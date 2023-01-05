通過Splashtop為學生和老師提供遠端支援
使用Splashtop Remote Support遠端支援任何設備
摘要
由於COVID-19，Ridley學區完全從教室切換為遠端學習。立刻，學校發現需要遠端支援500名教師/管理員和6,000名學生。為了保持某種正常感，他們需要一個類似於學校支持模型的遠端支援過程。在嘗試了不同的解決方案之後，Ridley學區的IT團隊選擇了Splashtop，因為它滿足了他們所有的遠端存取需求。
Ridley學區的系統管理員/技術支援人員Tracy Dilossi分享了這個故事。
挑戰：快速找到支持Mac和iPad的遠端存取解決方案
里德利學區為幼稚園至 12 歲的每位學生提供 iPad，並為每位老師提供 iPad 和筆記本電腦。 在 COVID-19 之前，IT 團隊使用 Apple 遠程桌面支持 Mac，學生只需將 iPad 帶到技術辦公室尋求幫助。
當COVID-19關閉校園時，Ridley學區必須迅速計劃他們的遠端學習計劃。這需要能夠為家庭中的學生和教師設備提供IT支持。
最初，Ridley學區的IT團隊設立了一條技術熱線，該熱線為父母，學生和教師提供了一種獲取遠端學習和教學需求的技術幫助的方法。在第一周內，他們為無法查看設備上正在發生的事情而苦苦掙扎。 Dilossi說：“我們缺少查看電話另一端人在做什麼的功能。如您所料，幾乎不可能指導孩子在不看設備的情況下進行手動重置並解決其他技術問題。”
他們評估了 TeamViewer 的免費版本，但發現它缺乏，因為它沒有為移動設備和 Mac 提供支持。 TeamViewer 的訂閱不符合他們的需求，而且也太昂貴了。 這就是團隊遇到 Splashtop 的時候。
Ridley學區發現Splashtop：具有廣泛設備支持的高性能，低成本遠端支援解決方案
Dilossi 表示： 「 Splashtop在我們的 Mac 和行動裝置上都提供了強大的效能。我們的技術總監購買了三個Splashtop許可證供我們部門共享，我們發現它非常有用！我們能夠將SOS應用程式放置在 iPad 上的自助服務入口網站中，以便學生在需要時輕鬆下載。對於 Mac，我們創建了安裝在 iPad 上的自助服務入口網站SOS ，以便學生在需要時輕鬆下載。
Splashtop Remote Support可讓 IT 團隊快速解決教師和學生面臨的任何技術問題，從而確保遠距學習期間的干擾最小。
Splashtop 的這些功能特別有用：
按同時連接使用者數量計價
Splashtop Remote Support是依照同時使用者定價，而非依指定技術人員定價。 這允許 Dilossi 和其他團隊成員共享授權，只要授權不超過 3 個並行遠端工作階段。
廣泛的裝置支援 MacOS ，包括 iOS
Ridley 學區教師在校園中使用 Mac 電腦，在家裡使用 iPad 和筆記本電腦。學生使用 iPad 進行遠程學習課程。Splashtop讓 IT 團隊能夠從任何裝置使用 9 位元連線程式碼遠端存取任何學生或教師裝置。
連線中的文件傳輸，連線記錄，聊天和詳細的日誌記錄等功能使技術人員可以快速便捷地提供支持。
可自訂的 SOS 按需支援應用程式
SOS 應用程序可以使用學區的品牌進行自定義，包括徽標，顏色和說明。 通過將其放置在自助服務門戶中，也可以輕鬆地將其提供給學生和老師。
當需要技術幫助時，老師或學生下載並運行該應用程序，並將連線代碼提供給技術人員，從而允許技術人員進行遠端協助。
悲觀的結論是： 「如果沒有 Splashtop，我們將無法支持這麼多設備。它使我們的支持會議比沒有它更快。這是非常寶貴的！」
細節
關於里德利學區
里德利學區 是位於美國賓夕法尼亞州特拉華縣東南部的一個大型郊區公共 K-12 學區。 它為里德利鎮的居民以及里德利公園和埃迪斯通的行政區提供服務。
關於 Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support每位同時使用者每月只需NT$517 ，即可讓 IT 團隊使用 9 位數的線材編碼按需支援無限量的電腦和行動裝置。 無需事先安裝。
客戶經驗分享
「沒有 Splashtop，我們將無法支持這麼多設備。 它使我們的支持會議比沒有它更快。 這是非常寶貴的！」
Tracy Dilossi - Systems Administrator / Technology Support Ridley School District