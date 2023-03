Wie IT-Teams mit der Gerätevielfalt umgehen

Die räumlich verteilte Belegschaft von heute nutzt eine Vielfalt an Geräten. Hier erfahren Sie, wie IT-Teams eine breite Palette von BYOD- und Bürogeräten unterstützen können.

Im Jahr 2022 müssen Unternehmen jeder Größe eine vielfältige Geräteinfrastruktur verwalten, um die Anforderungen ihrer Mitarbeiter, Kunden und Partner zu erfüllen.

Obwohl sie viel kleiner als Laptops und Tablets sind, haben mobile Geräte in Bezug auf ihre Fähigkeit, Apps auszuführen, cloud-basierte Dienste zu nutzen und mit Backend-Systemen zu interagieren, aufgeholt. Die Verwendung mobiler Geräte ermöglicht es Benutzern, überall und jederzeit zu arbeiten und weiterhin auf Unternehmensressourcen zugreifen zu können.

Mobile Geräte verbessern auch den Arbeitsablauf, indem sie Geschäftsprozesse erweitern und effizienter machen.Eine kürzlich von Oxford Economics durchgeführte Umfrage ergab, dass 80 % der IT- und Unternehmensführungskräfte glauben, dass Mitarbeiter ein Smartphone benötigen, um effektiv arbeiten zu können.In derselben Umfrage gaben 75 % an, dass mobile Geräte für die Geschäftsabläufe ihres Unternehmens unerlässlich sind .Anhand einiger Beispiele lässt sich leicht erkennen, warum.

Account Manager verwenden jetzt routinemäßig mobile Apps für Folgendes:

Bestellungen aufgeben

Kundeninformationen aktualisieren

Preisen und Rabatte abrufen

Produktinformationen und Updates mit Kunden teilen

Die Personalabteilung sorgt dafür, dass Mitarbeitende engagiert und auf Kurs bleiben. Mitarbeitende verwenden häufig Personal-Apps für Folgendes:

Zeit protokollieren

Arbeitszeittabellen und Spesenabrechnungen einreichen

Registrierung für und Durchführung von Schulungen

Über wichtige Unternehmensnachrichten und andere Neuigkeiten auf dem Laufenden bleiben

Sogar so komplexe Unternehmensanwendungen wie ERP-Systeme sind jetzt für Benutzer von Mobilgeräten geeignet.In dem Artikel von ITProPortal über ERP im Jahr 2022 heißt es: „Mit mobilem ERP können Anwender bequem über ihr mobiles Gerät auf ihr ERP zugreifen, mit der gleichen Funktionalität wie von ihrem Desktop aus.“

Eine BYOD-Belegschaft

Mitarbeiter, vor allem diejenigen, die in einer BYOD-Umgebung („Bring your own device“) arbeiten, möchten Geräte nutzen, denen sie vertrauen und mit denen sie leicht zurechtkommen.Sie betrachten dies als entscheidend für Produktivität und Arbeitszufriedenheit, da die Verwendung von Geräten ihrer Wahl ihnen Flexibilität und Autonomie verleiht. Eine weltweite Umfrage von Gartner unter über zehntausend Arbeitnehmern ergab, dass 55 % der Befragten zumindest zeitweise private Smartphones oder Laptops für ihre Arbeit verwenden .Dazu gehören Macs, Windows- und Linux-Desktops und -Laptops; Android- und Apple-Smartphones; Tablets und Phablets – und weitere werden folgen.

Wie unterstützt die IT die Gerätevielfalt?

Wenn Mitarbeitende ein Problem mit seinem persönlichen Gerät oder einer darauf laufenden Anwendung haben, benötigen sie den gleichen Support, den die IT-Abteilung / der Helpdesk für die vom Unternehmen verwalteten Geräte bietet. Dies bedeutet eine neue Belastung für die IT-Abteilung. Die meisten IT-Teams verfügen über ein Fernunterstützungstool, das den Zugriff auf verwaltete Computer ermöglicht, aber das reicht nicht aus, um alle BYOD-Instanzen, die heute verwendet werden, zu unterstützen.

Um die BYOD-Anforderungen von Remote-Mitarbeitende erfolgreich zu unterstützen, haben fortschrittliche IT-Abteilungen auf Echtzeitfunktionen umgestellt, um jedes Gerät (verwaltet und nicht verwaltet) im Falle einer technischen Schwierigkeit zu unterstützen. Am schnellsten erlangen sie diese Fähigkeit, indem sie eine betreute Supportlösung implementieren.

Was ist betreuter Support?

