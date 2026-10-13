在任何裝置上幫助任�何人
為您的租戶提供更優質的支持，以及超越租戶本身的支持
支援承包商、合作夥伴和員工使用個人設備
無需在用戶裝置上預先安裝任何內容，即可解決一次性請求。
易於部署和管理
快速、安全地存取您管理的裝置。
透過主動存取隨時存取託管電腦。
透過您已使用的 Intune 部署進行部署。
使用您的Entra ID憑證透過單一登入登入。
使用相同工具即可在 Windows、Mac、Linux 和行動裝置上使用。
首次接觸即解決問題
每個 connectline 都內建了生產力功能
提升權限，並在重新啟動後保持連線。
連線內傳輸文件、聊天、使用鍵盤/滑鼠、進行語音通話。
在使用者繼續工作的同時，在後台修復問題。
將遠端存取與您的票務系統整合。
安全可靠，符合審計要求
每條連接線都受到保護並有記錄。
會話採用 TLS 和 256 位元 AES 加密。
雙重驗證和精細的技術人員權限。
連接日誌和記錄，用於審查、培訓和審計。
Splashtop Remote Support與Intune的優勢
用戶停機時間減少
減少重複報案，縮短求救等待時間。
降低支援成本
需要授權、培訓和維護的工具更少。
無界限的支持
幫助同一帳戶下的內部團隊、承包商和客戶。
每條連線的證明
當審計或審查需要時，日誌和錄音資料已準備就緒。