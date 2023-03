Platinum Tank Group erweitert das Designteam und erholt sich nach einem Cyber-Angriff

Nachdem Platinum von anderen 3D-CAD-Designern im Solid Edge-Benutzerforum von Splashtop gehört hatte, probierte Platinum Splashtop selbst aus. „Wir haben eine Testversion von Splashtop Enterprise durchgeführt, und sie hat all unsere Anforderungen erfüllt, einschließlich der Geräteumleitung“, sagte Dominic.

✔ Einfache Einrichtung

Dominic und sein Team fanden, dass Splashtop einfach einzurichten war. Innerhalb von fünf Tagen führten alle 20 CAD-Designer von Platinum ihre Arbeit über Splashtop aus. „Die Flexibilität von Splashtop macht alles so einfach. Ich benutze es sogar von meinem iPhone aus, wenn ich unterwegs bin.“

✔ Unterstützung mehrerer Monitore

Das Designteam verlässt sich inzwischen auf die Multimonitor-Unterstützungsfunktion von Splashtop, da sie die Zusammenarbeit zwischen zwei Benutzern auf demselben Arbeitsplatzcomputer ermöglicht. „Designer haben eventuell unterschiedliche Fähigkeiten. Es ist also wirklich nützlich, wenn sie sich gegenseitig helfen können – von überall und zu jeder Zeit“, so Dominic.

✔ Herausragender Kundensupport

Dominic benötigte nur Unterstützung bei individuellen Benutzeranforderungen und war mit der Unterstützung, die er erhielt, sehr zufrieden. „Der technische Support von Splashtop war sehr reaktionsschnell. Probleme wurden direkt gelöst. Es hat nie lange gedauert, nach dem Einreichen eines Tickets die entsprechende Antwort vom Splashtop-Support zu erhalten.“

✔ 3D-Geräteumleitung

Die Designer von Platinum benötigen eine Geräteumleitung, um remote arbeiten zu können, und sind von der Leistung von Splashtop begeistert. Sie empfehlen es regelmäßig anderen Designern in der Community. Splashtop eignet sich für jeden, der sich aus der Ferne mit 3D-Geräten verbinden möchte. Viele CAD-Benutzer in der Community haben seit Beginn der Telearbeit im Jahr 2020 nach der Geräteumleitung gefragt. Jetzt habe ich endlich eine Antwort und kann Splashtop weiterempfehlen“, so Dominic.