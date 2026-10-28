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Splashtalks：2026 年秋季新品及未來展望

歡迎參加 Splashtalks 特別版，我們將慶祝 Splashtop 成立 20 週年，並發布最新創新成果，幫助 IT 團隊更聰明地工作、加強安全性並簡化終端操作。

本期獨家連線將邀請Splashtop共同創辦人兼營運長 Robert Ha 作客，回顧Splashtop從遠端接入先驅發展成為幫助 IT 團隊大規模管理、保護和支援分散式環境的平台的歷程。

Robert 將分享 IT 團隊不斷變化的需求如何塑造 Splashtop 的產品策略和願景，以及這對下一代端點管理、安全性、自動化和遠端支援意味著什麼。

您還將深入了解旨在幫助您團隊的2026 年秋季創新舉措

  • 使用全新 Splashtop Shield 防毒軟體加強終端安全。

  • 使用 Agentic Packr，透過 Microsoft Intune 改變應用程式打包方式，簡化應用程式部署。

  • 透過改進工作流程，減少漏洞暴露風險並更快地進行修補。

  • 在網路控制台中體驗 UI 改進和更好的過濾選項。

  • 利用擴展的ITSM集成，實現更無縫的IT工作流程。

  • Splashtop On-Prem 產品的生產力與效能提升

此外，還可以了解 Splashtop 的未來發展方向，包括即將推出的創新以及客戶回饋如何持續影響我們的產品路線圖。

無論您是 IT 管理員、MSP、安全主管或個人業務專業人士，您都將更清楚地了解最新動態、未來發展方向，以及 Splashtop 如何協助您的團隊簡化遠端 IT 操作並完成更多工作。

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