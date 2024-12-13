News 12 Networks 使用 Splashtop 遠端存取功能從任何地方進行現場廣播
挑戰
News 12 是三州地區卓越的超本地化新聞來源，專門提供最新報道，在實現跨團隊和地點的無縫運營方面面臨著重大挑戰，這對於其工作室和製作系統至關重要。 他們需要一個能夠處理高解析度和幀速率視訊編輯、支援多用戶協作並確保最高標準的安全性和效率的遠端存取解決方案。 Jeremy Kauffman 是生產營運部的主管，他站在尋找強大的遠端桌面解決方案以支援其複雜需求的最前線。
考量重點
尋找新的遠端桌面解決方案有幾個主要考量：
高品質影像與音訊：對於廣播，尤其是氣象圖形和視訊編輯，高解析度和同步音訊至關重要。
協作能力：讓多個人連接到同一個系統並進行無縫協作的能力是非常重要的，尤其是考慮到其團隊的分散性。
安全性與單一登入 (SSO)：對於敏感的媒體內容，SSO 整合和強大的安全功能是必須的。
無縫多顯示器支援：有效的多顯示器設定對於依賴大量螢幕空間來管理複雜任務的工程師和圖形藝術家來說至關重要。
解決方案
在評估了多個選項後，News 12 選擇了 Splashtop Enterprise，因為它能夠滿足他們嚴格的標準。 篩選過程包括由其 IT 安全人員進行審核，重點在於 Splashtop 在高效能音訊與視訊品質、多使用者協同合作及安全性方面的優勢。
透過利用 SSO，Jeremy 的團隊能夠確保所有員工的憑證均與現有員工資料庫和安全協議保持同步。 他們
還能夠利用電腦和使用者管理設定來確保只有適當的人員才能存取某些設備，從而限制任何安全風險。
Jeremy 指出 Splashtop 的高效能功能，例如 60fps 連線、4:4:4 色彩支援和高位元率音訊串流，讓他們能夠繼續為即時製作創造內容，就像他們都在辦公室一樣，即使有些員工相隔數百公里。
Splashtop 的部署也非常順利。 部署包可以輕鬆設置，使大約 800 台設備和數百個用戶能夠以最短的停機時間從以前的遠端存取解決方案過渡。 該實作可讓員工隨時隨地工作，包括透過各種行動裝置，從他們所在的系統連線至辦公室的工作站，有效使用Adobe Creativecloud 等應用程式進行視訊編輯/圖形設計/音訊編輯，以及 The Weather Company 的 Max 平台進行氣象圖形編輯，就像坐在辦公室的工作站前一樣。 工程師也能透過Splashtop 連接至伺服器和工作站，為所有製作設施的廣播系統和任何員工提供有效的遠端支援，以便按需排除故障。
成果
News 12 實施 Splashtop Enterprise 後，營運效率和員工生產力大幅提升：
增強的遠端協作：團隊現在可以及時提供高品質的新聞內容，無論其實體位置如何。
提高安全性：透過 SSO 和增強的安全措施，敏感內容和操作流程的完整性得到了維護。
營運效率：部署的簡便性和遠端管理系統的能力減少了停機時間並改善了公司內部的整體技術管理。
遷移到 Splashtop Enterprise 不僅解決了 News 12 的當前需求，也為他們未來的成長和適應不斷演進的新聞製作數位化環境做好了準備。