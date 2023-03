Wie hybrides Arbeiten den Stress für Mitarbeiter und IT-Support reduzieren kann

Der erste Mittwoch im November wurde als „National Stress Awareness Day“ bezeichnet. Es zielt darauf ab, die Stressfaktoren in deinem Leben zu identifizieren und zu reduzieren. Der Tag wurde 1998 von der International Stress Management Association (ISMA) ins Leben gerufen, um sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen Informationen über Stress und Strategien zur Bewältigung von Stress zur Verfügung zu stellen.

Man kann mit Fug und Recht sagen, dass die letzten Jahre für Arbeitnehmer (Menschen) auf der ganzen Welt unglaublich stressig waren. Laut State of the Global Workplace 2021 von Gallup erreichte der tägliche Stress der Arbeitnehmer ein Rekordhoch und stieg von 38% im Jahr 2019 auf 43% im Jahr 2020.

In einer LinkedIn-Umfrage vom Oktober 2021 fragte Splashtop seine Follower, ob sie der Meinung sind, dass sich hybrides Arbeiten insgesamt positiv auf das psychische Wohlbefinden der Bevölkerung ausgewirkt hat. Ganze 88% der Befragten sagten ja, die Vorteile waren positiv.

Laut Alex Draaijer, General Manager von Splashtop EMEA, „bietet der National Stress Awareness Day Unternehmen die Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie sich veränderte Arbeitsweisen — remote, hybrid und im Büro — auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter auswirken. Die weit verbreitete Umstellung auf Telearbeit in den letzten 18 Monaten hat die Erfahrung der Mitarbeiter grundlegend verändert, da die Mitarbeiter gezwungen waren, sich darauf einzustellen, zu Hause produktiv zu sein. Da Unternehmen jetzt auf hybride Arbeitsformen umsteigen, müssen wir überlegen, was getan werden kann, um die Zufriedenheit und das Stressniveau der Mitarbeiter zu verbessern.“

Hybrides Arbeiten = glücklichere Mitarbeiter und IT-Support

Es gibt kein Zurück. Mitarbeiter wollen hybrides, flexibles Arbeiten. Laut einer Studie von Microsoft wünschen sich 73% der Mitarbeiter flexible Remote-Optionen, um nach der Pandemie zu bleiben.

Hybride Arbeitsumgebungen unterstützen die Mitarbeiter, indem sie dazu beitragen, die Produktivität zu verbessern, die Pendelzeiten zu verkürzen und die Work-Life-Balance zu verbessern. Die Ergebnisse dieser Leistungen werden sich letztlich in Form einer glücklicheren Belegschaft bis ins neue Jahr und darüber hinaus auszahlen.

Tatsächlich haben jüngste Splashtop-Untersuchungen ergeben, dass zwei Fünftel (42%) der IT-Führungskräfte in Großbritannien mehr Spaß an ihrer Arbeit haben und weniger Stress haben, wenn flexible Technologien eingesetzt werden. Über ein Drittel glaubt, dass diese Technologien das Vertrauen von Nutzern und Kollegen in sie als Entscheidungsträger stärken.

Klare Rahmenbedingungen und die richtige Technologie, um hybrides Arbeiten zu ermöglichen, tragen zum Wohlbefinden der Mitarbeiter bei, reduzieren Stress und stärken das Selbstvertrauen — und stellen gleichzeitig sicher, dass die Unternehmen vorbereitet sind, falls sich die COVID-19-Bedingungen verschlechtern sollten. Und mit der Zeit wird die hybride Arbeitsumgebung nicht mehr zwischen Telearbeit und Mitarbeitern im Büro unterscheiden — es wird einfach reguläre Arbeit sein.

Vorteile von Fernzugriff und Remote Supportlösungen

Fernzugriffssoftware bietet die Möglichkeit, jeden Computer aus der Ferne zu steuern. Die Benutzer installieren die Fernzugriffssoftware auf ihren Bürocomputern und verbinden sich von zu Hause aus mit ihren Laptops. Die Benutzer haben Zugriff auf alle Software und Dateien, als säßen sie im Büro vor ihrem Computer.

Als Mitarbeiter — remote, hybrid oder im Büro — gibt es nur wenige Dinge, die frustrierender sind als technologische Probleme. Und was IT-Supportfachleute angeht, haben Endbenutzer hohe Erwartungen an dich und dein Team. Von dir wird erwartet, dass du Support-Anfragen schnell löst, um eine Anhäufung offener Support-Tickets zu verhindern. Deine Nutzer erwarten schnelle Antworten auf ihre Anfragen und erwarten, dass du ihnen einen erstklassigen Service bietest, der sie rundum zufrieden stellen wird.

Fernzugriffs- und Support-Lösungen führen zu weniger Stress für die Mitarbeiter und zu einem zufriedeneren Helpdesk.

Hybride Belegschaften nutzen Fernzugriffs- und Support-Lösungen für:

Greifen Sie von einem Laptop oder Mobilgerät aus per Fernzugriff auf Arbeits-PCs, MACs und angeschlossene Hardware wie erweiterten Speicher zu. Greife auf Unternehmensanwendungen zu, die nicht lokal installiert werden können, wie Reporting, Videobearbeitung, Abrechnung und Rechnungsstellung, ERP und CAD. Greifen Sie auf vertrauliche Kunden- oder Patientendaten zu. Ermöglichen Sie es der IT, Computer und Mobilgeräte aus der Ferne zu unterstützen, um Probleme zu beheben, zu diagnostizieren und zu beheben. Sorgen Sie für Geschäftskontinuität. Verbessere Sicherheit, Leistung und Skalierbarkeit im Vergleich zu VPN

Splashtop Enterprise kombiniert das Beste im Fernzugriff für Mitarbeiter mit dem Besten im Bereich Remote-Support.