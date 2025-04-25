Splashtop – Pressemappe
Kontaktieren Sie uns
Sind Sie daran interessiert, ein Angebot einzuholen oder Splashtop in einem Artikel oder Video zu bewerten? Gerne erfüllen wir Ihre Wünsche hilfreich und zeitnah!
Splashtop Pressemitteilungen
Splashtop in den Nachrichten
Splashtop Awards
Splashtop Fallstudien
PR Kontakt
Adrienne Hisoler
Splashtop Inc.
adrienne.hisoler@splashtop.com
SPLASHTOP – SCHLÜSSELFAKTEN
Splashtop bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und erstklassige Fernzugriffs- und Fernsupport-Lösungen für akademische Einrichtungen, Geschäftsleute, MSPs, IT Abteilungen und Helpdesks. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen den Zugriff auf ihre Anwendungen und Daten von jedem Gerät und von jedem Ort aus und sind dafür bekannt, dass sie sicher, zuverlässig und vertrauenswürdig sind.Splashtop ist eine beliebte Alternative zu VPN/RDP, VNC, RD Gateway und anderer Fernzugriffssoftware. Tatsächlich hat Splashtop von capterraeinen atemberaubenden Gesamtwert von 97 Benutzerzufriedenheit erhalten. Mehr als 30 Millionen Nutzer, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit.
Wichtige Details:
Gegründet im Jahr 2006
Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien – mit weiteren Niederlassungen in Japan, Taiwan, China, Singapur und Amsterdam
Mehr als 200 Mitarbeiter über alle Standorte hinweg
Wird von mehr als 30 Millionen Menschen weltweit sowie von Hunderttausenden von Unternehmen und Bildungseinrichtungen genutzt
Unsere Produkte
Splashtop Remote Access
Fernzugriff auf Computer für Unternehmen, Teams und Einzelpersonen
Splashtop Remote Support
Fernunterstützungssoftware für IT, Support und Helpdesks.
Splashtop Enterprise
Komplettlösung für Fernzugriff und Fernunterstützung für Computer und Geräte