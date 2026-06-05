Probieren Sie die beste kostenlose RAS-Lösung mit Splashtop aus

Die hoch bewerteten Remotedesktoplösungen von Splashtop werden von mehr als 30 Millionen Menschen verwendet. Sie können es jetzt kostenlos ausprobieren und herausfinden, warum sich so viele Menschen für Splashtop entscheiden.
Bei Splashtop Remote Access dreht sich alles um schnellen, einfachen und sicheren Fernzugriff. Sie können diese preisgekrönte Lösung in wenigen Minuten kostenlos nutzen, indem Sie sich jetzt für eine kostenlose Testversion anmelden! Keine Kreditkarte und keine Verpflichtung erforderlich.
Nach der Anmeldung haben Sie vollen Zugriff auf die leistungsstarke Remotedesktoplösung von Splashtop. Sie können von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Gerät aus remote auf Ihre Windows- und Mac-Computer zugreifen.
Was ist Splashtop-Fernzugriff?
Splashtop Remote Access ist ein Remote-Desktop-Software-Tool, das entwickelt wurde, um Benutzern auch unterwegs Zugriff auf ihre Computer zu ermöglichen. Nach der Einrichtung können Sie die Splashtop Business-App auf Ihrem Computer, Tablet oder Mobilgerät öffnen und Ihren Remote-Computer auswählen, um sofort eine Verbindung herzustellen.
Während einer Fernzugriffssitzung werden Sie das Gefühl haben, als ob Ihr entfernter Computer direkt vor Ihnen wäre, sodass Sie problemlos die Kontrolle über Ihren Computer übernehmen und in Ihren Dateien oder Anwendungen arbeiten können. Sie müssen sich nie wieder Sorgen machen, nicht an Ihrem Computer zu sein. Sie können jederzeit und von überall mit Splashtop darauf zugreifen.
Zusätzlich zur schnellsten und zuverlässigsten Fernzugriffsplattform ist Splashtop Remote Access mit Tools und Funktionen ausgestattet, die in anderen Produkten nicht zu finden sind, sodass Sie in kürzerer Zeit mehr erledigen können. Dateien übertragen, Dokumente aus der Ferne drucken, chatten, mehrere Monitore gleichzeitig sehen und mehr.
Ich kann von überall aus auf meinen Arbeitsdesktop zugreifen und selbstbewusst arbeiten. Gibt mir die Flexibilität, die ich benötige, um Arbeit und Privatleben miteinander zu verbinden. - Bobby Bottom, Integrierte Elektrik
Wie fange ich kostenlos an?
Sie können Splashtop Remote Access in nur wenigen Minuten kostenlos erleben! Um loszulegen, gehen Sie auf unsere Anmeldeseite Kostenlos testen. Dort erstellen Sie Ihr Splashtop-Konto.
Installieren Sie die kostenlose Splashtop Business-App
Dann können Sie die kostenlose Splashtop Business-App auf dem Gerät herunterladen, von dem aus Sie remote zugreifen möchten. Dies ist das Gerät, das Sie verwenden werden, um auf Ihren entfernten Computer zuzugreifen. Die Splashtop Business-App ist für Windows, Mac, iOS, Android und mehr verfügbar. Sie können auch auf www.splashtop.com/app auf Ihrem Computer oder Mobilgerät gehen, um die App herunterzuladen.
Mit Splashtop Remote Access können Sie die Splashtop Business-App herunterladen und auf einer unbegrenzten Anzahl von Geräten verwenden. Es gibt keine Grenzen.
Installieren Sie den Splashtop Streamer auf die Computer, auf die Sie zugreifen möchten
Um den Computer, den Sie aus der Ferne kontrollieren möchten, einzurichten, melden Sie sich bei Ihrem Splashtop-Konto unter https://my.splashtop.com an und wählen Sie "Computer hinzufügen". Hiermit gelangen Sie zur Seite Bereitstellungspaket, auf der Sie einen Link erhalten, den Sie an den Computer senden können, auf den Sie remote zugreifen möchten. Öffnen Sie den Link von diesem Computer und Sie gelangen zu einer Seite, auf der Sie das Installationsprogramm herunterladen und einfache Anweisungen zum Einrichten befolgen können.
Danach sind Sie für den Fernzugriff bereit! Öffnen Sie einfach die Splashtop Business-App, wählen Sie Ihren Computer aus der Liste aus und Sie werden sofort mit ihm verbunden, um einen schnellen Fernzugriff zu erhalten.
Ich habe im letzten Monat verschiedene Optionen für den Fernzugriff getestet und Splashtop war bei weitem die beste Lösung für unsere Bedürfnisse. Ein großes Lob an das Splashtop-Team für die Zusammenstellung eines großartigen Pakets mit nützlichen/praktischen Optionen. Ich brauche ein Produkt und ein Unternehmen, dem ich vertrauen kann und auf das ich mich verlassen kann... mach weiter so. - Darryl Collins
Ich habe mit GoToMyPC und LogMeIn gearbeitet, und Splashtop ist ein viel besseres Produkt. Die einfache Bedienung, die Fähigkeit, bestimmte Computer bestimmten Benutzern zuzuweisen, die Fähigkeit, sich sowohl von deinem Telefon oder Tablet als auch von einem Computer aus bei einem PC anzumelden. - Charles Spivey, Trusted Senior Specialist, LLC