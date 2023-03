Frohe Feiertage von Splashtop - 2020 Rückblick & Was kommt als nächstes

Wir sind sehr dankbar, dass die Fernzugriffslösungen von Splashtop sowohl Unternehmen als auch Bildungseinrichtungen weltweit in dieser schwierigen Zeit helfen konnten.

Tatsächlich ist die tägliche Nutzung von Splashtop im Jahr 2020 um 400% gestiegen! Nicht nur das, wir haben auch Millionen neuer Nutzer hinzugefügt, die wiederum dieses Jahr Millionen neuer Geräte mit Splashtop verbunden haben!

An alle unsere Kunden: Wir hoffen, dass Splashtop in diesem Jahr einen positiven Einfluss in Ihrem Leben hinterlassen hat. Schließlich sind wir dankbar, Sie auf dieser Reise mit uns zu haben, während wir weiter wachsen und uns verbessern.

SplashtopJahresrückblick 2020

Expansion nach Europa, dem Mittleren Osten und Asien

Im Jahr 2020 erweiterte Splashtop seine Präsenz in der EU und Asien mit neuen Büros in Amsterdam und Singapur sowie neuen Partnerschaften in EMEA, Südamerika und Asien. Splashtop unterstützt jetzt mehr Sprachen, bietet mehrsprachigen Vertrieb und Kundensupport und bietet eine bessere Leistung in der EU-Region.

Hat Tausenden von Unternehmen geholfen, auf Telearbeit umzustellen

Tausende von Unternehmen wandten sich an Splashtop, weil sie eine schnelle und einfache Lösung benötigten, um ihren Mitarbeitern während dieser plötzlichen Pandemie den Fernzugriff auf ihre Arbeitscomputer von ihren persönlichen Geräten zu Hause aus zu ermöglichen.

Nichts hätte uns auf den plötzlichen Anstieg der Anfragen vorbereiten können, und das Splashtop-Team arbeitete hart daran, schnell die Fernzugriffslösungen zu liefern, die erforderlich waren, um Rundfunkstationen, Architekten und Unternehmen in vielen Branchen am Laufen zu halten, während die Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiteten.

Aktivierter Computerzugriff für Hunderttausende von Schülern

Als Schulen auf der ganzen Welt aufgrund von COVID-19 geschlossen wurden, baten sie uns um Fernzugriff Lösungen, damit ihre Schüler, auch solche mit einfachen Heimcomputern und Tablets, auf Schulcomputer zugreifen können. Unser Team arbeitete rund um die Uhr, um neue Funktionen wie geplanten Zugang zu Laborcomputern in Rekordzeit bereitzustellen. Hunderte von Schulen haben nun Splashtop-Fernzugriff für Tausende von Schülern, Lehrkräften und Mitarbeitern übernommen.

Neu Splashtop Enterprise

Im Jahr 2020 haben wir uns gefreut, das neue Splashtop Enterprise anzukündigen, die großen Unternehmen eine umfassende All-in-One-Lösung für Fernzugriff und Fernsupport bietet. Außerdem kündigten wir das neue Produkt Splashtop On-Prem an, bietet Unternehmen eine selbst gehostete, vor Ort installierte All-in-One-Lösung.

Wenn Sie daran interessiert sind, eines unserer neuen Produkte auszuprobieren, nehmen Sie noch heute Kontakt mit unserem Team auf! Wir sind für Sie da!

Aufregende neue Funktionen

Splashtop hat 2020 mehrere neue Funktionen veröffentlicht, darunter den geplanten Fernzugriff und gruppenbasierte Zugriffsberechtigungen. Splashtop erweiterte auch die Fernsteuerungsunterstützung für alle Geräte mit Android 8.0 und höher sowie den Fernzugriff auf Chromebooks.

Wir haben auch mit mehreren SSO-Identitätsanbietern und PSA/RMM-Systemen zusammengearbeitet, um dir mehr Integrationsmöglichkeiten zu bieten.

Sicherheit hat oberste Priorität

Wir scannen und verifizieren unsere Produkte ständig, um ihre Integrität sicherzustellen, und arbeiten auch mit erstklassigen Sicherheitsfirmen zusammen, um ein paar Mal im Jahr Audits durchzuführen. In diesem Jahr haben wir unsere Infrastruktur für mehrere Cloud-Anbieter bereitgestellt, um das Risiko einer Abhängigkeit der Serviceverfügbarkeit von einem einzelnen Anbieter zu verringern. Wir haben dieses Jahr auch die SOC 2 Type 2-Zertifizierung erhalten und unseren Sicherheitsstatus unserer Cloud-Infrastruktur erheblich erhöht.

Splashtop investiert jedes Jahr Millionen von Dollar in, um die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Compliance seiner Infrastruktur zu gewährleisten. Dies wird auch im kommenden Jahr ein Hauptschwerpunkt sein.

Was kommt als Nächstes in 2021

Wir freuen uns auf viel mehr im Jahr 2021! Dank des hilfreichen Feedbacks, das wir von unseren Nutzern erhalten haben, arbeiten wir an neuen Produktfunktionen und Verbesserungen. Wir wollen auch in weitere Teile der Welt expandieren!

Sieh dir die aufregenden neuen Funktionen an, an denen wir gerade arbeiten.

Danke und frohe Feiertage

Nochmals vielen Dank, dass du der beste Teil von Splashtop bist. Wir wünschen dir frohe Festtage und wir können es kaum erwarten zu sehen, wohin uns 2021 führt!

Die besten Wünsche,

Mark Lee, CEO& des Splashtop-Teams