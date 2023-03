Erweiterung der WFH-Fähigkeiten inmitten von COVID19 | Eine Splashtop-Fallstudie

"Vielleicht kommt es nicht darauf an, wer uns niederschlägt, wenn alles gesagt und getan ist, sondern wer uns abholt. “ Dieses Zitat von Kate Dicamillo unterstreicht, worauf sich Unternehmen in diesen herausfordernden Zeiten konzentrieren sollten: eine helfende Hand reichen. Und genau das haben wir bei Splashtop gemacht. Wir freuen uns zu sehen, dass viele unserer Kunden dasselbe tun. Heute stellen wir einen von ihnen vor: My IT Indy, einen führenden MSP in Plainfield, Indiana.

Unternehmen in Indiana helfen der COVID19-Krise zu widerstehen, indem die WFH-Möglichkeiten ausgebaut werden

(WFH = Work from home) Ryan Grimes, Präsident von My IT Indy, erklärt, wie sein Unternehmen während der COVID19-Krise Splashtop Business Access nutzte, um kleinen Unternehmen in Indiana zu ermöglichen, weiterhin aus der Sicherheit ihrer Häuser zu arbeiten.

Ryan sagt: "Als COVID19 die Gemeinde in Indiana traf, arbeiteten die meisten Unternehmen, die es konnten sofort von zu Hause aus".

Er erklärt jedoch weiter: "Viele andere Unternehmen hatten zwar das Potenzial, aus der Ferne zu arbeiten, aber sie wussten nicht, wie".

Grimes sagt, dass wir, um in schwierigen Zeiten voranzukommen, positiv bleiben müssen, und er ist zuversichtlich, dass sein Unternehmen "die Ruhe im Sturm" sein könnte.

Er betont weiter, dass" diese Situation so ist, wie sie ist, und wie wir darauf reagieren, wird bestimmen, wie wir sie überstehen. "

My IT Indy beschloss, eine Mission zu beginnen: Sicherstellen, dass Kunden von zu Hause aus arbeiten können, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten.

Da viele WFH-Lösungen auf dem Markt behaupten, die besten zu sein, musste My IT Indy einige Zeit damit verbringen, mehrere Optionen zu evaluieren. Ryan sagte, dass seine Firma plane, diese Möglichkeiten kostenlos zu erweitern. Daher müssten die Lösungen, die von zu Hause aus funktionieren, nicht nur zuverlässig, sondern auch erschwinglich sein.

Im Laufe der Jahre hatte das Unternehmen von Grimes eine Vielzahl von Tools verwendet, um es ihren eigenen Mitarbeitern zu ermöglichen, von zu Hause aus zu arbeiten. Diese Tools wurden entweder aufgekauft, in andere Systeme integriert oder die Preise wurden unangemessen erhöht.

Als My IT Indy Splashtop Business Access fand, wurden alle Kästchen für ihre Bedürfnisse angekreuzt:

Faire Preise – Splashtop kostet nur €4.58 pro Monat – bis zu 80 % weniger als andere Lösungen wie VPN/RDP, TeamViewer oder LogMeIn. Um die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzumildern, hat Splashtop im Gegensatz zu andern Anbieten von Fernzugriffslösungen keine Preiserhöhungen vorgenommen.

Funktioniert auf verschiedenen Geräten – Splashtop kann auf Laptops, Tablets und Smartphones verwendet werden und funktioniert mit Windows-, Mac-, Linux-, iOS- und Android-Betriebssystemen.

Sicher – Splashtop-Fernzugriff bietet Zwei-Faktor-Verifizierung und Schutz mit TLS, mehrstufige Passwortsicherheit, leeren Bildschirm, automatische Bildschirmsperre, Timeout für den Sitzungsleerlauf, Benachrichtigungen über Fernverbindungen und viele weitere Funktionen, die die Lösung sicher und zuverlässig machen.

Einfach zu verwenden und bereitzustellen – Benutzer können in 4 einfachen Schritten loslegen .