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最佳化 IT 支援效率

Platypus Networks 如何使用 Splashtop 增強遠端存取

挑戰

Platypus Networks 是一個 IT 託管服務提供商，為其用戶端支援大量端點。可靠且符合成本效益的遠端存取解決方案對業務營運至關重要。

該公司之前的遠端系統變得越來越昂貴，其附加功能不符合其特定業務需求。價格上漲，加上更好地整合客戶端管理系統的必要性，促使他們尋找更有效的替代方案。 他們需要一個解決方案，能夠維持先前系統的核心功能，同時確保輕鬆轉換和最少的變更管理。

解決方案

Splashtop Enterprise 為 Platypus Networks 提供了功能、成本效益和易於實施的最佳平衡：

對於 IT 支援團隊：

  • 無縫遠端存取： IT 技術人員可以有效地連接到客戶端設備、解決問題並立即提供支援。

  • 高效整合： Splashtop相容公司用戶端管理系統，簡化終端連線管理。

  • 成本優化：此解決方案提供了必要的遠端存取功能，而無需在未使用的功能上花費不必要的開支。

對於客戶：

  • 可靠的效能：更快、更穩定的遠端連線改善了整體支援體驗。

  • 最少的服務中斷：順利過渡到Splashtop確保實施期間不間斷的客戶端支援。

由於 Splashtop 團隊積極主動且高效的支持，向 Splashtop 的過渡非常順利。輕鬆部署和設置可將中斷降至最低，使 IT 員工能夠快速適應並繼續提供高質量的服務。

透過使用Splashtop ，Platypus Networks 顯著提高了遠端應用程式端互動的效率。 強大的功能集與無縫整合相結合，使公司能夠保持高服務水平，同時降低營運成本。

關於客戶

Platypus Networks 是一家位於澳大利亞的 IT 支持和服務提供商，專門為包括房地產、汽車、製造和健康服務等各行業的企業提供量身定制的解決方案。他們提供網路優化、硬體採購、軟體支援和IP語音（VOIP）電話系統等一系列服務。 Platypus Networks 擁有十多年的經驗，專注於簡化企業的 IT 管理，確保可靠和高效的營運。

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