Wie man Mitarbeiter produktiv hält, während sie von zu Hause aus arbeiten

Die Welt hat sich vom traditionellen Arbeitsmodell in einem physischen Bürogebäude entfernt. Telearbeit gibt es zwar schon eine Weile, aber sie hat an Bedeutung gewonnen, seit die Pandemie Büroangestellte aus Sicherheitsgründen gezwungen hat, von zu Hause aus zu arbeiten.
In einigen Unternehmen war die Produktivität der Mitarbeiter nicht mehr dieselbe, seit sie angefangen haben, aus der Ferne zu arbeiten. Geschäftsführer und Führungskräfte haben verschiedene Maßnahmen ergriffen und Software entwickelt, um die Produktivität ihrer Mitarbeiter zu steigern.
Wenn Sie nach weiteren Möglichkeiten suchen, wie Sie Mitarbeitern helfen können, produktiv zu sein, während sie remote arbeiten, dann finden Sie hier einige Tipps, wie Sie das tun können!
Ermutige die Mitarbeiter, eigene Arbeitsplätze zu Hause zu haben
Setzen Sie Teamziele
Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, gesund zu bleiben
Mache die Arbeit für sie flexibler und entspannter
Stellen Sie die richtige Technik und Produktivitätstools für Ihre Mitarbeiter bereit
Stellen Sie sicher, dass Ihre Remote-Mitarbeiter Zugang zu den Bürocomputing-Ressourcen haben
Tipps, wie Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter beim Arbeiten von zu Hause aus steigern können
Geschäftsführer und Führungskräfte können die Produktivität ihrer Mitarbeiter steigern, indem sie die folgenden Tipps ausprobieren:
Ermutige die Mitarbeiter, eigene Arbeitsplätze zu Hause zu haben
Da sie von zu Hause aus arbeiten, werden sie bestimmt von Dingen zu Hause abgelenkt. Es könnten ihre Haustiere, Fernseher, Ehepartner, Kinder oder irgendetwas anderes sein. Sie können ihre Ablenkungen minimieren, indem sie über dedizierte Workstations verfügen.
Ermutige sie, separate Arbeitsplätze in ihren Häusern zu haben, die für die Arbeit bestimmt sind. Einige Organisationen zahlen ihren Mitarbeitern zusätzliche Gebühren für die Einrichtung ihrer Workstations zu Hause.
Setzen Sie Teamziele
Ziele setzen und sich darauf einigen, wird Ihre Remote-Mitarbeiter motivieren. Setzen Sie sowohl kurzfristige als auch langfristige Ziele für sich und Ihr Team, um sicherzustellen, dass sie wissen, was von ihnen erwartet wird und bis wann. Belohnen Sie Mitarbeiter, die ihre Ziele erreichen, indem Sie ihnen während der Teambesprechungen die gebührende Anerkennung geben. Projektmanagement-Software kann großartig sein, um Ziele zu setzen und den Fortschritt mit Remote-Mitarbeitern zu verfolgen.
Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, gesund zu bleiben
Die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter sollten Ihnen viel bedeuten, wenn Sie möchten, dass ihre Produktivität mithält. Ermutigen Sie sie, auf ihren Körper zu achten, sich gut zu ernähren und gut auszuruhen.
Sie können ein Wellness-Programm für sich und Ihre Mitarbeiter organisieren. Es könnte Yoga, Sport, Essgewohnheiten und Ähnliches sein; alles, um sicherzustellen, dass sie sich um ihren Körper kümmern. Sie könnten daraus einen freundlichen Wettbewerb machen und einen Anreiz bieten! Selbst etwas so Einfaches wie sie zu ermutigen, jeden Tag ein paar Minuten für einen kurzen Spaziergang zu nutzen, kann für die Gesundheit eines Remote-Mitarbeiters, sowohl geistig als auch körperlich, großartig sein.
Mache die Arbeit für sie flexibler und entspannter
Machen Sie es nicht nur um Arbeit, Arbeit, Arbeit. Führen Sie regelmäßige virtuelle Diskussionen und Treffen mit Ihrem Team, bei denen sich alle entspannen und über Dinge sprechen können, als ob Sie in der Pause am Wasserspender w�ären. Bleiben Sie in engem Kontakt mit ihnen und machen Sie sich für sie zugänglich.
Helfen Sie ihnen, wenn sie sich an Sie wenden, um Probleme zu lösen, und tun Sie dies so schnell wie möglich.
Stellen Sie die richtige Technik und Produktivitätstools für Ihre Mitarbeiter bereit
Ihre Mitarbeiter müssen effektiv arbeiten können, wenn sie zu Hause sind. Und das bedeutet, dass sie die richtigen Werkzeuge benötigen, die es ihnen ermöglichen, alle ihre Arbeitsfunktionen zu erfüllen. Sie brauchen Laptops, Kollaborationstools und Software, Projektmanagement-Tools und Software usw. Hier sind die Top 5 Software-Tools für das Arbeiten von zu Hause aus.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Remote-Mitarbeiter Zugang zu den Bürocomputing-Ressourcen haben
Manche Telearbeiter können von zu Hause aus nicht auf alle Softwareanwendungen oder Dateien zugreifen, die sie benötigen. Das könnte daran liegen, dass ihre Geräte nicht in der Lage sind, die Anwendungen auszuführen, die ihre Arbeitscomputer ausführen können, wie Videobearbeitungssoftware, CAD-Programme und Grafikdesign. Oder es könnte daran liegen, dass die Lizenzierung dieser Apps auf den persönlichen Geräten eines Mitarbeiters zu teuer ist.
Mit Splashtop Remote Accesssoftware können Ihre Mitarbeiter sicher auf ihre Arbeitscomputer von ihren persönlichen Geräten aus zugreifen und diese steuern, egal wo sie sich befinden. Dies ermöglicht es ihnen, von überall auf der Welt zu arbeiten und sich dennoch so zu fühlen, als säßen sie vor ihrem Bürocomputer. Schauen Sie sich Splashtop remote access for Telearbeit, von zu Hause aus arbeiten, Arbeiten auf Distanz, von zu Hause aus arbeiten an.
Da immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten, müssen Teams und Organisationen sicherstellen, dass ihre Mitglieder und Mitarbeitenden über die richtigen Ressourcen verfügen, um auch im Homeoffice produktiv zu arbeiten. Sie können die Teamproduktivität steigern, wenn Sie es richtig angehen.
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