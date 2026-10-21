西澳大利亞大學借助 Splashtop 加強遠端支援和研究訪問
將遠端支援和遠端存取整合到一個安全、集中管理的平台中，為多個校區的約 9,000 台設備、3,000 名員工和研究人員提供支援。
後續效應
借助基於雲端的遠端支援降低 IT 管理開銷
Splashtop 的雲端平台降低了管理複雜性，每月每人可為西澳大學節省約 4 小時的手動修補時間。
為 IT 團隊和研究人員提供安全、集中的外部訪問
Splashtop將 IT 支援和研究人員的遠端投資整合到一個安全的平台中，具有集中式權限、身分管理和線上日誌記錄功能。
跨 9,000 種設備的可靠終端支持
Splashtop 提供穩定的連接、多顯示器支援和進階會話，從而實現高效的故障排除，同時為研究人員提供隨時隨地安全存取實驗室系統的功能。
挑戰
西澳大利亞大學（UWA）是澳洲領先的研究型大學，在多個校區支持教育、研究和創新。由於數千名員工、學生和研究人員依賴技術，因此維護安全可靠的 IT 服務對於支援日常營運和研究活動至關重要。
身為系統管理經理，Sandy Miao 負責 UWA 的企業許可、系統和基礎設施管理。她的團隊負責管理核心 IT 基礎設施，並為大學的服務交付團隊和最終用戶提供遠端存取服務，有 20 多名 IT 人員使用 Splashtop。
該公司技術環境中大約有 9000 台設備，因此提供安全可靠的遠端支援至關重要。IT 技術人員需要協助多個校區的員工，而研究人員需要在無法親臨現場的情況下遠端存取實驗室電腦和儀器。
在採用 Splashtop 之前，西澳大學 (UWA) 依靠 TeamViewer 等獨立工具進行遠端支援和最終用戶存取。這些分散的解決方案造成了安全和管理方面的挑戰，包括高昂的維護成本、有限的存取權限以及缺乏集中式治理。
該大學開始評估各種方案，以期將遠端存取和支援整合到一個安全的雲端平台上，同時降低管理複雜性並符合其零信任架構。
主要目標包括：
將遠端支援和最終用戶存取整合到一個平台中
透過集中式存取權限和身分管理加強安全性
透過雲端的SaaS解決方案降低維護成本
為研究人員啟用對實驗室系統的安全端點訪問
與現有cloud身分和零信任架構集成
可靠地支援約 9,000 種設備。
Splashtop 先前已被西澳大學的一個研究中心成功使用多年。基於這一積極的經驗，該大學在選擇 Splashtop 作為其企業遠端存取和支援解決方案之前，對其安全性、功能和定價進行了評估。
解決
經過成功的評估，西澳大利亞大學採用了 Splashtop SOS 和 Splashtop Streamer，為其校園內的 IT 團隊、員工和研究人員提供安全、集中的遠端支援和存取。
一個用於 IT 支援和研究訪問的平台
Splashtop 讓西澳大學能夠將遠端 IT 支援和研究人員遠端存取整合到一個集中管理的平台中。透過 Splashtop SOS，該大學的服務交付團隊可以遠端排除故障，並為多個校區的約 3,000 名員工提供協助。
同時，Splashtop Streamer 允許研究人員從任何地方安全地存取校園內的電腦和實驗室儀器，從而可以在正常工作時間之外開始、監控或停止實驗，而無需實際進入實驗室。
透過集中式存取管理增強安全性
先前，一些研究人員和工作人員自行安裝了 TeamViewer 等遠端桌面工具，導致 IT 部門難以對遠端存取進行可見性和控制。
借助Splashtop ，UWA 可以集中管理存取權限、使用者身分和線上日誌記錄。 該平台與大學現有的cloud身分基礎設施集成，並與其零信任網路架構保持一致，確保遠端存取得到安全管理。
借助基於雲端的管理降低管理成本
從先前的遠端支援解決方案遷移到 Splashtop 的雲端平台，大大降低了 UWA 的持續維護需求。
現在，該大學每月可節省約 4 小時的手動修補工作，從而減少管理開銷，並使其基礎設施團隊能夠專注於更有價值的 IT 專案。
除了節省時間外，雲端優先方法簡化了日常管理，並支援西澳大學更廣泛的 IT 現代化策略。
可靠的遠端連線和更佳的支援體驗
Splashtop 提高了遠��端支援會話的可靠性，使技術人員能夠更有效率地解決西澳大學技術環境中的問題。
多顯示器支援使技術人員能夠查看和瀏覽用戶的多個螢幕，而無需反覆要求用戶在顯示器之間移動Windows ，從而減少故障排除期間的溝通困難。
可靠的提升會話還允許技術人員執行管理任務，例如安裝應用程序，而不會失去存取權限或中斷連接。
部署簡便，快速普及
西澳大學中央 IT 團隊在大約一周內成功部署了Splashtop for 邊端支援，使技術人員能夠在對其現有工作流程造成最小幹擾的情況下完成過渡。
雖然支援流程基本上保持不變，但Splashtop為最終用戶引入了更結構化的方法，他們現在可以要求集中管理的端到端接入，而不是獨立安裝端對端桌面工具。
該大學繼續將各個遠端存取工具整合到其集中管理的 Splashtop 環境中。
為安全、雲端優先的未來而構建
隨著西澳大學不斷推動其 IT 基礎架構現代化，Splashtop 提供了一個靈活的平台，能夠滿足其不斷變化的遠端存取和安全需求。
Splashtop具有可靠的效能、集中管理以及與現有身分和網路架構的兼容性，可協助大學提供一致的端到端支持，同時使研究人員能夠安全地存取關鍵的實驗室系統。
該解決方案符合西澳大學的主要選擇標準，並得到了 Splashtop 團隊的大力支持。
Splashtop 簡化了遠端存取管理，同時為我們的 IT 團隊和研究人員提供了安全、可靠且使用者友好的解決方案。
西澳大利亞大學系統管理經理 Sandy Miao
用三個字詞形容 Splashtop
可靠的。多功能的。方便使用的。
透過採用Splashtop ，西澳大利亞大學加強了約 9,000 台設備的端支持，同時簡化了 IT 管理，提高了安全性，並降低了管理開銷。
Splashtop 提供可靠的遠端連接、集中式存取控制以及對實驗室系統的安全訪問，使西澳大學能夠更有效率地支援員工和研究人員，同時推進其雲端優先策略。
關於客戶
西澳大利亞大學（UWA）成立於 1911 年，是珀斯一所領先的公立研究型大學，也是澳洲著名的八所大學之一。西澳大學提供本科和研究生教育，並在各個學科領域進行國際認可的研究。該大學擁有多個校區和研究設施，並依靠安全可靠的IT基礎設施來支持學術卓越、創新和合作。