Sieh dir Splashtop auf der Experience IT Online-Veranstaltung von Freshworks an

Direkt zum Hauptinhalt
Splashtop20 years of trust
AnmeldenGratis testen
+49 (711) 340 67876AnmeldenGratis testen
Ad for Experience IT series with Splashtop's CTO Philip Sheu

Sehen Sie Splashtop beim Experience IT Online-Event von Freshworks

Splashtop Team
2 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
Kostenlos testen

Über 30 Branchenführer und Technologie-Visionäre kommen in einer aufschlussreichen Videointerviewreihe auf Experience IT zusammen, die von Freshworks veranstaltet wird. Nimm an der Veranstaltung von Splashtop teil, um die Entwicklung des Nutzerverhaltens, die Bedeutung der Entwicklung von IT-Diensten, die mit Menschen interagieren, und die Vorteile der Bereitstellung erstklassiger Erlebnisse zu erkunden.

Dies ist eine Online-Veranstaltung mit kostenloser Anmeldung. Sobald Sie sich registrieren, erhalten Sie Zugang, um alle Interviews ab dem 26. März auf Abruf anzusehen. Sie können sie in Ihrer Freizeit ansehen.

Jetzt registrieren

Format der Veranstaltung

Die Agenda und die Themen werden von einem Gremium von ITSM-Experten entworfen. Zu den Themen gehören:

  • Experience-as-a-Service (EAAS) — Zurück zum Kern

  • Die Realität der KI und ihren wachsenden Wert erschließen

  • Automatisierung als Hebel, um das Beste aus menschlichen Fähigkeiten herauszuholen

  • Jederzeit, überall — Schaffung einer Omnichannel-Servicebereitstellung

Diese und weitere Themen werden in 3 Tracks behandelt:

Track 1: Grundlagen der IT-Strategie
Erkundung, wie sich die IT aufgrund der sich ändernden Erwartungen an das Kundenerlebnis weiterentwickelt

Track 2: Humanisierung der IT
Erkundung von Strategien, die sich auf das Management der Endbenutzererfahrung konzentrieren

Track 3: Erschließung des IT-Potenzials
Erkundung von Möglichkeiten, KI zu nutzen, um das Potenzial der IT zu maximieren

Redner

Im Namen von Splashtop wird Phil Sheu, Mitbegründer und CTO, mit uns über den Aufbau einer Omnichannel-Servicebereitstellung für Kunden sprechen und darüber, wie sein Team das macht.

Sie würden auch einige der Top 25 Vordenker von HDI im Bereich Technischer Support und Service Management für 2020 zusammen mit anderen Experten der Branche erleben:

  1. Paul Wilkinson

  2. Claire Agutter

  3. Dave Snowden

  4. Karen Ferris

  5. Stuart Rance

  6. Doug Tedder

  7. Suzanne van Hove

  8. Greg Sanker

  9. Suzanne Van Hove

  10. Mark Smalley und viele mehr!

Registrieren Sie sich jetzt und nehmen Sie kostenlos an der Veranstaltung teil!

Die Partnerschaft zwischen Freshworks und Splashtop

Splashtop ist nicht nur der gemeinsame Markteinführungspartner von Freshworks, sondern bietet auch die Integration mit Freshworks an. Freshdesk- und Freshservice-Nutzer können von ihrem Ticket aus eine betreute Fernsteuerungs-/Fernzugriffs-/Fernsupport-Sitzung starten. Während der Sitzung können Benutzer mit einem einfachen Code sicher die Kontrolle über den Computer ihres Benutzers übernehmen und Aktionen wie Dateiübertragung, Remote-Neustart, leeren Bildschirm, Desktop teilen, Chat, Sitzungsaufzeichnung und mehr ausführen! Sobald die Sitzung abgeschlossen ist, werden die Sitzungsdetails automatisch im Ticket protokolliert.

Erfahre mehr über die Splashtop-Integration mit Freshworks Freshservice

Erfahre mehr über die Splashtop-Integration mit Freshworks Freshdesk

Kostenlos testen


Teilen
RSS-FeedAbonnieren

Verwandter Inhalt

Man in Splashtop attire at an event, with promotional backdrop about remote support solutions
Das Leben bei Splashtop

Reflexionen eines Erstausstellers über die Retail’s Big Show

Mehr erfahren
SMB Techfest photo of Tim DelChiaro, Splashtop's Director of Marketing Demand Gen, at Splashtop's booth
Veranstaltungen

Splashtop auf dem SMB TechFest

Mehr erfahren
Splashtop exhibitor smiling at a conference booth with promotional materials
Veranstaltungen

Startschuss für das ChannelPro SMB Forum 2019

Mehr erfahren
Splashtop representative at trade show booth featuring Remote Support solutions
Veranstaltungen

Wissen 2019 - Kommentare von Helpdesk-Mitarbeitern

Mehr erfahren
Alle Blogs ansehen