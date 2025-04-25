Direkt zum Hauptinhalt
Splashtop
AnmeldenGratis testen
+49 (711) 340 67876AnmeldenGratis testen
An IT tech support worker at their desk.

Splashtop – Pressemappe

Kontaktieren Sie uns

Sind Sie daran interessiert, ein Angebot einzuholen oder Splashtop in einem Artikel oder Video zu bewerten? Gerne erfüllen wir Ihre Wünsche hilfreich und zeitnah!

Splashtop Pressemitteilungen
Splashtop in den Nachrichten
Splashtop Awards
Splashtop Fallstudien

PR Kontakt
Adrienne Hisoler
Splashtop Inc.
adrienne.hisoler@splashtop.com

SPLASHTOP – SCHLÜSSELFAKTEN

Splashtop bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und erstklassige Fernzugriffs- und Fernsupport-Lösungen für akademische Einrichtungen, Geschäftsleute, MSPs, IT Abteilungen und Helpdesks. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen den Zugriff auf ihre Anwendungen und Daten von jedem Gerät und von jedem Ort aus und sind dafür bekannt, dass sie sicher, zuverlässig und vertrauenswürdig sind.Splashtop ist eine beliebte Alternative zu VPN/RDP, VNC, RD Gateway und anderer Fernzugriffssoftware. Tatsächlich hat Splashtop von capterraeinen atemberaubenden Gesamtwert von 97 Benutzerzufriedenheit erhalten. Mehr als 30 Millionen Nutzer, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit.

Wichtige Details:

  • Gegründet im Jahr 2006

  • Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien – mit weiteren Niederlassungen in Japan, Taiwan, China, Singapur und Amsterdam

  • Mehr als 200 Mitarbeiter über alle Standorte hinweg

  • Wird von mehr als 30 Millionen Menschen weltweit sowie von Hunderttausenden von Unternehmen und Bildungseinrichtungen genutzt

  • Management-Team von Splashtop kennenlernen

Unsere Produkte

Splashtop Remote Access

Fernzugriff auf Computer für Unternehmen, Teams und Einzelpersonen

Mehr erfahrenDatenblatt anzeigen

Splashtop Remote Support

Fernunterstützungssoftware für IT, Support und Helpdesks.

Mehr erfahrenDatenblatt anzeigen

Splashtop Enterprise

Komplettlösung für Fernzugriff und Fernunterstützung für Computer und Geräte

Mehr erfahrenDatenblatt anzeigen

Digitale Grafiken

The Splashtop logo features a blue abstract splash icon to the left of the word splashtop written in bold, black lowercase letters on a light background.
Blue abstract splash-shaped logo above the word splashtop in lowercase black letters on a light gray background.