Wie Cloud-Computing am Arbeitsplatz Organisationen neu definiert

Cloud Computing am Arbeitsplatz verändert die Art und Weise, wie Geschäfte gemacht werden, und verschiebt die Landschaft, in der das alles stattfindet. Durch den Betrieb aus der Cloud heraus sind Unternehmen jeder Größe in der Lage, mit der Konkurrenz auf dem Markt in einer Weise zu konkurrieren, die zuvor unvorstellbar war. Dies führt zu einer Verringerung der Investitions- und Gemeinkosten sowie zu einer schnelleren Markteinführungszeit, wodurch die Kundenerwartungen erfüllt werden können.

In den letzten zehn Jahren hat die Technologie es Start-ups ermöglicht, traditionelle Industrien zu stören (der Niedergang von Blockbuster ist eine bezeichnende Geschichte eines Marktführers, der sich angesichts von Innovation nicht schnell genug bewegte, als der Videoverleih in die Cloud wechselte). Folglich scheint der beste Rat, den wir aus der jüngsten Geschichte mitnehmen können, zu lauten: Seien Sie kein Blockbuster. Und damit meinen wir, dass Ihr Unternehmen es sich nicht leisten kann, die Geschwindigkeit der Cloud zu unterschätzen.

Innovativ sein, um wettbewerbsfähig zu sein

Unabhängig von der Größe deines Unternehmens oder der Branche, in der du tätig bist, ist es wichtig, mit den neuesten Innovationen Schritt zu halten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das bringt uns zur Zukunft des Arbeitsplatzes. Dein Arbeitsplatz und seine Funktionsweise sind der Schlüssel zu fast allem anderen in deinem Geschäftsbetrieb.

Im Großen und Ganzen streben Organisationen nach Zielen wie Geschwindigkeit, Zugänglichkeit und Flexibilität. Deine Kunden erwarten, dass sie deine Dienste nahtlos nutzen und deine Produkte von überall kaufen, was zu einem optimalen Kundenerlebnis führt. Deine Mitarbeiter wünschen sich idealerweise ein flexibles Arbeitsumfeld, das nicht nur ihre Produktivität fördert, sondern es ihnen auch ermöglicht, ihre Arbeit zu ihren eigenen Bedingungen zu erledigen. Arbeitgeber möchten, dass ihre Teammitglieder in der Lage sind, Kundenwünsche zu erfüllen und dabei eine angenehme Zeit haben (Mitarbeiterengagement steigert den Gewinn). Ein wichtiger Ansatz, den Unternehmen verfolgen können, um beiden Anforderungen gerecht zu werden, ist die Einführung voncloud Computern.

Lass uns einen Blick auf verschiedene Arten werfen, wie er Arbeitsplätze neu definiert, indem er diecloud IT-Infrastruktur transformiert und eine effizientere Nutzung von Computerressourcen anbietet.

Größere Flexibilität

Wenn Ihre Mitarbeiter nicht gezwungen sind, von ihrem Schreibtisch aus zu arbeiten, können sie nach einem Zeitplan arbeiten, der ihren individuellen Tagesablauf ergänzt. Im Gegenzug steigt ihre Produktivität, was wiederum dem Endergebnis des Unternehmens zugute kommt. Durch das Arbeiten in der Cloud können Ihre Mitarbeiter von jedem Gerät, sei es Smartphone, Tablet oder Laptop, jederzeit und überall auf ihre Dokumente und Dateien zugreifen, was die Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen nicht nur fördert, sondern auch verbessert.

Bessere Zusammenarbeit

Cloud Computing macht die geschäftliche Zusammenarbeit sowohl im Büro als auch aus der Ferne leichter. Dank der aktuellen Natur der Cloud arbeiten Sie immer mit den neuesten verfügbaren Technologien. Da Unternehmensdaten zentral gespeichert werden, können Sie mehreren Mitarbeitern, Teams und Dritten Zugriff auf Ihre Dateien gewähren, um sie anzuzeigen und zu bearbeiten. In Office 365 macht Skype für Unternehmen die Zusammenarbeit noch persönlicher und effizienter. Jetzt können Sie nicht nur Sofortnachrichten abrufen und senden, sondern auch direkt von Microsoft Word aus Konferenzgespräche führen. Ihr Team kann problemlos gemeinsam an Dateien arbeiten, während die Cloud sie automatisch speichert, so dass sie jederzeit über die mobilen Geräte angezeigt und weiter bearbeitet werden können.

Intelligentere Prozesse

Ein Nebeneffekt dercloud Datenverarbeitung war die Flut von Daten und Informationen, die Unternehmen zur Bewertung ihrer Geschäftsprozesse verwenden können. Cloud-Systeme ermöglichen die zuverlässige Erfassung, Nachverfolgung und Analyse wichtiger Daten, die Unternehmen dabei helfen können, Prozesse zu aktualisieren oder zu ersetzen, um eine bessere Rendite zu erzielen. Dadurch kann der Arbeitsplatz effizienter funktionieren und den Mitarbeitern werden die richtigen Jobs und Rollen zugewiesen.

Eine weitere Lösung, um jeden modernen Arbeitsplatz neu zu definieren

Die Art und Weise, wiecloud Computer den Arbeitsplatz neu definieren, ist beeindruckend. Es gibt jedoch Jobs, die siecloud einfach nicht machen können. An dieser Stelle kommt Fernzugriffssoftware ins Spiel. Remote-Desktop-Lösungen wie Splashtop bieten deinen Mitarbeitern die beste Möglichkeit, ihren Desktop und ihre Anwendungen zu erweitern. Darüber hinaus ist es relevant, ob sich deine IT-Infrastruktur in dercloud oder vor Ort befindet. In beiden Fällen führen Remote-Desktop-Lösungen zu dynamischeren Arbeitsplätzen.

In dercloud können deine Mitarbeiter von überall auf ihre Dateien zugreifen. Mit Splashtop können sie auf ihren spezifischen Desktop und alles, was er enthält, zugreifen und ihn von überall aus steuern. Das ist in vielen Situationen nützlich. Als Mitglied des IT-Teams musst du zum Beispiel vielleicht einem Kollegen oder einem Kunden helfen, ein bestimmtes Computerproblem zu lösen, obwohl du meilenweit voneinander entfernt bist. Du kannst ganz einfach eine Verbindung zu ihrem Computer herstellen, ohne Telefonkonferenzen und Bildschirmübertragung navigieren zu müssen, was den Prozess verlangsamen kann. Vielleicht müssen die Server deines Unternehmens in Malaysia verwaltet werden, aber du bist für eine Konferenz in LA.

Sie müssen sich nur noch anmelden und sich an die Arbeit machen. Dasselbe gilt für die Erledigung administrativer Aufgaben – die Möglichkeit, sich von jedem beliebigen Ort aus an einem bestimmten Computer anzumelden, kann eine unschätzbare Möglichkeit sein, Zeit zu sparen oder eine knappe Deadline einzuhalten.

Zweifellos definiert die Cloud den Arbeitsplatz neu. Dennoch gibt es immer noch Aufgaben und Zeiten, in denen Remote-Desktop-Software erforderlich ist, um die Arbeit zu erledigen.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Software für den Remote-Desktop-Zugriff dazu beitragen kann, Ihren Arbeitsplatz effizienter zu gestalten, setzen Sie sich noch heute mit uns bei Splashtop in Verbindung.