen, dass ihre Mitglieder und Mitarbeiter über die richtigen Ressourcen verfügen, um produktiv zu sein, während sie von zu Hause aus arbeiten. Du kannst die Teamproduktivität steigern, wenn du es richtig machst.

Testen Sie die Fernzugriffssoftware von Splashtop kostenlos

Möchtest du selbst sehen, wie der Fernzugriff auf deinen Bürocomputer zu jeder Zeit die Arbeit von zu Hause aus erleichtern kann? Probiere Splashtop jetzt kostenlos mit einer kostenlosen Testversion aus. Keine Kreditkarte oder Banküberweisung erforderlich.

Kostenlos testen

