Platinum Tank Group erweitert das Designteam und erholt sich nach einem Cyber-Angriff
Splashtop Enterprise macht sicheres, flexibles Arbeiten für 3D-CAD-Designer zur Realität
Auf einen Blick
Die Herausforderung
Die Platinum Tank Group musste ihren 3D-CAD-Designern flexibles Arbeiten ermöglichen. Sie mussten einen Weg finden, nahtlos von demselben Arbeitsplatzcomputer zu arbeiten – sowohl im Büro als auch zu Hause.
Die Lösung
Platinum hat Splashtop Enterprise eingeführt, um seinen Designern Fernzugriff auf CAD-Workstations mit 3D-Mausumleitung und Multi-Monitor-Unterstützung zu ermöglichen.
Ergebnisse
Platinum konnte sein wachsendes Designteam unterstützen, ohne die Büroräume erweitern zu müssen. Dank der Multi-Faktor-Authentifizierung von Splashtop haben sie auch die Telearbeit nach einem Cyberangriff wieder auf Kurs gebracht.
Von Platinum Tank Group
Splashtop hat in puncto CAD-Design-Support all unsere Erwartungen erfüllt. Die Lösung eignet sich für jeden, der sich aus der Ferne mit 3D-Geräten verbinden möchte.
Dominic Benoit - Application Specialist at Platinum Tank Group
Die Herausforderung: Flexibles Arbeiten für 3D-CAD-Designer implementieren
Platinum Tank Group (Platinum) ist auf das Design und die Herstellung von Aluminium-Tankaufhängern für Tankflugzeuge spezialisiert.Sie haben ihren Sitz in Chambly, Quebec, und stellen mehr als 1.200 Einheiten pro Jahr her. Das Unternehmen verlässt sich auf sein Designteam, um innovative neue Aluminium-Tankanhänger mithilfe von computergestütztem Design (CAD) zu entwickeln.
Als die Pandemie ausbrach, wechselten alle Designer von Platinum zur Telearbeit. Als Platinum begann, eine Rückkehr ins Büro zu planen, wurde ihnen klar, dass es nicht genug Platz für ihre wachsende Designabteilung gab.
Dominic Benoit, Anwendungsspezialist bei Platinum, wurde gebeten, eine neue flexible Arbeitsstrategie für die Abteilung zu entwickeln. Unabhängig davon, ob Designer zu Hause oder im Büro waren, brauchten sie eine einheitliche Methode, um ihre gesamte CAD-Konstruktionsarbeit zu erledigen. „Wir wollten, dass sie remote auf ihre Arbeitsplatzcomputer zugreifen können, egal wo sie sich befinden – dabei wäre lediglich der Monitor, den sie verwendeten, anders“, sagte Dominic.
Fernarbeit erforderte den Zugriff auf ihre Arbeitsplatcomputer im Büro und eine Geräteumleitung, damit eine spezielle 3D-CAD-Maus in Solid Edge (CAD-Software) funktionieren konnte. „Die Geräteumleitung auf 3D-CAD-Mäuse ist für unsere Designer von entscheidender Bedeutung, da sie Modelle für die Produktion erstellen“, sagte Dominic.
Platinum hat mehrere Lösungen ausprobiert, darunter Chrome Remote Desktop, herkömmliches RDP und Microsoft Remote Desktop. Leider entsprach keine von ihnen den Anforderungen. „Wir hätten all diese Lösungen kombinieren können, aber das würde immer noch nicht alle Funktionen bieten, die unsere Designer benötigten“, sagte Dominic.
Dominic wurde gebeten, nach einem neuen Tool für den Fernzugriff zu suchen – und zwar eines, das zwei Kernfunktionen bieten könnte:
Automatische Geräteumleitung: für die 3D-CAD-Maus zur Verwendung durch Designer.
Unterstützung mehrerer Monitore: für den Zugriff auf dieselbe CAD-Workstation von verschiedenen Geräten aus.
„Wenn diese beiden Funktionen für unsere Designer, die remote arbeiten, nicht verfügbar sind, müssen sie den Umgang mit der CAD-Anwendung komplett neu erlernen.“
Die Lösung: Splashtop erfüllt alle Anforderungen von Platinum in puncto reibungsloses, flexibles Arbeiten
Nachdem Platinum von anderen 3D-CAD-Designern im Solid Edge-Benutzerforum von Splashtop gehört hatte, probierte Platinum Splashtop selbst aus. „Wir haben eine Testversion von Splashtop Enterprise durchgeführt, und sie hat all unsere Anforderungen erfüllt, einschließlich der Geräteumleitung“, sagte Dominic.
