Sieh dir Splashtop auf der Experience IT Online-Veranstaltung von Freshworks an

Über 30 Branchenführer und Technologie-Visionäre kommen in einer aufschlussreichen Videointerviewreihe auf Experience IT zusammen, die von Freshworks veranstaltet wird. Nimm an der Veranstaltung von Splashtop teil, um die Entwicklung des Nutzerverhaltens, die Bedeutung der Entwicklung von IT-Diensten, die mit Menschen interagieren, und die Vorteile der Bereitstellung erstklassiger Erlebnisse zu erkunden.
Dies ist eine Online-Veranstaltung mit kostenloser Anmeldung. Sobald Sie sich registrieren, erhalten Sie Zugang, um alle Interviews ab dem 26. März auf Abruf anzusehen. Sie können sie in Ihrer Freizeit ansehen.
Format der Veranstaltung
Die Agenda und die Themen werden von einem Gremium von ITSM-Experten entworfen. Zu den Themen gehören:
Experience-as-a-Service (EAAS) — Zurück zum Kern
Die Realität der KI und ihren wachsenden Wert erschließen
Automatisierung als Hebel, um das Beste aus menschlichen Fähigkeiten herauszuholen
Jederzeit, überall — Schaffung einer Omnichannel-Servicebereitstellung
Diese und weitere Themen werden in 3 Tracks behandelt:
Track 1: Grundlagen der IT-Strategie
Erkundung, wie sich die IT aufgrund der sich ändernden Erwartungen an das Kundenerlebnis weiterentwickelt
Track 2: Humanisierung der IT
Erkundung von Strategien, die sich auf das Management der Endbenutzererfahrung konzentrieren
Track 3: Erschließung des IT-Potenzials
Erkundung von Möglichkeiten, KI zu nutzen, um das Potenzial der IT zu maximieren
Redner
Im Namen von Splashtop wird Phil Sheu, Mitbegründer und CTO, mit uns über den Aufbau einer Omnichannel-Servicebereitstellung für Kunden sprechen und darüber, wie sein Team das macht.
Sie würden auch einige der Top 25 Vordenker von HDI im Bereich Technischer Support und Service Management für 2020 zusammen mit anderen Experten der Branche erleben:
Paul Wilkinson
Claire Agutter
Dave Snowden
Karen Ferris
Stuart Rance
Doug Tedder
Suzanne van Hove
Greg Sanker
Suzanne Van Hove
Mark Smalley und viele mehr!
Registrieren Sie sich jetzt und nehmen Sie kostenlos an der Veranstaltung teil!
Die Partnerschaft zwischen Freshworks und Splashtop
Splashtop ist nicht nur der gemeinsame Markteinführungspartner von Freshworks, sondern bietet auch die Integration mit Freshworks an. Freshdesk- und Freshservice-Nutzer können von ihrem Ticket aus eine betreute Fernsteuerungs-/Fernzugriffs-/Fernsupport-Sitzung starten. Während der Sitzung können Benutzer mit einem einfachen Code sicher die Kontrolle über den Computer ihres Benutzers übernehmen und Aktionen wie Dateiübertragung, Remote-Neustart, leeren Bildschirm, Desktop teilen, Chat, Sitzungsaufzeichnung und mehr ausführen! Sobald die Sitzung abgeschlossen ist, werden die Sitzungsdetails automatisch im Ticket protokolliert.
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