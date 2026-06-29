Wie IT-Teams mit der Gerätevielfalt umgehen

Die räumlich verteilte Belegschaft von heute nutzt eine Vielfalt an Geräten. Hier erfahren Sie, wie IT-Teams eine breite Palette von BYOD- und Bürogeräten unterstützen können.
Im Jahr 2022 müssen Unternehmen jeder Größe eine vielfältige Geräteinfrastruktur verwalten, um die Anforderungen ihrer Mitarbeiter, Kunden und Partner zu erfüllen.
Obwohl sie viel kleiner als Laptops und Tablets sind, haben mobile Geräte in Bezug auf ihre Fähigkeit, Apps auszuführen, cloud-basierte Dienste zu nutzen und mit Backend-Systemen zu interagieren, aufgeholt. Die Verwendung mobiler Geräte ermöglicht es Benutzern, überall und jederzeit zu arbeiten und weiterhin auf Unternehmensressourcen zugreifen zu können.
Mobile Geräte verbessern auch den Arbeitsablauf, indem sie Geschäftsprozesse erweitern und effizienter machen.Eine kürzlich von Oxford Economics durchgeführte Umfrage ergab, dass 80 % der IT- und Unternehmensführungskräfte glauben, dass Mitarbeiter ein Smartphone benötigen, um effektiv arbeiten zu können.In derselben Umfrage gaben 75 % an, dass mobile Geräte für die Geschäftsabläufe ihres Unternehmens unerlässlich sind .Anhand einiger Beispiele lässt sich leicht erkennen, warum.
Account Manager verwenden jetzt routinemäßig mobile Apps für Folgendes:
Bestellungen aufgeben
Kundeninformationen aktualisieren
Preisen und Rabatte abrufen
Produktinformationen und Updates mit Kunden teilen
Die Personalabteilung sorgt dafür, dass Mitarbeitende engagiert und auf Kurs bleiben. Mitarbeitende verwenden häufig Personal-Apps für Folgendes:
Zeit protokollieren
Arbeitszeittabellen und Spesenabrechnungen einreichen
Registrierung für und Durchführung von Schulungen
Über wichtige Unternehmensnachrichten und andere Neuigkeiten auf dem Laufenden bleiben
Selbst Unternehmens-Apps, die so komplex sind wie ERP, richten sich jetzt an mobile Gerätebenutzer. Laut ITProPortal’s Artikel über ERP im Jahr 2022 bietet „mobiles ERP den Benutzern die Bequemlichkeit, über ihr mobiles Gerät auf ihr ERP zuzugreifen, mit der gleichen Funktionalität wie von ihrem Desktop aus.“
Eine BYOD-Belegschaft
Mitarbeiter, vor allem diejenigen, die in einer BYOD-Umgebung („Bring your own device“) arbeiten, möchten Geräte nutzen, denen sie vertrauen und mit denen sie leicht zurechtkommen.Sie betrachten dies als entscheidend für Produktivität und Arbeitszufriedenheit, da die Verwendung von Geräten ihrer Wahl ihnen Flexibilität und Autonomie verleiht. Eine weltweite Umfrage von Gartner unter über zehntausend Arbeitnehmern ergab, dass 55 % der Befragten zumindest zeitweise private Smartphones oder Laptops für ihre Arbeit verwenden .Dazu gehören Macs, Windows- und Linux-Desktops und -Laptops; Android- und Apple-Smartphones; Tablets und Phablets – und weitere werden folgen.
Wie unterstützt die IT die Gerätevielfalt?
Wenn Mitarbeitende ein Problem mit seinem persönlichen Gerät oder einer darauf laufenden Anwendung haben, benötigen sie den gleichen Support, den die IT-Abteilung / der Helpdesk für die vom Unternehmen verwalteten Geräte bietet. Dies bedeutet eine neue Belastung für die IT-Abteilung. Die meisten IT-Teams verfügen über ein Fernunterstützungstool, das den Zugriff auf verwaltete Computer ermöglicht, aber das reicht nicht aus, um alle BYOD-Instanzen, die heute verwendet werden, zu unterstützen.
Um die BYOD-Anforderungen von Remote-Mitarbeitende erfolgreich zu unterstützen, haben fortschrittliche IT-Abteilungen auf Echtzeitfunktionen umgestellt, um jedes Gerät (verwaltet und nicht verwaltet) im Falle einer technischen Schwierigkeit zu unterstützen. Am schnellsten erlangen sie diese Fähigkeit, indem sie eine betreute Supportlösung implementieren.
Was ist betreuter Support?
