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Splashtop遠端實驗室網路研討會

8月25， 2020

Splashtop遠端實驗室網路研討會

瞭解教育機構如何將 Splashtop 用於遠端實驗室，以確保其學生和教職員工可以在家中的任何設備訪問和使用校園實驗室計算機。

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