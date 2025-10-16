Beste Fernzugriffs- und Bildschirmfreigabe-Apps für das iPad in der Schule

Mit dem neuen preiswerten iPad von Apple für Schüler und Studenten stellen wir einige der besten Apps für den Fernzugriff und die Bildschirmfreigabe für den Bildungsbereich vor.
iPads können großartige Werkzeuge für Lehrer und Schüler im Klassenzimmer sein. Sie sind schnell, haben viele Funktionen und sind sowohl für Lehrer als auch für Schüler einfach zu bedienen.
Und erst diese Woche hat Apple ein neues, günstiges iPad mit Unterstützung für den Apple Pencil angekündigt. Dieses preisgünstige iPad richtet sich in erster Linie an Schüler und kann eine großartige Ergänzung für den Unterricht sein. Es hat sich gezeigt, dass Geräte wie iPads dazu beitragen, die Motivation im Unterricht zu verbessern und das Lernen zu erleichtern, wenn sie richtig verwendet werden.
Während iPads, die von Schülern und Lehrern im Klassenzimmer verwendet werden, großartig sein können, ist es auch wichtig, die richtigen Anwendungen zu haben, um das Lernen und die Beteiligung zu maximieren.
Die iPad-Lösungen für Fernzugriff und Bildschirmfreigabe von Splashtop sind perfekt für Lehrer und Schüler. Mit Splashtop können Sie iPad-Bildschirme mit dem Klassencomputer teilen (und umgekehrt), ein iPad verwenden, um den Unterricht zu steuern, und sogar einen Schüler den Unterricht von seinem eigenen iPad aus leiten lassen!
Splashtop liefert nicht nur seit über zehn Jahren die besten Lösungen für Fernzugriff und Bildschirmfreigabe, sondern bietet seine preisgekrönten Produkte auch zu einem Bruchteil der Kosten anderer vergleichbarer Produkte an.
Hier sind die besten Splashtop-Lösungen für die Bildschirmfreigabe von iPads und den Fernzugriff im Klassenzimmer:
Übertragen und teilen Sie Ihren iPad-Bildschirm mit anderen Geräten.
Zeigen Sie die freigegebenen Bildschirme anderer Geräte auf Ihrem iPad an.
Ideal für die Zusammenarbeit und Präsentationen!
Studenten müssen nicht auf einen Bildschirm starren, der weit entfernt sein könnte, sie brauchen nur ihr iPad, um alles zu sehen.
Lehrer können ihre Computerbildschirme für die iPads ihrer Schüler freigeben.
Die Lehrkräfte können dann den Schülern die Kontrolle über die Unterrichtseinheit überlassen und sogar Anmerkungen hinzufügen – alles von ihrem eigenen iPad aus.
Lehrer können auch ihr iPad verwenden, um den Computer zu steuern, was sie davon befreit, hinter dem Schreibtisch zu sitzen und mehr Engagement ermöglicht.
Jede dieser Lösungen bietet große Vorteile und erhöht nachweislich die Beteiligung am Unterrichtsgeschehen. Tatsächlich können Sie unsere Fallstudien über die Erfolge lesen, die viele Schulbezirke und Bildungseinrichtungen dank Splashtop erlebt haben.
Hier finden Sie alles, was Sie über diese beiden Lösungen wissen müssen. Melden Sie sich noch heute für eine kostenlose Testversion an.
Mirroring360
Die beste Bildschirmfreigabe-App für das iPad.Spiegeln Sie den Bildschirm Ihres iPads (oder jedes anderen Mac-, Windows-, iOS-, Android- und Chromebook-Geräts) drahtlos auf Ihren Mac- oder Windows-Computer, ohne dass dazu Kabel erforderlich sind.Zeichnen Sie Ihren gemeinsamen Bildschirm auf und speichern Sie die Aufnahme für später.Verwenden Sie Mirroring360 Pro, um Ihren Mac- oder Windows-Computerbildschirm für bis zu 40 iPads gleichzeitig freizugeben.Das ist ideal zum Teilen von Unterrichtseinheiten mit Schülern mit besonderen Bedürfnissen!Erfahren Sie mehr.
Splashtop Classroom
Das beste Kollaborationswerkzeug für das iPad. Geben Sie Ihren Desktop und Ihre Anwendungen für die iPads (und andere Geräte) Ihrer Studenten frei. Studenten können sich mit einem einfachen QR-Code verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können die Studenten die Lektionsinhalte von ihren eigenen iPads anzeigen, die Kontrolle übernehmen und Anmerkungen dazu machen, so dass der Rest der Klasse sie sehen kann. Verwandeln Sie jedes iPad in ein interaktives Whiteboard mit Splashtop Classroom. Erfahren Sie mehr darüber.
Eine letzter Punkt
Wie Sie vielleicht bemerkt haben, sind die Produkte von Splashtop nicht nur für das iPad gedacht. Mirroring360 und Splashtop Classroom sind mit den meisten Mac-, Windows-, iOS-, Android- und Chromebook-Geräten kompatibel. Das macht Splashtop perfekt für BYOD-Initiativen („Bring your own device“).