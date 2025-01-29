設計成功：PB2 如何利用 Splashtop 強化遠端存取與端點管理
結果
PB2 是一家位於阿肯色州的建築與工程公司，該公司利用 Splashtop Enterprise 成功簡化了 IT 支援與遠端存取作業。 該解決方案為 160 名員工提供安全、符合成本效益的遠端存取，讓他們可以遠端工作，並為他們的混合型工作團隊提供遠端支援和端點管理，提升他們三人 IT 團隊的效率。 Splashtop 的易用性、強大功能和經濟實惠贏得了終端用戶和 IT 人員的高度讚揚，使其成為 PB2 技術生態系統中不可或缺的一部分。
挑戰
PB2 提供全方位的房地產開發和 BIM（建築資訊模型）服務，並在很大程度上依賴其專案的內部運算能力。 由於只有三名技術人員的小型 IT 團隊為 160 名最終用戶提供支持，他們需要可靠的解決方案來促進遠端存取和端點管理。 在採用Splashtop 之前，PB2 使用VPN 和TeamViewer 進行遠端存取，並使用Microsoft 群組政策進行端點管理。 然而，事實證明，這些解決方案成本高昂，並且缺乏支援其不斷增長的混合勞動力所需的用戶友善性和功能。 PB2 尋求一種經濟高效、全面的解決方案來滿足他們的所有需求。
解決方案
Splashtop Enterprise 改變了 PB2 員工和 IT 團隊的運作方式：
終端使用者：無論是混合型、遠端或出差的員工，都可以輕鬆地從個人裝置或公司筆記型電腦連接至功能強大的辦公室工作站。 這對於執行 Autodesk Revit 等資源密集型應用程式至關重要，可確保建築師和設計師的高效能與生產力。 正面的回饋強調了解決方案的簡單性及優異效能。
IT 團隊：Splashtop 的遠端支援和端點管理功能滿足了 PB2 的關鍵需求。
遠端支援：PB2 能夠使用Splashtop's 主動存取遠端進入任何公司管理的 裝置，以便在問題出現時進行故障排除，而且他們能夠利用Splashtop SOS 連接到需要在終端使用者在場的情況下進行故障排除的個人和行動裝置。 有了 Splashtop Streamer，公司的電腦就能進行完整的遠端存取，也能使用我們的端點管理功能來協助疑難排解和維護。
背景動作：Background Actions 讓 IT 團隊能夠在不中斷使用者連線的情況下排除其裝置故障，讓 IT 團隊能夠監控電腦的裝置、執行中的工作、登錄，以及使用命令列和 PowerShell 傳送遠端指令的能力。
設定警示與行動：IT 團隊設定警示，以通知他們關鍵事件，例如軟體安裝/卸載和系統資源不足。 這些警報使他們能夠主動採取行動，減少停機時間並改善用戶體驗。
軟體修補程式：考慮到未修補軟體的風險，他們為 Chrome 等應用程式和其他關鍵業務軟體（包括Splashtop 應用程式）處理修補程式管理，安排在工作時間以外更新，以避免中斷。
詳細目錄管理： IT 團隊利用Splashtop的詳細目錄報告功能來維護所有硬體和軟體資產的準確記錄，以確保合規性並優化資源分配。
日誌與稽核：定期檢閱日誌和線上電腦頁面，讓團隊能維持合規性，並找出任何異常情況。 這些日誌也用於審計目的，確保所有活動都有詳細記錄。
原則架構：PB2 利用Splashtop的原則框架來標準化完全管理裝置的設定，強化整個網路的一致性與安全性。
精細控制： 基於過去對資料外洩的憂慮，IT 團隊在啟用遠端列印和複製貼上等必要功能的同時，限制檔案案傳輸。 精細控制可將風險降至最低，同時維持使用者的生產力。
單一登入 (SSO)：實施 SSO 簡化了使用者身分驗證並提高了安全性，使員工能夠更輕鬆地安全地存取其資源。
補充 Intune 的端點管理功能：PB2 在某些端點管理功能上依賴 Intune，而 Splashtop 則可補足此一不足，包括更佳的軟體更新能見度與控制，以及更完善的文件記錄。
無與倫比的價值：與其他產品相比，Splashtop 具競爭力的價格和全面的功能組合提供了無與倫比的價值。 隨著時間的推移，PB2 從僅使用 Splashtop 進行遠端存取，過渡到增加遠端支援，最後再轉換到 Splashtop Enterprise，從額外的功能中獲益，以滿足其不斷演進的需求。
成果
PB2 在尋找 VPN 和 TeamViewer 的高成本效益替代方案時，發現了 Splashtop。 他們對 Splashtop 在單一平台上支援所有遠端存取和端點管理需求的能力印象深刻。 在測試過程中，IT 團隊發現解決方案易於實施且高度可靠。 Splashtop 的彈性讓他們能夠解決混合工作團隊的特殊挑戰，例如為辦公室工作站提供安全、高效能的連線，以及有效管理端點。
IT 團隊的日常工作流程現在包括登入Splashtop的網路控制台來監控警示、稽核日誌以符合規定，以及管理完全受管理裝置的政策。 PB2 的 IT 管理員 Jonah Fullmer 用三個字概括了他們使用 Splashtop 的經驗：「易於使用」。 他補充說，「它運作得很好，」反映出解決方案與他們的作業無縫整合，並對他們的生產力和安全性產生重大影響