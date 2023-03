Sieh dir Splashtop auf der Experience IT Online-Veranstaltung von Freshworks an

Über 30 Branchenführer und Technologie-Visionäre kommen in einer aufschlussreichen Videointerviewreihe auf Experience IT zusammen, die von Freshworks veranstaltet wird. Nimm an der Veranstaltung von Splashtop teil, um die Entwicklung des Nutzerverhaltens, die Bedeutung der Entwicklung von IT-Diensten, die mit Menschen interagieren, und die Vorteile der Bereitstellung erstklassiger Erlebnisse zu erkunden.

Dies ist eine Online-Veranstaltung mit kostenloser Registrierung. Sobald du dich registriert hast, erhältst du ab dem 26. März Zugriff auf alle Interviews auf Abruf. Du kannst sie dir in deiner Freizeit ansehen.

Format der Veranstaltung

Die Agenda und die Themen werden von einem Gremium von ITSM-Experten entworfen. Zu den Themen gehören:

Experience-as-a-Service (EAAS) — Zurück zum Kern

Die Realität der KI und ihren wachsenden Wert erschließen

Automatisierung als Hebel, um das Beste aus menschlichen Fähigkeiten herauszuholen

Jederzeit, überall — Schaffung einer Omnichannel-Servicebereitstellung

Diese und weitere Themen werden in 3 Tracks behandelt:

Track 1: Grundlagen der IT-Strategie



Track 2: Humanisierung der IT



Track 3: Erschließung des IT-Potenzials



Redner

Im Namen von Splashtop wird Phil Sheu, Mitbegründer und CTO, mit uns über den Aufbau einer Omnichannel-Servicebereitstellung für Kunden sprechen und darüber, wie sein Team das macht.

Du würdest auch einige der 25 besten Vordenker von HDI für technischen Support und Servicemanagement für 2020 zusammen mit anderen Experten der Branche erleben:

Paul Wilkinson Claire Agutter Dave Snowden Karen Ferris Stuart Rance Doug Tedder Suzanne van Hove Greg Sanker Suzanne Van Hove Mark Smalley und viele mehr!

Die Partnerschaft zwischen Freshworks und Splashtop

Splashtop ist nicht nur der gemeinsame Markteinführungspartner von Freshworks, sondern bietet auch die Integration mit Freshworks an. Freshdesk- und Freshservice-Nutzer können von ihrem Ticket aus eine betreute Fernsteuerungs-/Fernzugriffs-/Fernsupport-Sitzung starten. Während der Sitzung können Benutzer mit einem einfachen Code sicher die Kontrolle über den Computer ihres Benutzers übernehmen und Aktionen wie Dateiübertragung, Remote-Neustart, leeren Bildschirm, Desktop teilen, Chat, Sitzungsaufzeichnung und mehr ausführen! Sobald die Sitzung abgeschlossen ist, werden die Sitzungsdetails automatisch im Ticket protokolliert.

Erfahre mehr über die Splashtop-Integration mit Freshworks Freshservice

Erfahre mehr über die Splashtop-Integration mit Freshworks Freshdesk