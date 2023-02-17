Splashtop-Add-Ons
Für Splashtop SOS und Enterprise
Autonomes Endpunkt-Management
Effizientes Überwachen, Verwalten und Aktualisieren von Geräten mit Echtzeit-Patch-Management, Softwarebereitstellung und mehr – alles über ein zentrales Dashboard.
Für Splashtop Remote Support, Splashtop Remote Access Pro und Enterprise
Splashtop Antivirus powered by Bitdefender
Bereitstellen und verwalten Sie Splashtop Antivirus, betrieben von Bitdefender, auf Ihren Endpunkten über die Splashtop-Konsole. Schützen Sie Ihre Kunden proaktiv vor Cybersecurity-Bedrohungen mit Antimalware, Firewall und Browserschutz.
Für Splashtop Enterprise
Augmented Reality (AR)
Diagnostizieren und beheben Sie Probleme von überall aus mit Splashtop Augmented Reality (AR).
Für Splashtop Enterprise
Connector
Überbrücken Sie sicher RDP- und VNC-Verbindungen zu Computern und Servern über Splashtop – ohne VPN zu verwenden oder einen Fernzugriffsagenten zu installieren.