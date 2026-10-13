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Intune + Splashtop

透過 Splashtop 完善支援流程

每個裝置的有人值守和無人值守的終端支持，無論是否註冊Intune 。

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在任何裝置上幫助任何人

為您的租戶提供更優質的支持，以及超越租戶本身的支持

  • 支援承包商、合作夥伴和員工使用個人設備

  • 無需在用戶裝置上預先安裝任何內容，即可解決一次性請求。


易於部署和管理

快速、安全地存取您管理的裝置。

  • 透過主動存取隨時存取託管電腦。

  • 透過您已使用的 Intune 部署進行部署。

  • 使用您的Entra ID憑證透過單一登入登入。

  • 使用相同工具即可在 Windows、Mac、Linux 和行動裝置上使用。


首次接觸即解決問題

每個 connectline 都內建了生產力功能

  • 提升權限，並在重新啟動後保持連線。

  • 連線內傳輸文件、聊天、使用鍵盤/滑鼠、進行語音通話。

  • 在使用者繼續工作的同時，在後台修復問題。

  • 將遠端存取與您的票務系統整合。


安全可靠，符合審計要求

每條連接線都受到保護並有記錄。

  • 會話採用 TLS 和 256 位元 AES 加密。

  • 雙重驗證和精細的技術人員權限。

  • 連接日誌和記錄，用於審查、培訓和審計。


Splashtop Remote Support與Intune的優勢

  • 用戶停機時間減少

    減少重複報案，縮短求救等待時間。

  • 降低支援成本

    需要授權、培訓和維護的工具更少。

  • Two blue outlined human figures, one in front of the other, with a blue checkmark inside a circle in the lower right corner, all on a light gray background.

    無界限的支持

    幫助同一帳戶下的內部團隊、承包商和客戶。

  • A blue icon of a document with a folded top-right corner and three horizontal lines below, representing text or writing, on a light background.

    每條連線的證明

    當審計或審查需要時，日誌和錄音資料已準備就緒。

準備升級您的遠端支援服務嗎？

Splashtop Remote Support可縮短使用者的等待時間，簡化技術人員的操作流程。

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