Probieren Sie die beste kostenlose RAS-Lösung mit Splashtop aus

Die hoch bewerteten Remotedesktoplösungen von Splashtop werden von mehr als 30 Millionen Menschen verwendet. Sie können es jetzt kostenlos ausprobieren und herausfinden, warum sich so viele Menschen für Splashtop entscheiden.

Bei Splashtop Business Access dreht sich alles um schnellen, einfachen und sicheren Fernzugriff. Sie können in wenigen Minuten kostenlos mit dieser preisgekrönten Lösung beginnen, indem Sie sich jetzt für eine kostenlos testen anmelden! Keine Kreditkarte und keine Verpflichtung erforderlich.

Nach der Anmeldung haben Sie vollen Zugriff auf die leistungsstarke Remotedesktoplösung von Splashtop. Sie können von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Gerät aus remote auf Ihre Windows- und Mac-Computer zugreifen.

Was ist Splashtop Business Access?

Splashtop Business Access ist ein Remotedesktop-Softwaretool, mit dem Benutzer unterwegs auf ihre Computer zugreifen können. Nach der Einrichtung können Sie die Splashtop Business-App auf Ihrem Computer, Tablet oder Mobilgerät öffnen und Ihren Remotecomputer auswählen, um sofort eine Verbindung herzustellen.

Während einer Fernzugriffssitzung wirst du das Gefühl haben, als ob dein Remote-Computer direkt vor dir wäre, sodass du ganz einfach die Kontrolle über deinen Computer übernehmen und in all deinen Dateien oder Anwendungen arbeiten kannst. Du musst dir nie wieder Sorgen machen, nicht mehr an deinem Computer zu sein. Mit Splashtop kannst du von überall und zu jeder Zeit darauf zugreifen.

Splashtop Business Access ist nicht nur die schnellste und zuverlässigste RAS-Plattform, sondern auch mit Tools und Funktionen ausgestattet, die in anderen Produkten nicht enthalten sind, sodass Sie in kürzerer Zeit mehr erledigen können. Übertragen Sie Dateien, drucken Sie Dokumente aus der Ferne, chatten Sie, zeigen Sie mehrere Monitore gleichzeitig an und vieles mehr.

Ich kann von überall aus auf meinen Arbeitsdesktop zugreifen und selbstbewusst arbeiten. Gibt mir die Flexibilität, die ich benötige, um Arbeit und Privatleben miteinander zu verbinden. - Bobby Bottom, Integrierte Elektrik

Wie fange ich kostenlos an?

Sie können Ihren kostenlosen Account für Splashtop Business Access in nur wenigen Minuten erstellen! Um loszulegen, gehen Sie auf unsere kostenlose Test-Anmeldeseite. Dort erstellen Sie Ihr Splashtop-Konto.

Installieren Sie die kostenlose Splashtop Business-App

Dann kannst du die kostenlose Splashtop Business-App auf das Gerät herunterladen, von dem du fernsteuerst . Das ist das Gerät, mit dem du auf deinen Remote-Computer zugreifen wirst. Die Splashtop Business App ist für Windows, Mac, iOS, Android und mehr verfügbar. Du kannst auch www.splashtop.com/app auf deinem Computer oder Mobilgerät aufrufen, um die App herunterzuladen.

Mit Splashtop Business Access kannst du die Splashtop Business-App herunterladen und auf einer unbegrenzten Anzahl von Geräten verwenden. Es gibt kein Limit.

Installieren Sie den Splashtop Streamer auf die Computer, auf die Sie zugreifen möchten

Um den Computer, den Sie aus der Ferne kontrollieren möchten, einzurichten, melden Sie sich bei Ihrem Splashtop-Konto unter https://my.splashtop.com an und wählen Sie "Computer hinzufügen". Hiermit gelangen Sie zur Seite Bereitstellungspaket, auf der Sie einen Link erhalten, den Sie an den Computer senden können, auf den Sie remote zugreifen möchten. Öffnen Sie den Link von diesem Computer und Sie gelangen zu einer Seite, auf der Sie das Installationsprogramm herunterladen und einfache Anweisungen zum Einrichten befolgen können.

Danach sind Sie für den Fernzugriff bereit! Öffnen Sie einfach die Splashtop Business-App, wählen Sie Ihren Computer aus der Liste aus und Sie werden sofort mit ihm verbunden, um einen schnellen Fernzugriff zu erhalten.

Ich habe im letzten Monat verschiedene Optionen für den Fernzugriff getestet und Splashtop war bei weitem die beste Lösung für unsere Bedürfnisse. Ein großes Lob an das Splashtop-Team für die Zusammenstellung eines großartigen Pakets mit nützlichen/praktischen Optionen. Ich brauche ein Produkt und ein Unternehmen, dem ich vertrauen kann und auf das ich mich verlassen kann... mach weiter so. - Darryl Collins

