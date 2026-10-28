Splashtalks：2026 年秋季新品及未來展望
歡迎參加 Splashtalks 特別版，我們將慶祝 Splashtop 成立 20 週年，並發布最新創新成果，幫助 IT 團隊更聰明地工作、加強安全性並簡化終端操作。
本期獨家連線將邀請Splashtop共同創辦人兼營運長 Robert Ha 作客，回顧Splashtop從遠端接入先驅發展成為幫助 IT 團隊大規模管理、保護和支援分散式環境的平台的歷程。
Robert 將分享 IT 團隊不斷變化的需求如何塑造 Splashtop 的產品策略和願景，以及這對下一代端點管理、安全性、自動化和遠端支援意味著什麼。
您還將深入了解旨在幫助您團隊的2026 年秋季創新舉措：
使用全新 Splashtop Shield 防毒軟體加強終端安全。
使用 Agentic Packr，透過 Microsoft Intune 改變應用程式打包方式，簡化應用程式部署。
透過改進工作流程，減少漏洞暴露風險並更快地進行修補。
在網路控制台中體驗 UI 改進和更好的過濾選項。
利用擴展的ITSM集成，實現更無縫的IT工作流程。
Splashtop On-Prem 產品的生產力與效能提升
此外，還可以了解 Splashtop 的未來發展方向，包括即將推出的創新以及客戶回饋如何持續影響我們的產品路線圖。
無論您是 IT 管理員、MSP、安全主管或個人業務專業人士，您都將更清楚地了解最新動態、未來發展方向，以及 Splashtop 如何協助您的團隊簡化遠端 IT 操作並完成更多工作。
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