✔ Einfache Einrichtung
Dominic und sein Team fanden, dass Splashtop einfach einzurichten war. Innerhalb von fünf Tagen führten alle 20 CAD-Designer von Platinum ihre Arbeit über Splashtop aus. „Die Flexibilität von Splashtop macht alles so einfach. Ich benutze es sogar von meinem iPhone aus, wenn ich unterwegs bin.“
✔ Unterstützung mehrerer Monitore
Das Designteam verlässt sich inzwischen auf die Multimonitor-Unterstützungsfunktion von Splashtop, da sie die Zusammenarbeit zwischen zwei Benutzern auf demselben Arbeitsplatzcomputer ermöglicht. „Designer haben eventuell unterschiedliche Fähigkeiten. Es ist also wirklich nützlich, wenn sie sich gegenseitig helfen können – von überall und zu jeder Zeit“, so Dominic.
✔ Herausragender Kundensupport
Dominic benötigte nur Unterstützung bei individuellen Benutzeranforderungen und war mit der Unterstützung, die er erhielt, sehr zufrieden. „Der technische Support von Splashtop war sehr reaktionsschnell. Probleme wurden direkt gelöst. Es hat nie lange gedauert, nach dem Einreichen eines Tickets die entsprechende Antwort vom Splashtop-Support zu erhalten.“
✔ 3D-Geräteumleitung
Die Designer von Platinum benötigen eine Geräteumleitung, um remote arbeiten zu können, und sind von der Leistung von Splashtop begeistert. Sie empfehlen es regelmäßig anderen Designern in der Community. Splashtop eignet sich für jeden, der sich aus der Ferne mit 3D-Geräten verbinden möchte. Viele CAD-Benutzer in der Community haben seit Beginn der Telearbeit im Jahr 2020 nach der Geräteumleitung gefragt. Jetzt habe ich endlich eine Antwort und kann Splashtop weiterempfehlen“, so Dominic.
Ergebnisse: Platinum erweitert sein Designteam, ohne die Büroräume zu erweitern
Heute verwendet Platinum Splashtop, um seinen CAD-Designern ein konsistentes Erlebnis zu bieten, damit sie von überall aus arbeiten können. Jeder Designer hat einen Minicomputer (Dell, HP, Lenovo usw.), den er zu Hause oder im Büro verwendet. Sie führen Splashtop auf diesen Minicomputern aus, um von überall aus und jederzeit aus der Ferne auf ihre Büroarbeitsplätze zuzugreifen.
„Es gibt keine Tastatur, keine Maus und keinen Bildschirm. Sie müssen einfach nur eine kleine Box an einen Desktop-Monitor und eine Tastatur anschließen – wo auch immer sie sind“, so Dominic. „Splashtop ist wirklich die einzige Anwendung, die auf ihren Minicomputern laufen muss.“
Mit einem flexiblen Arbeitsplatz kann die Platinum Tank Group eine Expansion planen, ohne zusätzlichen Büroraum zu erwerben. Bisher haben sie ihrem expandierenden Designteam 26 Maschinen zur Verfügung gestellt und planen, fünf weitere hinzuzufügen. „Wir werden wahrscheinlich studentische Praktikanten einstellen, die ebenfalls mit Splashtop remote arbeiten werden“, fügte Dominic hinzu.
„Splashtop ist das perfekte Tool für Telearbeit und Fernzugriff auf einen Arbeitsplatzcomputer.“
Dominic merkt auch an, dass es seine Arbeit dramatisch beeinflusst hat, nur ein Tool zur Aktivierung und Unterstützung aller CAD-Designer zu haben. „Ich kümmere mich um den internen technischen Support, also macht Splashtop mein Leben viel einfacher.“
Bonus: Platinum kommt nach einem Cyber-Angriff wieder auf Kurs
Nach dem ersten Interview erzählte uns Dominic, dass Platinum Opfer eines Cyberangriffs wurde. Er sagte, dass die Multi-Faktor-Authentifizierung von Splashtop es ihnen ermöglicht habe, sich schneller davon zu erholen. Die Funktion wurde ausdrücklich von ihrer Sicherheitsabteilung angefordert. „Wir freuen uns, dass unsere Telearbeit-Vereinbarung wieder auf Kurs ist. Splashtop hat wesentlich dazu beigetragen, dies zu ermöglichen“, so Dominic.