Beaufsichtigter Support ist eine erweiterte Form des On-Demand-Supports. Er ermöglicht der IT-Abteilung den Fernzugriff auf jeden Computer, jedes Tablet oder jedes Mobilgerät, während der Benutzer anwesend ist, ohne dass eine vorherige Installation erforderlich ist. Das bedeutet, dass Techniker jeden Endbenutzer auf seinem Arbeits- oder Privatgerät (einschließlich Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräten) in dem Moment unterstützen können, in dem dieser Hilfe benötigt. Beim begleiteten Support übernehmen die Techniker einfach die Kontrolle über das Gerät des Endbenutzers, um die Fehler zu beheben - genau wie sie es persönlich tun würden.
Kombination von MDM mit beaufsichtigtem Support
Schon vor der Pandemie erlebten IT-Abteilungen einen Anstieg der Nutzung mobiler Geräte durch Mitarbeiter und reagierten darauf mit der Implementierung von MDM-Lösungen („Mobile Device Management“).Laut Wireless Watchdogs können MDM-Lösungen den Fernzugriff auf hochsensible Daten kontrollieren, Benutzerauthentifizierung bieten und sogar das Löschen von Daten aus der Ferne von Geräten ermöglichen, wenn diese verloren gehen oder gestohlen werden.Darüber hinaus kann mit MDM sichergestellt werden, dass die Geräte auf dem neuesten Stand in Bezug auf Software-Patches sind, die bekannte Sicherheitslücken beheben könnten.
Um eine MDM-Lösung zu verwenden, stellt die IT einen Agenten auf jedem einzelnen vom Unternehmen verwalteten Gerät im Unternehmensnetzwerk bereit. Diese Agenten melden Daten von jedem Gerät und etablierte Protokolle erzwingen bestimmte Aktionen, wenn ein Gerät Anzeichen dafür aufweist, dass eine potenzielle Sicherheitsbedrohung vorliegt.
MDM allein kann jedoch nicht alle BYOD-Geräte unterstützen, die heute im Einsatz sind. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Schätzungen zufolge jeder externe Mitarbeiter, der sein eigenes Gerät für die Arbeit nutzt, zwischen 1,7 und 2,3 Geräte im Einsatz hat. Aus diesem Grund fügen viele Unternehmen ihrer bestehenden MDM-Lösung über eine einfache Integration beaufsichtigten Support hinzu. Splashtop attended support bietet eine einfache Integration in mehrere MDM- und Sicherheitslösungen.
Beaufsichtigter Support steigert den ROI von MDM
Samsung schätzt , dass On-Premises-MDM ein Unternehmen durchschnittlich 12.000 USD pro Jahr kostet, um 100 Benutzer zu unterstützen. Selbst wenn ein Unternehmen Cloud-basiertes MDM verwendet, zahlt es immer noch mehr als 10.000 USD für 100 Benutzer (5.000 US-Dollar für einfaches MDM). Daher ist es im Hinblick auf den ROI wirklich sinnvoll, betreuten Support zu einem Bruchteil dieser Kosten hinzuzufügen. Mit Splashtop Remote Support können Sie für nur369 € USD pro Technikerlizenz und Jahr eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern unterstützen.
Splashtop Remote Support ermöglicht auch beaufsichtigtes Technikermanagement, mehrere gleichzeitige Sitzungen, benutzerdefiniertes Branding und Integrationen in Ticketing/ITSM. IT-Führungskräfte haben bereits so viel Budget investiert, um Remote-Arbeit zu ermöglichen. Es ist ein Kinderspiel, jedes einzelne Gerät (ohne Begrenzung des Gerätevolumens) zu unterstützen.
Die Benutzung von Beaufsichtigtem Support mit Splashtop ist einfach
Sowohl IT-Abteilungen als auch Mitarbeitende haben den betreuten Support von Splashtop aufgrund seiner Unkompliziertheit gut angenommen. Ein Mitarbeiter generiert einfach einen eindeutigen 9-stelligen Sitzungscode und sendet diesen Code dann an das Helpdesk-Personal. Der Techniker kann den Code verwenden, um sich mit dem Gerät des Mitarbeiters zu verbinden und sofort die Kontrolle zu übernehmen. Sobald der Techniker die Kontrolle hat, kann er Dateien übertragen, aus der Ferne drucken, chatten, Bildschirme freigeben und vieles mehr. Von privaten Mobiltelefonen bis hin zu Firmen-Desktops erleichtert der betreute Support IT-Teams die sichere Verwaltung der Geräte von Mitarbeitenden.