最佳化 IT 支援效率
Platypus Networks 如何使用 Splashtop 增強遠端存取
挑戰
Platypus Networks 是一個 IT 託管服務提供商，為其用戶端支援大量端點。可靠且符合成本效益的遠端存取解決方案對業務營運至關重要。
該公司之前的遠端系統變得越來越昂貴，其附加功能不符合其特定業務需求。價格上漲，加上更好地整合客戶端管理系統的必要性，促使他們尋找更有效的替代方案。 他們需要一個解決方案，能夠維持先前系統的核心功能，同時確保輕鬆轉換和最少的變更管理。
解決方案
Splashtop Enterprise 為 Platypus Networks 提供了功能、成本效益和易於實施的最佳平衡：
對於 IT 支援團隊：
無縫遠端存取： IT 技術人員可以有效地連接到客戶端設備、解決問題並立即提供支援。
高效整合： Splashtop相容公司用戶端管理系統，簡化終端連線管理。
成本優化：此解決方案提供了必要的遠端存取功能，而無需在未使用的功能上花費不必要的開支。
對於客戶：
可靠的效能：更快、更穩定的遠端連線改善了整體支援體驗。
最少的服務中斷：順利過渡到Splashtop確保實施期間不間斷的客戶端支援。
由於 Splashtop 團隊積極主動且高效的支持，向 Splashtop 的過渡非常順利。輕鬆部署和設置可將中斷降至最低，使 IT 員工能夠快速適應並繼續提供高質量的服務。
透過使用Splashtop ，Platypus Networks 顯著提高了遠端應用程式端互動的效率。 強大的功能集與無縫整合相結合，使公司能夠保持高服務水平，同時降低營運成本。
關於客戶
Platypus Networks 是一家位於澳大利亞的 IT 支持和服務提供商，專門為包括房地產、汽車、製造和健康服務等各行業的企業提供量身定制的解決方案。他們提供網路優化、硬體採購、軟體支援和IP語音（VOIP）電話系統等一系列服務。 Platypus Networks 擁有十多年的經驗，專注於簡化企業的 IT 管理，確保可靠和高效的營運。