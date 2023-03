Architekten können von zu Hause aus arbeiten - mit Splashtop

"Architekten können nicht von zu Hause aus arbeiten," behauptet ein kürzlich erschienener Artikel aus dem UK Architect's Journal.

"Unternehmen haben nicht genug Laptops; es ist schwierig, CAD-Zeichnungen von zu Hause aus zu koordinieren — wenn du sogar CAD zu Hause hast, weil die Lizenzen so teuer sind; du musst in der Lage sein, Dinge auszudrucken und Ideen gemeinsam zu skizzieren; selbst wenn Arbeitslaptops verfügbar sind, wirst du Revit nicht verwenden können," sagten Architekten vom UK Architect's Journal.

Das führte zu einer ziemlich hitzigen Debatte auf Twitter. Wir glauben, dass der Artikel nicht sagen wollte, dass Architekten nicht von zu Hause aus arbeiten können, sondern dass sie es ohne die richtige Einrichtung oder die richtigen WFH-Tools nicht können.

Wie können Architekten per Fernzugriff auf Revit oder andere CPU-/Ressourcen-intensive Software zugreifen?

Wie können sie von zu Hause aus arbeiten, als ob sie im Büro wären?

Als führender Anbieter von Fernzugriffslösungen kennen wir die Antworten auf diese Frage: Mit Splashtop Remote Access Solutions.

Aber nehmen Sie nicht nur unsere Worte dafür. Wir haben eine Geschichte, die das untermauert.

Wie eine führende, von einem Architekten geführte Firma 1350 Mitarbeiter in 48 Stunden WFH brachte

BDP, ein internationales, interdisziplinäres Büro von Architekten, Designern, Ingenieuren und Urbanisten, hat alle Mitarbeiter innerhalb von 48 Stunden mit Splashtop Remote Access Solutions aus der Ferne arbeiten lassen.

Die Firma hatte ähnliche Herausforderungen wie die oben genannten:

>Hätten die Mitarbeiter einen PC, den sie von zu Hause aus anschließen könnten, oder hätten sie nur einen von der Firma ausgegebenen Laptop?

>Wie konnte das BDP alles stabil halten, einschließlich der Verwendung von Software wie Revit?

Zusätzlich zu diesen Herausforderungen herrschte aufgrund von COVID19 ein Gefühl der Dringlichkeit.

BDP hatte etwa 1.350 Mitarbeiter an 16 Standorten auf der ganzen Welt, die bereits 650 Laptop-Benutzer hatten und die sich alle über Microsoft Direct Access mit dem BDP-Netzwerk verbinden konnten, sodass die tägliche Arbeit von jedem Ort aus möglich war. Dieses System funktionierte zwar für die Mehrheit der verwendeten Softwarearchitekten erfolgreich, aber für Revit funktionierte es nicht. Zusätzlich zu Revit verfügte BDP über 400 separate Softwaretitel, die auf den Computern der einzelnen Benutzer installiert werden mussten, wenn sie sie für die Remote-Arbeit verwenden wollten.

"Es wäre eine unmögliche Aufgabe gewesen, all diese nativ zu installieren, da viele ohne LANs überhaupt nicht funktionierten," sagte Alistair Kell, Principal und Head of Information Technology and Processes bei BDP. Es wäre auch ziemlich kostspielig gewesen, so viele zusätzliche Lizenzen für 400 Softwaretitel zu erwerben.

Und da kam Splashtop ins Spiel.

Splashtop: Eine zuverlässige, sichere, einfach zu bedienende Fernzugriffslösung, die die Bank nicht sprengt.

Splashtop Business Access ermöglichte es 1.350 BDP-Architekten, per Fernzugriff auf ihre Arbeitscomputer zuzugreifen, als ob sie vor ihnen säßen. So war es nicht mehr notwendig, Software nativ auf den Laptops zu installieren, und das Arbeiten per Fernzugriff konnte schneller ermöglicht werden.

Das BDP-interne IT-Team stellte den Splashtop-Streamer auf allen Rechnern bereit und verfügte an jedem Standort über Personal, das die Mitarbeiter mit den Rechner-IDs abglich und die Registrierung unterstützte

Splashtop, während eine zentrale Gruppe die Benutzer an ihren Arbeits-PCs ausrichtete.

Dieser gesamte Prozess dauerte eine Woche, und nachdem die BDP bekannt gegeben hatte, dass sie vollständig ferngesteuert werden müsse, dauerte es nur 48 Stunden, um das Unternehmen ferngesteuert zu machen.

BDP verwendet Splashtop Business Access jetzt an allen Standorten von Toronto über Großbritannien, MENA, Indien und China. Du kannst die vollständige Geschichte von BDP hier lesen.

Wenn Sie jetzt das nächste Mal jemanden fragen hören, ob Architekten von zu Hause aus arbeiten können, kennen Sie die Antwort: Mit Splashtop und der richtigen Einrichtung KÖNNEN sie.

