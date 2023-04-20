Enhance Your Security with Splashtop Antivirus

Erhöhen Sie Ihre Sicherheit mit Splashtop Antivirus
Als unser geschätzter Kunde nutzen Sie Splashtop bereits als Anbieter von Lösungen für den Fernzugriff und den Remote Support. Mit Splashtop Antivirus powered by Bitdefender profitieren Sie jetzt von integriertem Schutz für Ihre Geräte.
Mit nur wenigen Schritten startklar
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Navigation:
Gehen Sie zu Verwaltung > Antivirus oder Verwaltung > Endpunkt-Sicherheit, um zu beginnen.
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Erweiterte Funktionen für Ihre Sicherheit
Echtzeitschutz
Dank aktiver Überwachung haben Sie die Gewissheit, dass Viren, Malware und andere Bedrohungen auf Ihren Geräten keinen Schaden anrichten können.
Anti-Malware-Scan
Die umfassenden Scan- und Erkennungsfunktionen von Bitdefender, die eine Vielzahl von Malware effektiv neutralisieren, sorgen für eine sichere Geräteumgebung.
Einstellung für Scan-Planung und -Ausschluss
Maximieren Sie die Produktivität und Systemleistung, indem Sie Ihre Sicherheitsscans so planen, dass sie zu geeigneten Zeiten durchgeführt werden. Darüber hinaus lassen sich bestimmte Dateien oder Ordner vom Scan ausschließen, um ein nahtloses und unterbrechungsfreies Arbeitserlebnis zu gewährleisten.
Webtraffic-Sicherheit
Dank verbesserter Webtraffic-Sicherheit wird der Datenverkehr gefiltert und gescannt, um Sie vor Phishing, schädlichen Websites und anderen potenziellen Online-Bedrohungen zu schützen. So können Sie unbesorgt in Chrome, Firefox und anderen Browsern surfen.
Warum wir uns für Bitdefender entschieden haben
Aus der Zusammenarbeit von Splashtop und Bitdefender entstand eine erstklassige Antivirus-Lösung, die Kunden umfassende Schutzfunktionen für eine sichere digitale Umgebung bietet. Sie profitieren unter anderem von Echtzeitschutz, erweiterter Bedrohungskontrolle, Anti-Malware-Scans und Webtraffic-Sicherheit – all das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, mit anpassbaren Scan-Zeitplänen und -Ausschlüssen.