Beaufsichtigter Support ist eine erweiterte Form des On-Demand-Supports. Er ermöglicht der IT-Abteilung den Fernzugriff auf jeden Computer, jedes Tablet oder jedes Mobilgerät, während der Benutzer anwesend ist, ohne dass eine vorherige Installation erforderlich ist. Das bedeutet, dass Techniker jeden Endbenutzer auf seinem Arbeits- oder Privatgerät (einschließlich Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräten) in dem Moment unterstützen können, in dem dieser Hilfe benötigt. Beim begleiteten Support übernehmen die Techniker einfach die Kontrolle über das Gerät des Endbenutzers, um die Fehler zu beheben - genau wie sie es persönlich tun würden.

Kombination von MDM mit beaufsichtigtem Support

Schon vor der Pandemie erlebten IT-Abteilungen einen Anstieg der Nutzung mobiler Geräte durch Mitarbeiter und reagierten darauf mit der Implementierung von MDM-Lösungen („Mobile Device Management“).Laut Wireless Watchdogs können MDM-Lösungen den Fernzugriff auf hochsensible Daten kontrollieren, Benutzerauthentifizierung bieten und sogar das Löschen von Daten aus der Ferne von Geräten ermöglichen, wenn diese verloren gehen oder gestohlen werden.Darüber hinaus kann mit MDM sichergestellt werden, dass die Geräte auf dem neuesten Stand in Bezug auf Software-Patches sind, die bekannte Sicherheitslücken beheben könnten.

Um eine MDM-Lösung zu verwenden, stellt die IT einen Agenten auf jedem einzelnen vom Unternehmen verwalteten Gerät im Unternehmensnetzwerk bereit. Diese Agenten melden Daten von jedem Gerät und etablierte Protokolle erzwingen bestimmte Aktionen, wenn ein Gerät Anzeichen dafür aufweist, dass eine potenzielle Sicherheitsbedrohung vorliegt.

MDM allein kann jedoch nicht alle BYOD-Geräte unterstützen, die heute im Einsatz sind. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Schätzungen zufolge jeder externe Mitarbeiter, der sein eigenes Gerät für die Arbeit nutzt, zwischen 1,7 und 2,3 Geräte im Einsatz hat. Aus diesem Grund fügen viele Unternehmen ihrer bestehenden MDM-Lösung über eine einfache Integration beaufsichtigten Support hinzu. Splashtop attended support bietet eine einfache Integration in mehrere MDM- und Sicherheitslösungen.

Beaufsichtigter Support steigert den ROI von MDM

Samsung schätzt, dass On-Premises-MDM ein Unternehmen durchschnittlich 12.000 US-Dollar pro Jahr kostet, um 100 Benutzer zu unterstützen.Selbst wenn ein Unternehmen cloudbasiertes MDM verwendet, zahlt es immer noch über 10.000 US-Dollar für 100 Benutzer (5.000 US-Dollar für grundlegendes MDM).Es ergibt also wirtschaftlich durchaus Sinn, den betreuten Support zu einem Bruchteil dieser Kosten hinzuzufügen.Mit Splashtop SOS können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern für nur 199 $ pro Technikerlizenz unterstützen.

Splashtop SOS ermöglicht auch die Verwaltung von anwesenden Technikern, mehrere gleichzeitige Sitzungen, benutzerdefiniertes Branding und Integrationen in Ticketing/ITSM. IT-Führungskräfte haben bereits so viel Budget investiert, um Fernarbeit zu ermöglichen. Die Möglichkeit, jedes einzelne Gerät zu unterstützen, das die Mitarbeiter verwenden (ohne Begrenzung des Gerätevolumens), ist eine Selbstverständlichkeit.

Die Benutzung von Beaufsichtigtem Support mit Splashtop ist einfach

Sowohl IT-Abteilungen als auch Mitarbeitende haben den betreuten Support von Splashtop aufgrund seiner Unkompliziertheit gut angenommen. Ein Mitarbeiter generiert einfach einen eindeutigen 9-stelligen Sitzungscode und sendet diesen Code dann an das Helpdesk-Personal. Der Techniker kann den Code verwenden, um sich mit dem Gerät des Mitarbeiters zu verbinden und sofort die Kontrolle zu übernehmen. Sobald der Techniker die Kontrolle hat, kann er Dateien übertragen, aus der Ferne drucken, chatten, Bildschirme freigeben und vieles mehr. Von privaten Mobiltelefonen bis hin zu Firmen-Desktops erleichtert der betreute Support IT-Teams die sichere Verwaltung der Geräte von Mitarbeitenden.

Suchen Sie nach einer einfachen und sicheren Möglichkeit, die Gerätevielfalt Ihres Unternehmens zu verwalten? Probieren Sie jetzt Splashtop SOS aus!

Kostenlos testen