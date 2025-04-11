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Splashtop Streamer 的大規模部署

輕鬆部署您的客戶 Streamer 或將所有託管電腦轉換到 Splashtop。

步驟1

建立一個客製化 Splashtop Streamer 安裝程式

Splashtop Streamer 是在您要進行遠端存取和管理的電腦上執行的軟體。

登入到您的 Splashtop 網路控制台並建立一個部署套件，接著您就可以以 EXE 或 MSI 檔下載安裝程式。

按一下這裡即可深入了解更多進行設定的相關資訊。

步驟 2

在您要用來管理和存取的電腦上安裝客製化 Splashtop Streamer

如要遠端安裝 Splashtop，請使用現有的遠端支援工具遠端安裝到電腦中。將 Streamer 安裝程式下載到那些遠端電腦，然後執行安裝程式。

如果您的電腦具有 Microsoft 群組原則、SCCM 或 RMM 工具，可以使用 MSI 或 EXE 將 Streamer 一次安裝到多台電腦上。透過新增命令列參數編輯 MSI，可以將 MSI 和 EXE 安裝程式客製化成無訊息 (自動) 安裝或其他安裝模式。

以下是各種部署方法總覽

如果您目前擁有 LogMeIn Central，可以使用 One2Many 功能或命令提示字元以無訊息 (自動) 模式部署 Splashtop，不必先對電腦進行遠端處理。

如要透過 Apple 遠端桌面進行部署，請參閱下方說明。

歡迎您查看我們的簡短教程視頻或聯繫我們的支持團隊

Resources

如何設定我要遠端存取的電腦？

深入了解

如何建立部署套件？

深入了解

如何自訂 Streamer 預設值以利部署？

深入了解

命令列參數讓您以無訊息 (自動) 模式安裝可部署的 Splashtop Streamer

深入了解

使用 Orca 編輯 MSI 檔以無訊息 (自動) 模式安裝 Splashtop Streamer

深入了解

如何將部署代碼嵌入到安裝程式？

深入了解
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